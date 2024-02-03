Россияне готовят программу массового заселения оккупированной Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
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Российские оккупанты планируют осуществить массовое переселение в захваченную часть Запорожской области жителей РФ, Беларуси и Казахстана.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Враг утвердил новую программу, которая называется "Запорожская целина" - они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ - сейчас они ищут людей из разных уголков РФ, граждан Беларуси, Казахстана, чтобы они приезжали на временно оккупированную территорию", - рассказал Федоров.
По словам Федорова, таким образом, враг намерен решить две проблемы:
"Первое: погасить то сопротивление, которое продолжает существовать во временной оккупации, произвести замену генофонда, замену населения.
Второе: у них сумасшедший дефицит кадров на временно оккупированной территории, потому что наши жители не соглашаются массово сотрудничать с врагом, у них дефицит 1:4 врачей, у них дефицит строителей.
Поэтому они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наших захваченных квартирах и домах, и таким образом решать свои демографические проблемы", - добавил Федоров.
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ТОМУ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ТРЕБА ВИЗВОЛЯТИ.
Дагестантські села і бурятські местечки як на окупованому Донбасі Україні ні до чого.
У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі.
МАЄ БУТИ
У лікаря (сантехніка, учителя, рабочего), який переселився у Токмак (Бердянськ, Олешки) стріляли
Оманській чувак усе продав... Голобородько знав що робив..
В кацапів 90% територій незаселено. А вони лізуть до сусідів, воюють і вбивають. Шоби шо? Шоб отримати ще більше спустошених територій, які треба заселяти. Нація ідіотів і дегенератів.
Параллельная реальность ..у Андрея дЕрмака 40 советников...которые нигде не значатся,но за работу получают зарплату не в конверте...,по фактуре в Украине два правительства,которые не министры артисты... весело живём и вперёд не Идём. 😜