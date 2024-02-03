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Россияне готовят программу массового заселения оккупированной Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мер Мелітополя Іван Федоров

Российские оккупанты планируют осуществить массовое переселение в захваченную часть Запорожской области жителей РФ, Беларуси и Казахстана.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Враг утвердил новую программу, которая называется "Запорожская целина" - они пытаются осуществить массовое переселение граждан РФ на временно оккупированную территорию. И не только граждан РФ - сейчас они ищут людей из разных уголков РФ, граждан Беларуси, Казахстана, чтобы они приезжали на временно оккупированную территорию", - рассказал Федоров.

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По словам Федорова, таким образом, враг намерен решить две проблемы:

"Первое: погасить то сопротивление, которое продолжает существовать во временной оккупации, произвести замену генофонда, замену населения.

Второе: у них сумасшедший дефицит кадров на временно оккупированной территории, потому что наши жители не соглашаются массово сотрудничать с врагом, у них дефицит 1:4 врачей, у них дефицит строителей.

Поэтому они готовы покупать кадры, чтобы они переезжали на временно оккупированную территорию, поселялись в наших захваченных квартирах и домах, и таким образом решать свои демографические проблемы", - добавил Федоров.
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Топ комментарии
+27
Дебілів на расєї-матушкє вистачає..
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03.02.2024 17:56
+20
Повториться 1947 рік! І ніяка "Амнесті інтернешнл" їх не врятує Будуть летіть вночі гранати у вікна
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03.02.2024 18:00
+19
Як приїдуть, так і поїдуть. З конфіскацією майна.
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03.02.2024 17:50
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Як приїдуть, так і поїдуть. З конфіскацією майна.
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03.02.2024 17:50 Ответить
Небагато буде бажаючих приїхати на прифронтові території
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03.02.2024 17:53 Ответить
Дебілів на расєї-матушкє вистачає..
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03.02.2024 17:56 Ответить
Й зарити там.
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03.02.2024 17:55 Ответить
Не треба, щоб вони просто пішли. Бидло, яке осмілиться приїхати на окуповані землі мае знати, що пад радния бярезки воно може вернутися тільки в чорних мішках для сміття.
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03.02.2024 18:44 Ответить
прийдеться їх вибірково знищувати. кацап розуміє тільки силу.
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03.02.2024 17:55 Ответить
Так як і після геноциду в 33 .. роках. Навезли всякої срані!
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03.02.2024 17:57 Ответить
Повториться 1947 рік! І ніяка "Амнесті інтернешнл" їх не врятує Будуть летіть вночі гранати у вікна
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03.02.2024 18:00 Ответить
Гадаю, після деокупації там буде особливо "весело". В першу чергу "повеселяться" пасєлєнци, котрим забракне клепки забратися вслід за асвабадітілямі.
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03.02.2024 18:32 Ответить
Там і ДО деокупації" буде "не сумно" Бо уже зараз почали убивать колаборантів А ці люди перебувають хоча-б під частковою охороною Прості ж "переселенці" такої охорони не матимуть
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03.02.2024 18:38 Ответить
Забагато оптимізму! Якутів завезуть на Запоріжжя, а українців в Якутію і не буде кому гратися гранатами. Зачекайте ще рік-два.
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03.02.2024 18:56 Ответить
Це робиться не одним днем А гранати полетять відразу після появи "переселенців" - як тільки вони почнуть захоплювать землі
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03.02.2024 18:58 Ответить
Російські окупанти планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану. Джерело: https://censor.net/ua/n3471445

ТОМУ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ТРЕБА ВИЗВОЛЯТИ.
Дагестантські села і бурятські местечки як на окупованому Донбасі Україні ні до чого.
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03.02.2024 18:08 Ответить
Будем посмотреть....
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03.02.2024 18:19 Ответить
Є
У пілота Ту-95 Стєгачова, який завдавав ударів по Україні, стріляли в російському Енгельсі.

МАЄ БУТИ
У лікаря (сантехніка, учителя, рабочего), який переселився у Токмак (Бердянськ, Олешки) стріляли
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03.02.2024 18:15 Ответить
ці циркуляри розроблені ще за катерини 2-ої.
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03.02.2024 18:19 Ответить
так, то правда, як залізут то потім не виженемо бо ми ж по законам які таку наволоч захищают а вони по бую. тому нас і переграют. сумно дівчата.
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03.02.2024 18:20 Ответить
Я зі своєї квартири, якщо вона ціла, нікого не буду вигоняти, там і поховаю ...
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03.02.2024 20:34 Ответить
Потому что нужно херачить артой по общагам Мариуполя и других городов понаехавших орков. Иначе потом будем очень долго и больно расхлебывать все ето и доказывать разным гамнести интернешнл и ООН, что орки не являются местными жителями
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03.02.2024 18:21 Ответить
Чи ведеться з боку влади роз'яснювальна робота з попередження оцих заселенців про неминуче примусове виселення після звільнення України? Здалося б вже поприймати відповідні закони про незаконний статус цих дикунів.
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03.02.2024 18:25 Ответить
Подоляка тре туди відправити, хай розкаже їм.
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03.02.2024 18:38 Ответить
Це якийсь сюрреалізм. Х..... згадало кочове буття рускоязичних.
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03.02.2024 18:35 Ответить
В Крим вже приперлись 500 тис -- і гріють пузо під кримським сонечком
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03.02.2024 18:36 Ответить
Приподнятая целина.
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03.02.2024 19:02 Ответить
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03.02.2024 22:30 Ответить
https://youtu.be/vgaHj8wPsDs?si=yJpyeORUuDiNEuut.

Оманській чувак усе продав... Голобородько знав що робив..
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03.02.2024 19:37 Ответить
То же самое рашисты делали в оккупированных странах Балтии с 1944 года. 😡 С Литвой не так легко им удавалось: русские побаивались переселяться к "националистам", о непримиримости которых ходили легенды. А вот Эстонию и Латвию заселили плотно. До сих пор латыши и эстонцы расхлебывают, не удается переварить... В Литве теперь их меньше 5% осталось. И то проблемы доставляют периодически, хотя притихли, но выжидают... При советах около 8% было...
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03.02.2024 20:55 Ответить
..bet spangsti..Все кр города были заселены комсомольцами,часть их детей шмонька и прочие твари Литву грабят..Клайпеда,Кедайняй,Jonava,Visaginas были забиты мокшанскими комсомольцами
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03.02.2024 22:25 Ответить
Беларусам и казахам это на кой черт надо? Слабо верится.
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03.02.2024 22:17 Ответить
..тут нюанс будет,как потом это все мокшанскими заселенное выгонять!РазноПродажные ЕС выть будут, я не буду называть это слово,но Литовцев мокши называют и националистами и нацистами и тд и тп.О шайке агентов нб не стоит,этого добра до фига...
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03.02.2024 22:22 Ответить
Не буде ніяких проблем. Зовсім. Бо окупанти не мають ніяких майнових прав нінащо. Навіть якшо вони купили шось за гроші. І частина буде виселена реальними власниками нерухомості, а всі інші - бандюками.
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03.02.2024 22:33 Ответить
"что нє дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так" (С)

В кацапів 90% територій незаселено. А вони лізуть до сусідів, воюють і вбивають. Шоби шо? Шоб отримати ще більше спустошених територій, які треба заселяти. Нація ідіотів і дегенератів.
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03.02.2024 22:29 Ответить
гумусу за багато не буває
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03.02.2024 23:02 Ответить
Ніякий він не мер. Це зелена "пустишка". "Дурілка картонная".
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04.02.2024 00:23 Ответить
может пока на неоккупированных территориях разрешить народу свободное ношение\производство\оборот оружия и бк чтобы было чем "сопротивляться" - нет? не на часі? только вилы?
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04.02.2024 00:57 Ответить
https://youtu.be/6K0i-yd_KNk?si=3J5bzLkJXKE3jrj3...

Параллельная реальность ..у Андрея дЕрмака 40 советников...которые нигде не значатся,но за работу получают зарплату не в конверте...,по фактуре в Украине два правительства,которые не министры артисты... весело живём и вперёд не Идём. 😜
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04.02.2024 06:37 Ответить
Украину постоянно оккупировали при всех властях. Переселяли украинцев на рф. а завозили кацапов
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04.02.2024 08:39 Ответить
 
 