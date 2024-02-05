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Зеленский (16621) отставка (3107) Залужный (571)

Я размышляю об увольнении Залужного, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,залужний

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Rai1.

Отвечая на вопрос, планирует ли он отставить Залужного, Заланский заявил: "Этот вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над заменой (Залужного), это правда".

Также читайте: Правительство США не будет вмешиваться в этот вопрос, - Салливан о вероятной отставке Залужного
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Топ комментарии
+105
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04.02.2024 23:30
+80
Залужний міг замінити Зеленського і працювати відразу на двох посадах - для держави велика економія!
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04.02.2024 23:31
+78
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04.02.2024 23:41
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Страница 4 из 4
десь читав такий план влади і згоден тею думкою, що до того йде:
1) зняти Залужного
2) 1-2 невдалі атаки з боку ЗСУ з великими стратами
3) підняти лапки вгору під гаслом "нє шмагла я, нє шмагла" і здати країну
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05.02.2024 08:08 Ответить
Хвора людина, трагедія для країни.
Себе і команду радників ліквідуй- оце і буде перезавантаження.
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05.02.2024 08:09 Ответить
млядь,зелений довбодятел вдовбав собі в макітру,що ВОНО велике цобе і геній у війсковій справі,слів НЕМА-одні матюки !!!!
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05.02.2024 14:14 Ответить
Перезавантаження потрібно починати з голови держави
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05.02.2024 08:13 Ответить
Я розмірковую про звільнення Залужного, - Зеленський З двох пріорітетів: перемога і поправка рейтингу вибрав останнє. А на фізіологічному рівні звіриний інстинкт альфасамця, який знищує навколо/ в стаді всіх потенційних суперників.
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05.02.2024 08:20 Ответить
От тільки а жодному стаді цей "альфасамець" не міг би зрівнятися із Залужним ні за якими параметрами.
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05.02.2024 13:53 Ответить
73%: Наїлись шашликів із близьких, рідних? Прикололись? Бачили очі що купували...
Навибирали для дітей і внуків мислителя-філософа. Тепер треба всім РОЗМІРКОВУВАТИ.
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05.02.2024 08:29 Ответить
То діти і внуки навибирали. Не мої. Невістка мене спиталась, за кого голосувати, а її брати захотіли змін.
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05.02.2024 08:46 Ответить
Зелена сопля себе замінити не хоче?
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05.02.2024 08:29 Ответить
Нарцисс и король видосиков хоче другий термин,, Як Кучма колись... здав усе Ельцину...ядерну зброю теж...
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05.02.2024 08:32 Ответить
Що таке Залужний. Це вихід на кордони 1991 року і технологічний ривок.
Що таке Зеленський. Це новохозарія, відокремлення південних регіонів, саботаж і симулякр.
Що таке технологічний ривок. Це фінансування науково-промислової еліти. Тобто гроші, які можна вкрасти на користь новохозарії, треба витрачати на створення інтелектуальної контр-еліти. Замість свєтилабади і 95квартал треба фінансувати патонів і сікорських. Про що тут міркувати?
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05.02.2024 08:42 Ответить
Який технологічний прорив? Ти з якого всесвіту? Чи передивився марафону? Може згадати як гандон казав про 300 танків? Чи про пацанів яких сотнями на убой тварь і його підлеглі відправив? Чи контрнаступ розрахував? Я б цього ***** вже давно б розстріляв
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05.02.2024 13:58 Ответить
3000 танків ніхто б не дав. Не було б обіцянок не було б зброї. Україну на убой відправив той, хто роззброював, а не той хто отримав зброю.
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05.02.2024 15:10 Ответить
Недомерный "миркун" или "цвиркун".
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05.02.2024 08:46 Ответить
Zeлений шапітолій кинув за грати ще одного Героя - Андрія Малахова (Тумана),
і тиша у ЗМІ((
Чим Україна відрізняється від московії?
Та сама диктатура, ті самі вівці, такий же терор незгодних
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05.02.2024 08:54 Ответить
Якщо можна зняти Залужного, чому не можна переобрати Зеленського? Менi здається що тодi гiрше вже не буде i треба негайно проводити вибори, або ставити питання щодо узурпацiї влади Зеленським та Єрмаком
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05.02.2024 09:07 Ответить
Та вже шо казати ?...у 19 р ми билися головою об стіну , яка була з ящиків TV ... може і є шанс шось змінити , але треба багато розумних та сміливих людей , ви ж самі зробили свій вибір і весь світ тепер про це знає ... шо🤡 зеленський , це біда Думай ТЕ...!!!!!!!
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05.02.2024 09:15 Ответить
Це якраз той випадок , коли дурень думкою багатіє
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05.02.2024 09:19 Ответить
Це, бл#ть, як дебільний сценарі чорної комедії. Шмат некомпетентного закомплексованого лайна, який вистелив дорогу кацапам в україну, є співучасником у вбивстві сотень тисяч українців і начальник мародерів, котрому місце у камері смертників, хоче звільнити одного з найталановитіших захисників України, завдяки якому кацапські війська зараз не біля Польщі !? Якщо українське суспільство і партнери це проковтнуть (бо компромати на цю сволоту є) - важко сказати, що з нами далі буде.
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05.02.2024 09:32 Ответить
ТУГОДУМ !!! КЕМ ЗАМЕНИШЬ !?)
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05.02.2024 09:37 Ответить
Застрілися, придурку!
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05.02.2024 09:38 Ответить
Іплан, цим звільненням ти себе доведеш до цугундера, щоб там тобі не заливала твоя шобла....
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05.02.2024 09:44 Ответить
Вот почему Римма и Саша не пользовались контроцептивами .
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05.02.2024 09:44 Ответить
Не смогли определится с кошерной аптекой,где эти конрацептивы покупать.
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05.02.2024 11:49 Ответить
У нас не було і не буде ідола! 2роки війни це не 2місяці. Треба ворушитися. Чи буде Залужний кращим президентом? Радше ні. А нові люди потрібні і в штабах.
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05.02.2024 09:51 Ответить
Кто на новєнького?
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05.02.2024 10:01 Ответить
Залужний не може бути кращим президентом, ніж Зеленський? Та будь яка тупа вівця буде кращою.
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05.02.2024 13:58 Ответить
Американці підтвердили, що КАДРИ - це наша ВНУТРІШНЯ справа!
Отже, треба просто дати під зад клоуну. Бо це НАША ВНУТРІШНЯ справа! А ЧИЯ іще?
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05.02.2024 09:55 Ответить
Якщо Зеленський таки наважиться звільнити Залужного то є велика ймовірність що суспільство в котрого урветься терпець від усіх злочинних та недолугих дій обраних у 2019 році "слуг" саме Зеленського із Єрмаком, Татаровим і іншими покодьками винесе з кабінетів та покарає за відверто зрадницькі дії по відношенню до України!!! Обрання Залужного на його ******* посаду було ЄДИНИМ вірним рішенням Зеленського і відкат у цьому питанні дорого буде коштувати нашій країні, її обороноздатності, а тому не мінеться ЗЕзиденту просто так!!! Україна - без Зеленського та його посіпак стане лише міцнішою та успішнішою ніж зараз і якщо ще нещодавно вважаючи що подібне не може бути тримався думки що краще утриматись від акцій протесту, то з огляду на можливі наслідки продовження перебування "слуг" при владі змінюю свою думку на протилежну і не думаю що Україна може собі дозволити й далі дозволяти послаблювати себе з середини через дії ОПи та самого ЗЕзидента!!!
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05.02.2024 10:02 Ответить
Приклад чому гавнокомандуючий закалюжний нормальний?
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05.02.2024 14:00 Ответить
Оманский договорняк идёт по плану.
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05.02.2024 10:22 Ответить
Все правильно и почему тогда украйнцы все спустили на тормоза и дали этой сладкой парочке и дальше издеваться над вами.
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05.02.2024 13:16 Ответить
Олег Пономарь для розуміння пересічному юзеру з України пояснює, що думає пересічний юзер цивілізованого Заходу про Україну та її дійових осіб:
"...средний типичный обыватель не знает кто такой Залужный, но знает кто такой Зеленский. Зеленский - знамя, герой сопротивления агрессии (считает он).
Допустим, обыватель более продвинутый и знает кто такой Залужный, но такой обыватель ничего не знает о том, что у Зеленского и Залужного есть конфликт. Допустим, обыватель еще более продвинутый, читает прессу об Украине подробно и слышал о конфликте. Что такой западный обыватель думает о причинах конфликта? Он думает, что причиной конфликта есть:
Зеленский - идеалист, а Залужный - реалист. То есть, Зеленский верит в победу больше, чем Залужный, и требует от всех тоже так верить. Залужный хочет призвать в армию еще 500 тыс солдат, а Зеленский требует подходить к этому более взвешенно и осторожно, заботливо. Залужный - это как Азов, фото с Бандерой и прочий бред российской пропаганды. Вот так это кажется для простого обывателя на Западе.

На мои слова о том, что Зеленского пугает рейтинг и авторитет Залужного и - это причина конфликта, средний типичный обыватель делает квадратные глаза как тогда в кафе в Марселе (я описывал недавно случай в день теракта в Бельгии в 2016 году)."
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05.02.2024 10:48 Ответить
Уйобуйте нафуй з країни, поки не піздно, гандони! Бо будете висіти усі на деревах!
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05.02.2024 11:14 Ответить
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05.02.2024 11:25 Ответить
Розмiрковую и наркотики - интересное сочетание
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05.02.2024 11:36 Ответить
Менять головнокомандующего армией имеют моральное право только сами военные.
Стыдоба, что у нас до сих пор нет закона, дающего возможность военнослужащим самостоятельно переизбирать или оставлять высшее военное руководство голосованием. И этот закон должен быть неприкостновенным в конституции, и под защитой самих военослужащих.
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05.02.2024 11:52 Ответить
Такого нема ніде у світі. Було лише в росії після Лютневої революції 1917 року, чим це закінчилося - відомо.
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05.02.2024 12:24 Ответить
Коли блазень переїздить до палаца, він не стає царем. Це палац перетворюється на балаган.
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05.02.2024 12:11 Ответить
Все знают и помнят о судьбе гепьі,когда аванс за сдачу области получил,но не доработал до конца и пришлось отдавать, а не хотелось или бьіло нечем.
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05.02.2024 12:15 Ответить
Народ давно думає над заміною Зе і його команди..
Скоріше б
Цей Йокша говорив що війну можна за день закінчити...
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05.02.2024 12:15 Ответить
Грай членом на роялі і про більше не думай, чучело *****.
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05.02.2024 12:19 Ответить
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
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05.02.2024 12:34 Ответить
Розмірковує ОП, а Зе просто папуга.
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05.02.2024 12:46 Ответить
пид ар гнилой скотина
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05.02.2024 12:48 Ответить
А про відставку ЗЕ не розмірковує?

Нелогічно щось виходить: всі п!дараси, а він д!Артаньян з д"Єрмаком!
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05.02.2024 12:51 Ответить
Не давать ему денег и розмиркування сразу закончатся.
Нет бабла на воровство-нет Зе.
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05.02.2024 13:05 Ответить
Вальодя, не льсти себе. Чтобы размышлять нужны мозки, ты же, ротом, рефлекторно издаешь звуки
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05.02.2024 13:12 Ответить
мудак
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05.02.2024 13:14 Ответить
пане Президенте, коли будете розмірковувати, то не забудьте знайти відповіді на питання:
- яка ціль заміни? що треба досягти?
- які причини заміни? що критично не так?
- ким замінити? спроба буде скоріше за все лише одна
- які будуть наслідки для фронту?
- які будуть наслідки для суспільства?
- які будуть наслідки для держави?
І, враховуючи ситуацію, відповіді на питання доведеться трошки обнародувати та вони мають задовільнити всіх, і суспільство, і військо, а не лише Вас.
Оце значить розмірковувати, а не "подобається - не подобається"
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05.02.2024 13:18 Ответить
І, головне, які будуть наслідки для нього. Це єдине, що може його турбувати.
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05.02.2024 14:03 Ответить
Даже из увольнения какой-то цирк устроил.
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05.02.2024 13:27 Ответить
Ми всі абсолутно згідні що владу треба переЗЕвантажити. Почати треба від узурпаторів влади в Офіці Президента, Єрмака і Татарова.
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05.02.2024 13:46 Ответить
Інформація до роздумів :-колись в минулому, в роки ПСВ цар Микола II зняв с посади головнокомандуючого РІА в.к.Миколу Миколайовича, який був дуже популярний в війську, та сам став армією командувати...Незабаром, усі командувачи фронтами царя предали,відбулася революція..І все для імператора
та його сім"ї закінчилося "іпатьевським підвалом"...
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05.02.2024 13:47 Ответить
Чем может размышлять - у кого нет размышлялки ?
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05.02.2024 13:52 Ответить
пару крайних дней про Сирського часто писать начали, и Цензор тоже - пиарят чувака
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05.02.2024 13:59 Ответить
Про Сирського пишуть вже, як мінімум, більше року. І чому вас там вчать.
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05.02.2024 14:06 Ответить
писать и писать ЧАСТО за короткий отрезок времени - это ДВЕ большие разницы
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05.02.2024 14:08 Ответить
" ЗЕ--прохіндєї зняли маски і пішли ва-банк !!! "
ЦЕ зрадницький терор ЗЕ--чудотворця--заздрісника !!! Намагаючись. запопадливо догодити кремлівській рашо-- катюзі ---замахнувся на
звільнення-командарма ЗСУ ( якому беззастережно довіряє народ України ) Тим самим посіяти хаос на фронтах і зневіри у нашу перемогу ...

Українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте гальмо : АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку. ним же . вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття . своїх в доску.-скарбо-- крадіїв на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; цілковитий саботаж щодо відновлення потужностей ВПК (із виробництва власної зброї ) ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися . Зе--тхорята.- цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-

псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого наро
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05.02.2024 14:25 Ответить
Борислав Береза:

Той випадок, коли пропаганда Банкової перейшла на рівень русні. Гебелсівщина та соловьйовщина в українському виконанні. Тьфу.

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05.02.2024 14:47 Ответить
Нікчема розмірковує над звільненням Залужного, дайте йому вже чебурека, і щоб він ним вдавався.
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05.02.2024 17:00 Ответить
Твои размышления великая помощь врагу. И это неправильно. СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.02.2024 17:15 Ответить
От навіщо таке робити? Замість того щоб об'єднуватись навколо армії, робляться кроки по деморалізації Армії і суспільства. Тож висновок - або дурень, або ворог. І головне, що з цим робити? Так війну не виграти, а без перемоги не можна провести нові вибори. Замкнене коло. Мабуть треба пригадати, що Україна Парламенто-Президентська Республіка.
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05.02.2024 17:20 Ответить
73% отари баранів обрали собі в поводирі веселого пуделя замість досвідченого сивого вовкодава. Підлий вовк заливався слиною і протирав лапи в болотах на сході . До нападу залишалось 2 роки і вовк чекав як пудель демонтує паркани та прокладе широкі доріжки до кошар
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05.02.2024 20:46 Ответить
Скажем спасибо Дерьмаку за Гринкевичей, Татарова, Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Столара и Кушнира. Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал клоуна и ларечника
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05.02.2024 21:52 Ответить
Вы что так и не поняли что у нас при власти тот же Янукович, только моложе и со всей властью в руках, раньше при Януковиче Татаров шил дела на активистов майдана, а сейчас подконтрольные ему правоохранительные органы обилечивают как чиновников схематозников так и бизнес, а также следят и прослушивают журналистов которые вскрывают схемы чиновников. Ермак когда спасал от НАБУ рядового Татарова готов был пожертвовать и репутацией и всем за него, вот и думайте. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример), а эти 3 менеджера (Татаров, Дерьмак, Портнов) выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в ресторане Ишак (были зафиксированы журналистом УП Ткачем), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), и сейчас Кушнир поставив туда своего зама Шевчука просят у кабмина 2 миллиарда гривен, так как инвестора не несут, которые очень нужны для нужд армии. После того как Ермак с Татаровым узурпировали всю власть в своих руках, они начали постепенно прикрывать свободу слова, разница Зеленского от Януковича что бежать он будет не в россию а в Аргентину или Монако
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05.02.2024 21:55 Ответить
Зеля,ЯКА ТИ ГНИДА, іди грай на піано, а посаду передай ЗАЛУЖНОМУ.
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08.02.2024 23:12 Ответить
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