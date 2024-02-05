Я размышляю об увольнении Залужного, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Rai1.
Отвечая на вопрос, планирует ли он отставить Залужного, Заланский заявил: "Этот вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над заменой (Залужного), это правда".
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Пожалуйста, подождите...
1) зняти Залужного
2) 1-2 невдалі атаки з боку ЗСУ з великими стратами
3) підняти лапки вгору під гаслом "нє шмагла я, нє шмагла" і здати країну
Себе і команду радників ліквідуй- оце і буде перезавантаження.
Навибирали для дітей і внуків мислителя-філософа. Тепер треба всім РОЗМІРКОВУВАТИ.
Що таке Зеленський. Це новохозарія, відокремлення південних регіонів, саботаж і симулякр.
Що таке технологічний ривок. Це фінансування науково-промислової еліти. Тобто гроші, які можна вкрасти на користь новохозарії, треба витрачати на створення інтелектуальної контр-еліти. Замість свєтилабади і 95квартал треба фінансувати патонів і сікорських. Про що тут міркувати?
і тиша у ЗМІ((
Чим Україна відрізняється від московії?
Та сама диктатура, ті самі вівці, такий же терор незгодних
Отже, треба просто дати під зад клоуну. Бо це НАША ВНУТРІШНЯ справа! А ЧИЯ іще?
"...средний типичный обыватель не знает кто такой Залужный, но знает кто такой Зеленский. Зеленский - знамя, герой сопротивления агрессии (считает он).
Допустим, обыватель более продвинутый и знает кто такой Залужный, но такой обыватель ничего не знает о том, что у Зеленского и Залужного есть конфликт. Допустим, обыватель еще более продвинутый, читает прессу об Украине подробно и слышал о конфликте. Что такой западный обыватель думает о причинах конфликта? Он думает, что причиной конфликта есть:
Зеленский - идеалист, а Залужный - реалист. То есть, Зеленский верит в победу больше, чем Залужный, и требует от всех тоже так верить. Залужный хочет призвать в армию еще 500 тыс солдат, а Зеленский требует подходить к этому более взвешенно и осторожно, заботливо. Залужный - это как Азов, фото с Бандерой и прочий бред российской пропаганды. Вот так это кажется для простого обывателя на Западе.
На мои слова о том, что Зеленского пугает рейтинг и авторитет Залужного и - это причина конфликта, средний типичный обыватель делает квадратные глаза как тогда в кафе в Марселе (я описывал недавно случай в день теракта в Бельгии в 2016 году)."
Стыдоба, что у нас до сих пор нет закона, дающего возможность военнослужащим самостоятельно переизбирать или оставлять высшее военное руководство голосованием. И этот закон должен быть неприкостновенным в конституции, и под защитой самих военослужащих.
Скоріше б
Цей Йокша говорив що війну можна за день закінчити...
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя??????????????????????
Нелогічно щось виходить: всі п!дараси, а він д!Артаньян з д"Єрмаком!
Нет бабла на воровство-нет Зе.
- яка ціль заміни? що треба досягти?
- які причини заміни? що критично не так?
- ким замінити? спроба буде скоріше за все лише одна
- які будуть наслідки для фронту?
- які будуть наслідки для суспільства?
- які будуть наслідки для держави?
І, враховуючи ситуацію, відповіді на питання доведеться трошки обнародувати та вони мають задовільнити всіх, і суспільство, і військо, а не лише Вас.
Оце значить розмірковувати, а не "подобається - не подобається"
та його сім"ї закінчилося "іпатьевським підвалом"...
ЦЕ зрадницький терор ЗЕ--чудотворця--заздрісника !!! Намагаючись. запопадливо догодити кремлівській рашо-- катюзі ---замахнувся на
звільнення-командарма ЗСУ ( якому беззастережно довіряє народ України ) Тим самим посіяти хаос на фронтах і зневіри у нашу перемогу ...
Українці. маємо відповісти своєю одностайністю щодо ініціювавння конституційного переобрання ЗЕ-інтригана( НЕ зважаючи на оте гальмо : АТО ...)Його шкідництво--перевершило чашу терпіння більшості українців !!! Відвертого зрадництва щодо залучення. до найвищих щаблів влади риго--ліліПУТІНСЬКИХ агентяр; зневага національних інтересів. час порятунку. ним же . вагнерівських зарізяк ; збайдужіле споглядання. сприяння розквіту тотального корумпованого кишла ЗЕ--оточення ; знахабніле прикриття . своїх в доску.-скарбо-- крадіїв на мільярди гумдопомоги ЗСУ ; цілковитий саботаж щодо відновлення потужностей ВПК (із виробництва власної зброї ) ; провальна зовнішня політика у тандемі із головдепом кулебою ....А саме--розбили горщик із добросусідською Польшею і вже взялися . Зе--тхорята.- цькувать -1.5-мільярдний Китай...оголосивши їх посібниками м/н- тероризму... А . невдячний . дип-кур*єр кулеба --видав просто шедеври:-- П-н Корея. куди краще поставляє зброю РФ. аніж наші союз... Або іще крутіше ;--Якщо НЕ дасте зброю. то ми із лопатами підемо на прорив !!! Мабуть сруленя десь почуло .історію. як у 2--гу Світову на визволення Мелітополя НКВС-ники--погнали наших дівчаток--зечок із одними саперними лопатками під кулемети німчури ... Одним словом : Або ми ініціюємо чисельні звернення. до О/П; КС У щодо нашої НЕДОВІРИ-
псевдо-- ГАРАНТУ з його переобранням... Або він .дійсно--таки зодягне - всих нас у рязаньські КОКОШНИКИ !? Українці. будьмо пильними! ЗРАДОНЕБЕЗПЕКА як ніколи нависла над нашою ДЕРЖАВНІСТЮ !!! ЗЕ--потолоч-- підступно-підло ( без будь. якого підгрунтя ) вилучає із влади останнього українця--- свідомого захисника нашого наро
Той випадок, коли пропаганда Банкової перейшла на рівень русні. Гебелсівщина та соловьйовщина в українському виконанні. Тьфу.