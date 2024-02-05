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Франция вызывает российского посла из-за гибели волонтеров в Бериславе, - BFMTV

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

посольство,рф,франція,посольстворф

Российского посла во Франции Алексея Мечкова вызовут в МИД Франции из-за удара РФ по Бериславу во время которого погибли волонтеры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет BFMTV.

По данным дипломатического источника, послу должны заявить об осуждении российских ударов, в результате которых на прошлой неделе погибли два французских гуманитарных работника в Украине.

Париж "также осудит восстановление дезинформации, направленной против Франции", добавил тот же источник, спустя несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции.

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Удар по Бериславу

Напомним, 1 февраля российские захватчики в очередной раз обстреляли Берислав Херсонской области. В результате обстрела погибли 2 и получили ранения 3 иностранных волонтеров.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и недостойным поступком.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия должна ответить за свои поступки.

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Топ комментарии
+5
Хай французи переказують занепокоєння через ЗСУ за допомоною артнабоїв - краще дійде.
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05.02.2024 10:20
+2
"какіе ваши даказатєльства"?
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05.02.2024 10:09
+2
Вместе пожрут вместе лягушек, выпьют вина и по домам
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05.02.2024 10:11
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Може краще ВИКЛЮЧАТЬ, НАХ!
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05.02.2024 10:07 Ответить
Вони, за 10 років московської війни в Україні, це зрозуміли…
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05.02.2024 10:07 Ответить
"какіе ваши даказатєльства"?
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05.02.2024 10:09 Ответить
Та иого викликаи не викликаи -- покаже - от вінта
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05.02.2024 10:10 Ответить
Вместе пожрут вместе лягушек, выпьют вина и по домам
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05.02.2024 10:11 Ответить
в ***** його, додому...
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05.02.2024 10:16 Ответить
Хай французи переказують занепокоєння через ЗСУ за допомоною артнабоїв - краще дійде.
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05.02.2024 10:20 Ответить
чергове занепокоєння...ми вже чули.
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05.02.2024 10:58 Ответить
І що вони відповіли?..
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05.02.2024 11:08 Ответить
Ну- ну
Путин организовал Франции - ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ
Которые центр Парижа чуть не разнесли
Путин сжег НОТР - ДАМ - одну из реликвий Франции
А тут какие - то волонтеры...
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05.02.2024 12:51 Ответить
Будуть СуперМега Азабочєнностьизказывать )))
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05.02.2024 13:12 Ответить
Французы ему скажут "ну-ну-ну" и может быть даже в угол поставят ********. Почему ********? Потому все нормальные, думающие московиты уже давно "по ту сторону травы" Остались только ****** гнойные.
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05.02.2024 13:31 Ответить
 
 