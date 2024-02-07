На Львовщине есть попадания: россияне атаковали промышленный объект в Дрогобыче. ВИДЕО

Российские оккупанты утром атаковали Львовщину. Зафиксировано попадание в промышленный объект в Дрогобыче.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов – тоже.

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