УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11683 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 688 37

На Львівщині є влучання: Росіяни атакували промисловий об’єкт у Дрогобичі. ВIДЕО

Російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

Читайте: У Дрогобичі на Львівщині прогриміли вибухи

Автор: 

Дрогобич (49) обстріл (28365) Львівська область (2424)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Ясно, що НПЗ. Питання в іншому. Кременчуцький вже розфігачили орки по повній. Ну там зрозуміло - туди і балістика дістає, та й від орків досить близько. Але Дрогобич... це ж майже на польському кордоні! Ну невже немає можливості захистити нашу нафтову промисловість хоча би в таких віддалених точках географії? Ракета пролетіла всю Україну, перш ніж влучити туди...
Ну залишимось же без будь-якого виробництва у цій галузі взагалі.
показати весь коментар
07.02.2024 09:31
+7
До чого тут Котлєта? В будь-якій країні столиця найбільш захищена. А котлєту, як і інших можновладців, захищати не треба. В їх маєтки ніколи не прилітало і навряд чи прилетить. Куйло пообіцяв своїх не чіпати. Війна, як завжди, лише для чорноробів.
показати весь коментар
07.02.2024 10:28
+7
На Київ теж регулярно прилітає. Тиждень тому дві прилетіли на Поділ, це майже центр Київа. Теж все вигоріло. Хлопці працювали на ЗСУ. Сьогодні прилетіло в Голосеево. Давайте без орківських ІПСО. Зрозуміло ж всім що як у паРаші так і у нас ППО не хватає. Це Вам не Ізраїль з терітоією майже київська область і то там постійно дирявлять той залізний купол
показати весь коментар
07.02.2024 11:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясно, що НПЗ. Питання в іншому. Кременчуцький вже розфігачили орки по повній. Ну там зрозуміло - туди і балістика дістає, та й від орків досить близько. Але Дрогобич... це ж майже на польському кордоні! Ну невже немає можливості захистити нашу нафтову промисловість хоча би в таких віддалених точках географії? Ракета пролетіла всю Україну, перш ніж влучити туди...
Ну залишимось же без будь-якого виробництва у цій галузі взагалі.
показати весь коментар
07.02.2024 09:31 Відповісти
Нема, мабуть, чим прикривати...
показати весь коментар
07.02.2024 09:40 Відповісти
На Киiв е, а на головний тиловий логiстичний центр немае... Хто ж буде Киiв захищати?
показати весь коментар
07.02.2024 09:58 Відповісти
На Київ теж регулярно прилітає. Тиждень тому дві прилетіли на Поділ, це майже центр Київа. Теж все вигоріло. Хлопці працювали на ЗСУ. Сьогодні прилетіло в Голосеево. Давайте без орківських ІПСО. Зрозуміло ж всім що як у паРаші так і у нас ППО не хватає. Це Вам не Ізраїль з терітоією майже київська область і то там постійно дирявлять той залізний купол
показати весь коментар
07.02.2024 11:15 Відповісти
До хлопцiв ППО питань немае, бо збивають ракети вдогонку, навiть джавелiнами. А ось до зебiлiв питання е, чому навкруги Львова не ущiльнюють захист. А то дiйсно, та як маемо наратив цапорилих - надiя на авось. Добре , що у кацапiв навiть лайно в руках iржавiе - сьогоднi одна ракета впала, та не вибухнула.
показати весь коментар
07.02.2024 13:16 Відповісти
Крилата ракета не така важка ціль.Ціна питання надто велика,враховуючи трамп-блокаду.Треба шось думати.Буданов,як завжди,"не при делах".
показати весь коментар
07.02.2024 10:34 Відповісти
безуглі та інші "какая разніца" ДУЖЕ старалися знищити все Українське ППО... до війни....
показати весь коментар
07.02.2024 11:52 Відповісти
гугл знає. Не друг нам.
показати весь коментар
07.02.2024 09:31 Відповісти
Зато над Киевом 20 ракет сбили.
показати весь коментар
07.02.2024 10:03 Відповісти
Там Коля Котлета живёт. Его жизнь бесценна.
показати весь коментар
07.02.2024 10:16 Відповісти
До чого тут Котлєта? В будь-якій країні столиця найбільш захищена. А котлєту, як і інших можновладців, захищати не треба. В їх маєтки ніколи не прилітало і навряд чи прилетить. Куйло пообіцяв своїх не чіпати. Війна, як завжди, лише для чорноробів.
показати весь коментар
07.02.2024 10:28 Відповісти
баран кацапский в Киеве живут еще миллионы украинцев кроме твоей котлеты
показати весь коментар
07.02.2024 12:04 Відповісти
Cам ты кацапская тварь. Сдохни со своим Путиным.
показати весь коментар
07.02.2024 13:30 Відповісти
а это что плохо? ботяра тупая
показати весь коментар
07.02.2024 12:05 Відповісти
Так збили, ще декілька багатоповерхівок досі димлять, і вже 4 загиблих...
показати весь коментар
07.02.2024 12:43 Відповісти
Це відповідь тим, хто питає "де наш ВПК"? Наш ВПК не може існувати, поки кацапські ракети долітають куди захочуть.
показати весь коментар
07.02.2024 10:37 Відповісти
Абсолютно вірно. А всі розповіді місцевої публіки про підземні заводи - це рівень школярів-дилетантів, які поняття не мають ні про заводи, ні про виробництво взагалі. Ми за 8 років перед війною не спромоглись побудувати, навіть, звичайний патронний завод. Про які підземні заводи може бути мова у воюючій країні, яка наскрізь прострілюється ворогом і зі вщент убитою економікою, жалюгідні залишки якої функціонують лише завдяки мізерним зарубіжним подачкам?
показати весь коментар
07.02.2024 10:44 Відповісти
Федор що ти несеш? А як же Германія при суцільним бомбізме союзників в 44 році нарощувала підземні заводи і виробництво всього для фронту і також танків та літаків!!!!????
Хлопці, не ведіться на ту зелену брехню. Я достатньо довго ще в совку організовував виробництво на оборонці і досвід маю. Все можливо зробити тим більш що ми маємо гори Карпати. Не вміють і не хотять. Тим більш що ми ж не кажемо про виробництво літаків та кораблів. Дрони, снаряди, патрони, міномети. Неспроможні ці зелені хлопці і Вова невигребає. Треба вимагати, а не ківати в такт Подоляку своєю головою. Зрозуміло що грошей не вистачає. Але потрібно знаходити рішення. І головне скільки потрібно грошей в ******** умовах? Ніхто ж нічого не каже. І не робить
показати весь коментар
07.02.2024 11:30 Відповісти
Що тоді заважало побудувати, хоча б, простий патронний завод? Довести до працездатного стану міномет? Виробити кілька мільйонів мін та снарядів, поки ще не було зелених хлопців?
В совку? Я теж працював. Пишеш заявку і через 2 дні все потрібне маєш. Хай як хто не лає той совок, але що було, те було. А зараз чекаєш хто зна скільки і привозять зовсім не те, що треба, а якийсь дешевий китайський мотлох із зовсім іншими характеристиками. Бо те, що треба, коштує дорого, а виділені гроші вже розікрали по дорозі. І про яку Германію ти розповідаєш? Які Карпати? Ми вже тунель для метро нормально не годні викопати, а ти про якісь підземні заводи мрієш. Спустись на землю і живи реальністю, а не ілюзіями.
показати весь коментар
07.02.2024 11:58 Відповісти
"Германія при суцільним бомбізме союзників в 44 році" мала 2-3-5 єрмачків та баканаффих на кшталт Штірліців...

а "пиляльщиків" бюджету в ІІІ- рейху відразу-ж розстрілювали....

а в Україні...
обікрав ЗСУ...-став "адвокатом"...зрадив країну -також адвокат...вивів по-схемах західну допомогу...- отримав "умовно" якщо спіймали....
показати весь коментар
07.02.2024 12:00 Відповісти
Не збудує тобі влада заводи в Карпатах, піару буде ще багато і гарних відосиків для оргазму, але рішучих дій не буде. Поки гарні обіцянки і відео задовольняють емоційний попит більшості населення, влада не змушенна робити більше і витрачати кошти з бюджету на забезпечення ЗСУ а не еліт.
показати весь коментар
07.02.2024 12:52 Відповісти
В нинішніх умовах ніяка влада не збудує. Яка б золота вона не була. Скільки вже влад в нас змінилось за 32 роки? І жодна нічого не збудувала.
показати весь коментар
07.02.2024 12:56 Відповісти
Галузін,ти з головою дружиш,організатор оборонки,засраний...Завод байрактарів почали будувати?Почали.Скільки БПЛА в рік планують?120-так?І це без перепон.То як ти запустиш виробництво танків,чи мінометів?"Молот" вже своє відстріляв.Космічні проекти-з космічною тупістю...
показати весь коментар
07.02.2024 17:20 Відповісти
відкрию вам страшну таємницю, є така область як Закарпатська, так до неї долетіло 1 чи 2 ракети...
Було би бажання щось виробляти, але його нема, одна ******* подоляківських ботоферм
показати весь коментар
07.02.2024 12:12 Відповісти
Ще раз: якби все було так легко і просто і залежало б лише від чийогось бажання, в нас би були склади забиті новітньою зброєю і ************ ще до "подоляківських ботоферм". Але, чомусь, цього не сталось.
показати весь коментар
07.02.2024 12:32 Відповісти
ну якщо пан порівнює виробництво та склади зброї припасів то все ясно.
І що думаєш у нас немає складів набитих припасами ? просто вони по всій країні розкидані а не в одному місті як старі савецькі.
п.с. кожен совковий завод має підземні корпуси, який мав працювати навіть за ядерної війни, і так ці приміщення нікуди не щезли, це вам для роздумів.
показати весь коментар
07.02.2024 12:40 Відповісти
Які склади? Якими припасами? В нас страшний снарядний голод. Зброї теж катастрофічно не вистачає. Підземні корпуси? А в якому вони стані? І до тих корпусів, щоб там можна було щось виробляти, треба ще верстати та обладнання. Де їх взяти? За які кошти? В період сталінської індустріалізації, щоб все це придбати, зерно вивозилось ешелонами і пароплавами цілодобово. Державне зерно. А зараз в Україні і державного зерна нема. Все приватне. Крім того, для виробництва треба ще і матеріали та кваліфіковані робітники. З цим, знову ж, великий напряг.
показати весь коментар
07.02.2024 12:52 Відповісти
є приказка, хто не хоче робити шукає виправдання...
дивна логіка, значить якщо снарядний голод, то з кордону відразу везуть на нуль, ага, тільки це так не працює.
Ну а робітників і не буде, поки тцк ловить людей як худобу на вулицях.
показати весь коментар
07.02.2024 12:57 Відповісти
Хотіти - цього замало. Я теж хочу собі побудувати маєток на березі океану, купити яхту і літак. І думаю, не менше половини українців теж від цього не відмовилися б. Але...

ПС. А робітників не буде не тільки через ТЦК. Щоб вони з"явились, треба щоб робітничі професії були в пошані в державі і суспільстві, відповідно оплачувались і заохочувались. Але зараз, на жаль, вважається і пропагується навпаки: токар чи інженер - це лох, який не зумів себе реалізувати у житті...
показати весь коментар
07.02.2024 13:06 Відповісти
Богдан-ти дурник?Які склади і які запаси.?Скільки складів вибухнуло?Про них не бажаєш поговорити?Зрозуміло,що це "була диверсія",щоб не забанили...
показати весь коментар
07.02.2024 17:25 Відповісти
Могли бы и поляки помочь... Потренировались бы их пилоты, такой опыт пригодится.
показати весь коментар
07.02.2024 10:37 Відповісти
Потрібно дальнобійні дрони - їх може зробити Касьянов, але його збори на відміну від інших на FPV набирають копійки.... Не хочете ракет в Дрогобичі? дайте Касьянову (умовно, іншим розробникам) кошти та можливість зробити ці дрони і тоді ту 95 спалять на кацапських аеродромах! це ж просто як 2+2!!!
показати весь коментар
07.02.2024 11:50 Відповісти
Промисловим об'єктом може бути і НПЗ (як кацапська "отвєточка" за їхні спалені нашими дронами), а може бути і військовий заводик, де наші збирали дрончики, бо останнім часом наші урядові довбаки виклали у вільний доступ адреси усіх підприємств ОПК, очевидно щоб кацапня по них лупила без зупину, а ще по ЗМІ верещали що наші дрончики збираються в західних регіонах країни. От і отримали.
показати весь коментар
07.02.2024 12:14 Відповісти
А де розпіарені хрінпіду ППО яка збиває все? Черговий піар зеленого на війні!!!
показати весь коментар
07.02.2024 13:08 Відповісти
Цікаво було б послухати придурочні думки Серуньчика Лєщенко.Ну що -припиняти виплати біженцям з України,дурнику,з перебитим сопливим носом?Ти ж ж чмо засране,казав що нічого не долітає до українців,які не на окупованих територіях?Вернися в Давос і повтори.
показати весь коментар
07.02.2024 17:31 Відповісти
И где ответка от нового Зекомандования!? С момента увольнения Залужного, спец по котла Сырок не принимает решения самостоятельно! Агент Кремля Ермак запрещает....
показати весь коментар
20.02.2024 11:23 Відповісти
 
 