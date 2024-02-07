На Львівщині є влучання: Росіяни атакували промисловий об’єкт у Дрогобичі. ВIДЕО

Російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.

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