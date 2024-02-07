На Львівщині є влучання: Росіяни атакували промисловий об’єкт у Дрогобичі. ВIДЕО
Російські окупанти вранці атакували Львівщину. Зафіксовано влучання у промисловий об’єкт в Дрогобичі.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", - йдеться в повідомленні.
Наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також.
Топ коментарі
+15 Flying Eagle
показати весь коментар07.02.2024 09:31
+7 Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар07.02.2024 10:28
+7 Сергей Галузин #583537
показати весь коментар07.02.2024 11:15
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Ну залишимось же без будь-якого виробництва у цій галузі взагалі.
Хлопці, не ведіться на ту зелену брехню. Я достатньо довго ще в совку організовував виробництво на оборонці і досвід маю. Все можливо зробити тим більш що ми маємо гори Карпати. Не вміють і не хотять. Тим більш що ми ж не кажемо про виробництво літаків та кораблів. Дрони, снаряди, патрони, міномети. Неспроможні ці зелені хлопці і Вова невигребає. Треба вимагати, а не ківати в такт Подоляку своєю головою. Зрозуміло що грошей не вистачає. Але потрібно знаходити рішення. І головне скільки потрібно грошей в ******** умовах? Ніхто ж нічого не каже. І не робить
В совку? Я теж працював. Пишеш заявку і через 2 дні все потрібне маєш. Хай як хто не лає той совок, але що було, те було. А зараз чекаєш хто зна скільки і привозять зовсім не те, що треба, а якийсь дешевий китайський мотлох із зовсім іншими характеристиками. Бо те, що треба, коштує дорого, а виділені гроші вже розікрали по дорозі. І про яку Германію ти розповідаєш? Які Карпати? Ми вже тунель для метро нормально не годні викопати, а ти про якісь підземні заводи мрієш. Спустись на землю і живи реальністю, а не ілюзіями.
а "пиляльщиків" бюджету в ІІІ- рейху відразу-ж розстрілювали....
а в Україні...
обікрав ЗСУ...-став "адвокатом"...зрадив країну -також адвокат...вивів по-схемах західну допомогу...- отримав "умовно" якщо спіймали....
Було би бажання щось виробляти, але його нема, одна ******* подоляківських ботоферм
І що думаєш у нас немає складів набитих припасами ? просто вони по всій країні розкидані а не в одному місті як старі савецькі.
п.с. кожен совковий завод має підземні корпуси, який мав працювати навіть за ядерної війни, і так ці приміщення нікуди не щезли, це вам для роздумів.
дивна логіка, значить якщо снарядний голод, то з кордону відразу везуть на нуль, ага, тільки це так не працює.
Ну а робітників і не буде, поки тцк ловить людей як худобу на вулицях.
ПС. А робітників не буде не тільки через ТЦК. Щоб вони з"явились, треба щоб робітничі професії були в пошані в державі і суспільстві, відповідно оплачувались і заохочувались. Але зараз, на жаль, вважається і пропагується навпаки: токар чи інженер - це лох, який не зумів себе реалізувати у житті...