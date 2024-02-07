В Сенате США предлагают рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса защиты границы, - CNN
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за противодействия спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
По словам Макконнелла, Сенату необходимо изменить курс пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"У нас была очень серьезная дискуссия о том, может ли этот проект когда-нибудь стать законом, и спикер дал нам четко понять, что он не станет законом", – отметил он.
"Есть и другие части этого проекта, которые также чрезвычайно важны: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы - ред.), потому что это важно. Не то что граница не важна, но мы не можем добиться результата", - объяснил лидер республиканцев в Сенате.
По его мнению, законодатели должны продвигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.
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Сподіваюся Байден та демократи використає відмову від вже погодженого закону, щоб роз*бати республіканців.
8-початок !!!Засідання верховного суду , котрий не один тиждень може засідати , кокус республіканців у Невада та кокус республіканців на Вірджинських островах
Оце й приводи затягування
Під час виступу в Білому домі у вівторок Байден похвалив законопроект Сенату, який розширить загальну імміграцію до Сполучених Штатів, кодифікувавши його систему умовно-дострокового звільнення, яка дозволила сотням тисяч порушників кордону потрапити всередину країни.
Законопроект також збільшить легальну імміграцію до США, навіть незважаючи на те, що Байден збільшив кількість населення країни, народженого за кордоном, до майже 50 мільйонів - найбільше за всю історію Америки."
Таким чином збільшення населення країни, народженого за кордоном є головною метою Байдена, а не допомога Україні. Просто тому, що він не відмовиться від припливу нелегалів на користь України. У підсумку питання про закриття кордонів США фактично вирішуватиметься на виборах 5 листопада. І до цього часу ніякої допомоги Україні не буде.
https://www.breitbart.com/politics/2024/02/06/https-www-breitbart-com-politics-2024-02-06-exclusive-rep-bob-goods-alert-act-to-weaken-unelected-bureaucrats-gone-wild-passes-committee/ Biden Gives Game Plan Away: Senate Bill is Precursor to Amnesty for Illegals (breitbart.com)
Так коли там наше питання окремо винесуть, ти так і не відповів?)) Джонсон вже розділив?)
Я, доречі, на секунду опущусь до твого рівня, і теж наведу подібний "аргумент") - колись я працював в банку у відділі безпеки карткових операцій, і одного разу потрібно було переконати клієнта перевипустит карту, бо виникла підозра на шахрайське зчитування картки в банкоматі. І от під час розмови він починає самовпевнено заливати, що він мене розкусив, що я шахрай, аргументуючи це тим, що його карта віп, закінчується через пару місяців і перевипуск коштує 1000 грн, а я пропоную безкоштовний перевипуск, мовляв, банк би так не робив, не пропонував би безкоштовний перевипуск, бо це йому не вигідно. Тут він зробив типову логічну помилку, прирівнявши мої інтереси (мого відділу) до інтересів банку, хоча мені на банк було чхати, як і на відділення, яке б не отримало б плату за перевипуск, мені головне було закрити поточну карту, щоб в нього не вкрали кошти, а я не втратив премії. Так і ти робиш доволі тупу логічну помилку, прирівнюючи інтереси Трампа, Джонсона, республіканців, демократів до "національних інтересів США".
Так що тут всі претензії до Байдена.