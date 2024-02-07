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Новости Помощь Украине
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В Сенате США предлагают рассматривать помощь Украине отдельно от вопроса защиты границы, - CNN

макконнелл,мітч

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что пакет законов об иммиграции и международной помощи, в частности Украине, не станет законом из-за противодействия спикера Палаты представителей Майка Джонсона и беспокойства среди республиканцев в Сенате.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

По словам Макконнелла, Сенату необходимо изменить курс пакета законов о национальной безопасности и сосредоточиться на предоставлении внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"У нас была очень серьезная дискуссия о том, может ли этот проект когда-нибудь стать законом, и спикер дал нам четко понять, что он не станет законом", – отметил он.

Читайте также: Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, в котором не было помощи Украине

"Есть и другие части этого проекта, которые также чрезвычайно важны: Украина, Израиль, Тайвань. По моему мнению, мы все же должны заняться остальными (вопросами, кроме границы - ред.), потому что это важно. Не то что граница не важна, но мы не можем добиться результата", - объяснил лидер республиканцев в Сенате.

По его мнению, законодатели должны продвигаться именно в этом направлении, а лидер сенатского большинства от демократов Чак Шумер должен решить, как переформулировать этот вопрос.

Также читайте: Соглашение о помощи Украине и безопасности границ США - "на грани срыва" в Сенате, - Bloomberg

Автор: 

помощь (7789) США (26542) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+9
Оце часи настали. Прям ідіократія наяву
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07.02.2024 11:02
+9
Ракові клітини схематозу розповзаються світом!Трампісти тобто путінососи вирішили водити до осені козу!Короче 3 світова стукає ще більше у двері!
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07.02.2024 11:05
+7
Нове на*балово для затягування часу.
Сподіваюся Байден та демократи використає відмову від вже погодженого закону, щоб роз*бати республіканців.
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07.02.2024 11:01
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Нове на*балово для затягування часу.
Сподіваюся Байден та демократи використає відмову від вже погодженого закону, щоб роз*бати республіканців.
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07.02.2024 11:01 Ответить
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07.02.2024 11:11 Ответить
Що означає "не зрозуміло звідки"? За 10 років там вже повинен бути розвіданий кожен камінчик. Чому кацапи знають про якісь підземні ходи, а наші ні? Чим всі ці роки займались командири на місцях?
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07.02.2024 11:35 Ответить
кацапи в останній час роблять підкопи.прикриваючи роботу копачів вогневими засобами.
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07.02.2024 11:41 Ответить
А що Байден зробить республіканцям? Основна проблема в Хаусі. В Сенаті досить адекватний МакКоннелл рулить республіканцями. Шкода, що не він є опонентом трампа на праймеріз Але є надія на єврейське лобі. Судячи з рухів джонсона в Хаусі по прийняттю допомоги Ізраїлю окремо, американські Євреї працюють. Байден не підпише окремо допомогу Ізраїлю. Тож єврейське лобі може пролобіювати заодно і Україну, виключно у власних інтересах. Байден уже натякав джонсону, щоб залишити осторонь питання кордону і прийняти окремо пакети допомоги, і якнайшвидше.
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07.02.2024 11:18 Ответить
Оце часи настали. Прям ідіократія наяву
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07.02.2024 11:02 Ответить
Ракові клітини схематозу розповзаються світом!Трампісти тобто путінососи вирішили водити до осені козу!Короче 3 світова стукає ще більше у двері!
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07.02.2024 11:05 Ответить
Це та саме НАЙЗАТТЯТІША тема десятиріч від республіканців на виборах - кордони...Вони її палять на вимогу дружка *****? Я маю на увазі не МАГівців... Не вірю! Вони тягнуть до рішення Верховного суду , котрий почне розгляд апеляцію Трампонів завтра . Причому, якщо раніше вона була сформульована адвокатами, як неучасть Трампа в заворушеннях , то зараз це звучить - як його право, як кандидата таким способом з озброєними виборцями нападати на Капітолій, не погоджуючись з оголошеними результатами виборів. Звучить програшно вижене для лампа - як може Верховний суд створити законність такого прецеденту? А не допускати Трампа до виборів поки що вирішили тільки два штати . А ще в більш ніж десяти лежать ці справі у місцевих верховних судах штатів на розгляді- чекають рішення з Верховного по тих двох штатах , що вже на апеляції . Тобто, йде просто затягування . та ще на підході кокуси республіканців, -погрози від Трампістів Гейлі... Вона не виходить з гонки... Так що затягування не в Україні справа - республіканці не хочуть здавати свої шанси випасти на довго з історії - бо без них перемога у війні ,дай Боже, над Рашкою - їм точно капець ще на наступний термін. Тким чином вимога від рейганістів розглядати кордон окремо , знаючи точно що демократи не здадуть цю тему- це гра тільки на затягування до погіршення справ у Трампа , беручи до уваги ще й учорашнє рішення суду - він визнаний звичайним підсудним громадянином США, а не не віпперсоною з застереженнями. й особливими правами ... ЦЕ МОЯ ОСОБИСТА ДУМКА
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07.02.2024 15:52 Ответить
FEBRUARY

8-початок !!!Засідання верховного суду , котрий не один тиждень може засідати , кокус республіканців у Невада та кокус республіканців на Вірджинських островах

Оце й приводи затягування
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07.02.2024 16:05 Ответить
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07.02.2024 11:06 Ответить
Після зриву нормальної угоди, над якою працювали кілька місяців, всім має стати очевидним, що основною метою цих політиканів є дестабілізація, яка робиться на замовлення Трампа та його кремлівського шефа
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07.02.2024 11:07 Ответить
"Президент Джо Байден заявив, що законопроект сенаторів Джеймса Ленкфорда (R-OK), Кріса Мерфі (D-CT) і Кірстена Сінеми (I-AZ) є лише передумовою для проштовхування амністії для мільйонів нелегальних іноземців через Конгрес.

Під час виступу в Білому домі у вівторок Байден похвалив законопроект Сенату, який розширить загальну імміграцію до Сполучених Штатів, кодифікувавши його систему умовно-дострокового звільнення, яка дозволила сотням тисяч порушників кордону потрапити всередину країни.

Законопроект також збільшить легальну імміграцію до США, навіть незважаючи на те, що Байден збільшив кількість населення країни, народженого за кордоном, до майже 50 мільйонів - найбільше за всю історію Америки."

Таким чином збільшення населення країни, народженого за кордоном є головною метою Байдена, а не допомога Україні. Просто тому, що він не відмовиться від припливу нелегалів на користь України. У підсумку питання про закриття кордонів США фактично вирішуватиметься на виборах 5 листопада. І до цього часу ніякої допомоги Україні не буде.
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07.02.2024 11:08 Ответить
Це лише твоя особиста думка та твоїх кураторів. Цікавий вкид. Мрій далі про припинення допомоги Україні,а Ізраїль довго чекати допомоги не стане
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07.02.2024 11:35 Ответить
Це переклад статті та перерахування голих фактів.
https://www.breitbart.com/politics/2024/02/06/https-www-breitbart-com-politics-2024-02-06-exclusive-rep-bob-goods-alert-act-to-weaken-unelected-bureaucrats-gone-wild-passes-committee/ Biden Gives Game Plan Away: Senate Bill is Precursor to Amnesty for Illegals (breitbart.com)
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07.02.2024 12:53 Ответить
А зрозуміло, глянув у Вікіпедію - американський ультраправий сайт. Така геніальна думка звісно приходить у голову не одному ультраправому фашисту.
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07.02.2024 13:00 Ответить
Яка геніальна думка? Тобі дали голі факти - Байден не хоче давати допомогу Україні, він хоче мільйони нелегалів - це дешева робоча сила і виборщики для лівацької так званої "демократичної" партії. Якби Байден хотів би допомогти Україні, то закрив би кордон. Але він навпаки його ще більше відкриває у своєму законопроєкті. Тобто він свідомо загострює ситуацію, щоб допомогу не давати. Рівно те саме він зробив, коли викинув закон про Ленд Лізу, який ухвалив конгрес.
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07.02.2024 14:35 Ответить
В мене таке враження що скоро прибиральниця з конгресу буде дурити байдена.
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07.02.2024 11:08 Ответить
Трамп крутит республиканской партией , как циган сонцем.
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07.02.2024 11:09 Ответить
Кордон з Мексикою можна порівняти із великою камінюкою, яку прив'язали трампісти до допомоги Україні, але і демократи не сидять склавши руки - вони до цієї допомоги прив'язали величезний поплавок, який тягне її угору - допомогу Ізраїлю, якому не можуть відмовити у допомозі. І ось нарешті мотузку з каменем відірвали - поплавок звісно потягне допомогу на поверхню і Україна випливе. Ось так простим язиком можна пояснити наскільки це чудова новина для України
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07.02.2024 11:12 Ответить
Є*ать, наскільки ти поплавлене) вже третій місяць пишеш, що "все вирішено", "чудова новина" в нього)
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07.02.2024 11:38 Ответить
Питання України вже третій місяць як вирішено на нашу користь і зараз не стоїть на порядку денному. Тривають лише спекуляції республіканців на кородні з Мексикою, які втілюють свої політичні амбції. Але спекуляції не будуть тривати нескінченно і в кінці кінців національні інтереси США у Євпропі та Ізраїлі візмуть верх над тимчасовмим амбіціями і угода буде досягнута і такі чудові новини говорять про наближення цього моменту
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07.02.2024 11:53 Ответить
А для тебе, троляко, в мене є погана і дуже погана новина. Поагана у тому, що незабаром тобі привезуть твоїх оргків у цинковій труні, а решту без рук і ніг, які відірвали свіжі американські ***********, які США продовжують постачати Україні. А дуже погана у тому, що через рік ти отрмаєш фарш із твоїх орків вже на 60 млрд доларів. І чому отримаєш я аргументовано пояснив для таких тупих лаптів як ти
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07.02.2024 12:30 Ответить
Як палаєш) Ти вже 3 місяць тут ошиваєшся і "аргументовано" пояснюєш "як питання вирішено", але щось кожен раз пук-сруньк)
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07.02.2024 12:35 Ответить
Яскраво палають живцем твої орки від Джавелінів та дронів у танках та БМП. Вже 2 роки як палають яскравіше не буває
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07.02.2024 12:40 Ответить
Це і є весь твій рівень) власне, як і в американській політиці) Так коли там вже допомога буде проголосована? вже розділили питання?)
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07.02.2024 12:46 Ответить
Саме тому що в тебе рівень нижче плінтуса ти задає питання коли у той час, як триває політична боротьба. Таке питання настільки безглузде як запитати у якому раунді один боксер нокаутує іншого. Але якщо на ринг виходить черміон світу проти якогось КМС, то скільки б секунд чи навіть раундів він не тримався, але йому не вистояти. Так і Трамп із 10 респами може лише відтягнути допомогу, але йому не змінити двопалатну підтримку допомогу Україні та підтримку населення США
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07.02.2024 12:56 Ответить
Як я сказав, ти жалюгідно поплавлене)) трохи навіть смішне створіння) населенню США глибоко на нас чхати, наша проблема десь в кінці пріоритетів, які турбують американців) І щось Трамп "з 10 респами" спокійно, не напрягаючись, завалив закон, над яким працювали 4 місяці) Так що там по "розділенню", коли будуть виносити на голосування?)
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07.02.2024 13:02 Ответить
Імбіцил - почитай результати опитування американців щодо підтрики війьскової допомоги України. Ну завалив - і що Конгрес пілся цього крізь землю провалився і США так і залишать Ізраїль без допоомоги у війні проти терористів? Одну угоду завалили - ухвалять іншу
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07.02.2024 13:12 Ответить
"Не імбіцил", почитай, на якому місці знаходиться наше питання в пріоритетності американців) А шо такоє, а чому вони не протестують проти затримки допомоги нам?) "Ну завалив - і що Конгрес пілся цього крізь землю провалився" - ну так, а що тут такого справді)) Трамп з "10 респами" поховав законопроект, над яким працювали 4 місяці) фьо харашо, сєйчас раздєлят нам помащь і прагаласуют, фсє нас паддєржівают)
Так коли там наше питання окремо винесуть, ти так і не відповів?)) Джонсон вже розділив?)
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07.02.2024 13:18 Ответить
Поховав лише один із законопроектів, а не допомогу Україні, бо за цим законопроектом обов'язково буде інший і довго чекати не прийдеться, бо негайні потреби Ізраїлю у допомозі не дадуть довго із цим тягнути. .Спочатку розскажи мені на якій хвилині заб'ють гол у якомусь майбутньому матчі чи на у якому раунді буде нокаут на якомусь поєдинку я розповім тобі винесуть питання.
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07.02.2024 13:27 Ответить
Поїхавше, що мовчим?) Де твоя "двопартійна підтримка"?)
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08.02.2024 11:40 Ответить
А щодо пріоритетів проведу паралель - у людини у пріоритеті дихання перед усіма потребами. Якщо людині не вистачає повітрі, то вона не кинеться втамовувати пити воду чи їсти, а буде шукати у повітря. Але якщо вона зможе дихати на повні груди це не означає, що вона відмовитьс від інших інтересів, наприклад не буде їсти. А коли наїсться не означає що не захоче, наприклад розважитись та навіть задовільнити якісь примхи. Так і американці - скльіки б вони не мали пріоритетів, а допомога Україні та Іраїлю це для них національний інтерес, від якого вони ніколи не відмовляться як людина від води чи їжі на якому б місці потреба у допомозі не була
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07.02.2024 13:41 Ответить
Класніі в тебе аргументи) продовжуй) ну а Трамп, Джонсон and co продовжать успішно класти на них свої болти)
Я, доречі, на секунду опущусь до твого рівня, і теж наведу подібний "аргумент") - колись я працював в банку у відділі безпеки карткових операцій, і одного разу потрібно було переконати клієнта перевипустит карту, бо виникла підозра на шахрайське зчитування картки в банкоматі. І от під час розмови він починає самовпевнено заливати, що він мене розкусив, що я шахрай, аргументуючи це тим, що його карта віп, закінчується через пару місяців і перевипуск коштує 1000 грн, а я пропоную безкоштовний перевипуск, мовляв, банк би так не робив, не пропонував би безкоштовний перевипуск, бо це йому не вигідно. Тут він зробив типову логічну помилку, прирівнявши мої інтереси (мого відділу) до інтересів банку, хоча мені на банк було чхати, як і на відділення, яке б не отримало б плату за перевипуск, мені головне було закрити поточну карту, щоб в нього не вкрали кошти, а я не втратив премії. Так і ти робиш доволі тупу логічну помилку, прирівнюючи інтереси Трампа, Джонсона, республіканців, демократів до "національних інтересів США".
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07.02.2024 14:15 Ответить
Сенат фактично провалив голосування за окреме питання фінансування України - ну що там, клованчик, давай розкажи мені про двопартійну підтримку)
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08.02.2024 07:33 Ответить
Чмошник, альо)) що там по "двопартійній підтримці"?) попустилось трошки чи реальність виявилась занадто жорстокою?)
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08.02.2024 17:52 Ответить
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07.02.2024 11:13 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/7/7440721/ Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, который предусматривал деньги только Израилю
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07.02.2024 11:22 Ответить
трампіки взагалі там поплутались.. вже і самі не розуміють чого хочуть ..
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07.02.2024 11:25 Ответить
Хвіст виляє собакою... Раніше думав, що тільки в Україні бардак, а виходить, що увесь свій зійшов з розуму.
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07.02.2024 11:33 Ответить
Уотергейт 70-х... республиканцы оказались шпионам против демократов единственный случай когда тогдашний президент ушел сам в отставку...50 лет прошло...😜😁
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07.02.2024 11:41 Ответить
Республіканці просто захищають свою країну від навали нелегальних мігрантів яку хоче влаштувати Байден. Якби Байден піклувався би про Україну то просто би вніс закон про фінансування України окремо і тоді ми би побачили хто насправді блокує допомогу Україні.

Так що тут всі претензії до Байдена.
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07.02.2024 11:47 Ответить
Митч Макконнелл такое же дерьмо как и трамп.
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07.02.2024 11:51 Ответить
 
 