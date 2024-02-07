У Сенаті США пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону, - CNN
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через протидію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті.
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
За словами Макконнелла, Сенату необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
"У нас була дуже серйозна дискусія про те, чи може цей проєкт коли-небудь стати законом, і спікер дав нам чітко зрозуміти, що він не стане законом", - зазначив він.
"Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону - ред.), тому що це важливо. Не те що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату", - пояснив лідер республіканців у Сенаті.
На його думку, законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку, а лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюся Байден та демократи використає відмову від вже погодженого закону, щоб роз*бати республіканців.
8-початок !!!Засідання верховного суду , котрий не один тиждень може засідати , кокус республіканців у Невада та кокус республіканців на Вірджинських островах
Оце й приводи затягування
Під час виступу в Білому домі у вівторок Байден похвалив законопроект Сенату, який розширить загальну імміграцію до Сполучених Штатів, кодифікувавши його систему умовно-дострокового звільнення, яка дозволила сотням тисяч порушників кордону потрапити всередину країни.
Законопроект також збільшить легальну імміграцію до США, навіть незважаючи на те, що Байден збільшив кількість населення країни, народженого за кордоном, до майже 50 мільйонів - найбільше за всю історію Америки."
Таким чином збільшення населення країни, народженого за кордоном є головною метою Байдена, а не допомога Україні. Просто тому, що він не відмовиться від припливу нелегалів на користь України. У підсумку питання про закриття кордонів США фактично вирішуватиметься на виборах 5 листопада. І до цього часу ніякої допомоги Україні не буде.
https://www.breitbart.com/politics/2024/02/06/https-www-breitbart-com-politics-2024-02-06-exclusive-rep-bob-goods-alert-act-to-weaken-unelected-bureaucrats-gone-wild-passes-committee/ Biden Gives Game Plan Away: Senate Bill is Precursor to Amnesty for Illegals (breitbart.com)
Так коли там наше питання окремо винесуть, ти так і не відповів?)) Джонсон вже розділив?)
Я, доречі, на секунду опущусь до твого рівня, і теж наведу подібний "аргумент") - колись я працював в банку у відділі безпеки карткових операцій, і одного разу потрібно було переконати клієнта перевипустит карту, бо виникла підозра на шахрайське зчитування картки в банкоматі. І от під час розмови він починає самовпевнено заливати, що він мене розкусив, що я шахрай, аргументуючи це тим, що його карта віп, закінчується через пару місяців і перевипуск коштує 1000 грн, а я пропоную безкоштовний перевипуск, мовляв, банк би так не робив, не пропонував би безкоштовний перевипуск, бо це йому не вигідно. Тут він зробив типову логічну помилку, прирівнявши мої інтереси (мого відділу) до інтересів банку, хоча мені на банк було чхати, як і на відділення, яке б не отримало б плату за перевипуск, мені головне було закрити поточну карту, щоб в нього не вкрали кошти, а я не втратив премії. Так і ти робиш доволі тупу логічну помилку, прирівнюючи інтереси Трампа, Джонсона, республіканців, демократів до "національних інтересів США".
Так що тут всі претензії до Байдена.