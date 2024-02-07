Более 60 тыс. укрытий уже обустроено в Украине

Из этих более 60 тысяч укрытий готовы 84%.

Об этом сообщил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За время после начала полномасштабного вторжения России в Украине почти втрое возросло количество объектов фонда защитных сооружений и на сегодняшний день их количество на подконтрольной правительству Украины территории составляет 60 тыс. 458. Хочу напомнить, что на начало 2022 года учитывалось 20,5 тыс. таких объектов", - проинформировал он.

По словам Демчука, специалистами ГСЧС совместно с Нацполицией и представителями местных властей проводится ежеквартальное обследование всех объектов фонда защитных сооружений.

По результатам обследования в IV квартале 2023 года, готовы 84% из этих более 60,4 тыс. объектов.

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