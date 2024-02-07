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Новости Война
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Более 60 тыс. укрытий уже обустроено в Украине

укриття

Из этих более 60 тысяч укрытий готовы 84%.

Об этом сообщил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За время после начала полномасштабного вторжения России в Украине почти втрое возросло количество объектов фонда защитных сооружений и на сегодняшний день их количество на подконтрольной правительству Украины территории составляет 60 тыс. 458. Хочу напомнить, что на начало 2022 года учитывалось 20,5 тыс. таких объектов", - проинформировал он.

По словам Демчука, специалистами ГСЧС совместно с Нацполицией и представителями местных властей проводится ежеквартальное обследование всех объектов фонда защитных сооружений.

По результатам обследования в IV квартале 2023 года, готовы 84% из этих более 60,4 тыс. объектов.

Читайте: Это ежедневная реальность отважного украинского народа, - Боррель из укрытия в Киеве

Автор: 

укрытие (129)


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Топ комментарии
+4
Які нах... барабани, там аби двері у всі підвальні приміщення встановили та гімно повигрібали з позакутків, де бомжі понасирали🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Ржунімагу - 60 тишшшшщ укриттів, та надійніше сховатись в колектор теплотраси, ніж в так зване сховище. Реально обладнаних сховищ - одиниці на всю Україну і ті знаходяться, як правило, під будівлями колишніх заводів, що випускали військову продукцію, або під адміністративними будівлями обласних, міських адміністрацій, які ще споруджувались за часів тов.Сталіна😁
Звідкіля знаю, а звідтіля, - самому довелось біля 20 років пропрацювати в системі Цивільного захисту України і на власні очі побачити, як все, що було зроблено за часів СРСР розсиралось, продавались, а то й просто пройобувалось нашими вишиванкоголовими лідерами-підарами, починаючи від комуняки кравчука, закінчуючи тупим ледарем-пасічником ющом та двоходовим янеком. Українцям варто пам'ятати, що Цивільна оборона України, при кожній владі залишалась стабільною в своєму статусі,- як стара діва, - завжди готова, але нікому не потрібна😝😝😝😝😜🤪
60 тишшшшщ, кажете... ню-ню, - ржунімагу і ці клоуни такі ж як папєрєдніки, хоча могли написати і 95 тишшшщ, ця цифра і верховному вовану би душу зігріла 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 13:54
+1
А барабани на всі укриття закупили?
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07.02.2024 13:30
+1
І пательні по ціні люкс-автомобілів. Без гарної пательні ЗЕленим головам ОВА ніяк.
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07.02.2024 13:37
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Правила форума Совет форумчан
А барабани на всі укриття закупили?
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07.02.2024 13:30 Ответить
І пательні по ціні люкс-автомобілів. Без гарної пательні ЗЕленим головам ОВА ніяк.
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07.02.2024 13:37 Ответить
закупівля "овочерізок та сковорідок" уже заплановано - бабло проплачено!
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07.02.2024 13:40 Ответить
Ці укриття потрібно будо зробити це 3 роки тому!

І це е один із провалів « влади» Зеленського.
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07.02.2024 14:12 Ответить
Які нах... барабани, там аби двері у всі підвальні приміщення встановили та гімно повигрібали з позакутків, де бомжі понасирали🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Ржунімагу - 60 тишшшшщ укриттів, та надійніше сховатись в колектор теплотраси, ніж в так зване сховище. Реально обладнаних сховищ - одиниці на всю Україну і ті знаходяться, як правило, під будівлями колишніх заводів, що випускали військову продукцію, або під адміністративними будівлями обласних, міських адміністрацій, які ще споруджувались за часів тов.Сталіна😁
Звідкіля знаю, а звідтіля, - самому довелось біля 20 років пропрацювати в системі Цивільного захисту України і на власні очі побачити, як все, що було зроблено за часів СРСР розсиралось, продавались, а то й просто пройобувалось нашими вишиванкоголовими лідерами-підарами, починаючи від комуняки кравчука, закінчуючи тупим ледарем-пасічником ющом та двоходовим янеком. Українцям варто пам'ятати, що Цивільна оборона України, при кожній владі залишалась стабільною в своєму статусі,- як стара діва, - завжди готова, але нікому не потрібна😝😝😝😝😜🤪
60 тишшшшщ, кажете... ню-ню, - ржунімагу і ці клоуни такі ж як папєрєдніки, хоча могли написати і 95 тишшшщ, ця цифра і верховному вовану би душу зігріла 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 13:54 Ответить
а скільки виготовлено ракет ?
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07.02.2024 13:36 Ответить
та хто ж вам скаже
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07.02.2024 13:38 Ответить
ваша правда- 0,0000000 -х
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07.02.2024 13:43 Ответить
Скільки закликів та відосиків записано...

Бо виготовляти щось реальне - це не про цю владу.
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07.02.2024 13:39 Ответить
І навіщо потрібні ці істоти, що два роки не можуть зробити укриття?
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07.02.2024 13:40 Ответить
бо мудрі голови розмірковують так
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07.02.2024 14:05 Ответить
 
 