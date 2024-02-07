Понад 60 тис. укриттів вже облаштовано в Україні

Із цих понад 60 тисяч укриттів готовими є 84%.

Про це повідомив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Упродовж часу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні майже втричі зросла кількість об’єктів фонду захисних споруд і на сьогоднішній день їхня кількість на підконтрольній уряду України території становить 60 тис. 458. Хочу нагадати, що на початок 2022 року обліковувалось 20,5 тис. таких об'єктів", - поінформував він.

За словами Демчука, фахівцями ДСНС спільно з Нацполіцією та представниками місцевої влади проводиться щоквартальне обстеження усіх об’єктів фонду захисних споруд.

За результатами обстеження в IV кварталі 2023 року, готовими є 84% із цих понад 60,4 тис. об’єктів.

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