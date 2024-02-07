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Новини Війна
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Понад 60 тис. укриттів вже облаштовано в Україні

укриття

Із цих понад 60 тисяч укриттів готовими є 84%.

Про це повідомив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Упродовж часу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні майже втричі зросла кількість об’єктів фонду захисних споруд і на сьогоднішній день їхня кількість на підконтрольній уряду України території становить 60 тис. 458. Хочу нагадати, що на початок 2022 року обліковувалось 20,5 тис. таких об'єктів", - поінформував він.

За словами Демчука, фахівцями ДСНС спільно з Нацполіцією та представниками місцевої влади проводиться щоквартальне обстеження усіх об’єктів фонду захисних споруд.

За результатами обстеження в IV кварталі 2023 року, готовими є 84% із цих понад 60,4 тис. об’єктів.

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Автор: 

укриття (293)


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Топ коментарі
+4
Які нах... барабани, там аби двері у всі підвальні приміщення встановили та гімно повигрібали з позакутків, де бомжі понасирали🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Ржунімагу - 60 тишшшшщ укриттів, та надійніше сховатись в колектор теплотраси, ніж в так зване сховище. Реально обладнаних сховищ - одиниці на всю Україну і ті знаходяться, як правило, під будівлями колишніх заводів, що випускали військову продукцію, або під адміністративними будівлями обласних, міських адміністрацій, які ще споруджувались за часів тов.Сталіна😁
Звідкіля знаю, а звідтіля, - самому довелось біля 20 років пропрацювати в системі Цивільного захисту України і на власні очі побачити, як все, що було зроблено за часів СРСР розсиралось, продавались, а то й просто пройобувалось нашими вишиванкоголовими лідерами-підарами, починаючи від комуняки кравчука, закінчуючи тупим ледарем-пасічником ющом та двоходовим янеком. Українцям варто пам'ятати, що Цивільна оборона України, при кожній владі залишалась стабільною в своєму статусі,- як стара діва, - завжди готова, але нікому не потрібна😝😝😝😝😜🤪
60 тишшшшщ, кажете... ню-ню, - ржунімагу і ці клоуни такі ж як папєрєдніки, хоча могли написати і 95 тишшшщ, ця цифра і верховному вовану би душу зігріла 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 13:54
+1
А барабани на всі укриття закупили?
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07.02.2024 13:30
+1
І пательні по ціні люкс-автомобілів. Без гарної пательні ЗЕленим головам ОВА ніяк.
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07.02.2024 13:37
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А барабани на всі укриття закупили?
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07.02.2024 13:30 Відповісти
І пательні по ціні люкс-автомобілів. Без гарної пательні ЗЕленим головам ОВА ніяк.
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07.02.2024 13:37 Відповісти
закупівля "овочерізок та сковорідок" уже заплановано - бабло проплачено!
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07.02.2024 13:40 Відповісти
Ці укриття потрібно будо зробити це 3 роки тому!

І це е один із провалів « влади» Зеленського.
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07.02.2024 14:12 Відповісти
Які нах... барабани, там аби двері у всі підвальні приміщення встановили та гімно повигрібали з позакутків, де бомжі понасирали🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
Ржунімагу - 60 тишшшшщ укриттів, та надійніше сховатись в колектор теплотраси, ніж в так зване сховище. Реально обладнаних сховищ - одиниці на всю Україну і ті знаходяться, як правило, під будівлями колишніх заводів, що випускали військову продукцію, або під адміністративними будівлями обласних, міських адміністрацій, які ще споруджувались за часів тов.Сталіна😁
Звідкіля знаю, а звідтіля, - самому довелось біля 20 років пропрацювати в системі Цивільного захисту України і на власні очі побачити, як все, що було зроблено за часів СРСР розсиралось, продавались, а то й просто пройобувалось нашими вишиванкоголовими лідерами-підарами, починаючи від комуняки кравчука, закінчуючи тупим ледарем-пасічником ющом та двоходовим янеком. Українцям варто пам'ятати, що Цивільна оборона України, при кожній владі залишалась стабільною в своєму статусі,- як стара діва, - завжди готова, але нікому не потрібна😝😝😝😝😜🤪
60 тишшшшщ, кажете... ню-ню, - ржунімагу і ці клоуни такі ж як папєрєдніки, хоча могли написати і 95 тишшшщ, ця цифра і верховному вовану би душу зігріла 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 13:54 Відповісти
а скільки виготовлено ракет ?
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07.02.2024 13:36 Відповісти
та хто ж вам скаже
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07.02.2024 13:38 Відповісти
ваша правда- 0,0000000 -х
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07.02.2024 13:43 Відповісти
Скільки закликів та відосиків записано...

Бо виготовляти щось реальне - це не про цю владу.
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07.02.2024 13:39 Відповісти
І навіщо потрібні ці істоти, що два роки не можуть зробити укриття?
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07.02.2024 13:40 Відповісти
бо мудрі голови розмірковують так
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07.02.2024 14:05 Відповісти
 
 