Рашисты выпустили ракету в направлении Миргорода, - Воздушные силы

Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Полтавской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Ракета в Сумской области, курсом на Полтавщину!" – говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Впоследствии в ВС сообщили о ракете в направлении Миргорода.

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