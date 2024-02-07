Рашисты выпустили ракету в направлении Миргорода, - Воздушные силы
Российские оккупационные войска выпустили ракету в сторону Полтавской области.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Ракета в Сумской области, курсом на Полтавщину!" – говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Впоследствии в ВС сообщили о ракете в направлении Миргорода.
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