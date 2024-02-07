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Новини Війна
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Рашисти випустили ракету в напрямку Миргорода, - Повітряні сили

ракета

Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Полтавщини.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!" - йдеться в повідомленні.

Перед цим Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом у ПС повідомили про ракету в напрямку Миргорода.

Читайте: Ворог запустив ракету в напрямку Кропивницького, - Повітряні сили

Автор: 

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