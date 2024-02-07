Рашисти випустили ракету в напрямку Миргорода, - Повітряні сили
Російські окупаційні війська випустили ракету в бік Полтавщини.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракета в Сумській області, курсом на Полтавщину!" - йдеться в повідомленні.
Перед цим Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Згодом у ПС повідомили про ракету в напрямку Миргорода.
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