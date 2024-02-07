Группа вражеских ракет движется на Киев, - Воздушные силы
На данный момент группа вражеских ракет изменила курс и двигается на Киев!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Группа ракет изменила курс, движется на Киев! Остальные группы продолжают движение по юго-западному курсу", - говорится в сообщении.
"Ракеты в районе Борисполя! Группа ракет - на Киев, по руслу Днепра с юга", - добавляют в ВС.
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине - воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.
Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.
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+15 Alex Nosov #582146
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Що це, як не символізм?
Тому що треба показати, що "нєт крєпостєй, коториє нє взяла б русская армія".
Кринки - це взагалі *** зна що.