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Новости
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Группа вражеских ракет движется на Киев, - Воздушные силы

ракета

На данный момент группа вражеских ракет изменила курс и двигается на Киев!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Группа ракет изменила курс, движется на Киев! Остальные группы продолжают движение по юго-западному курсу", - говорится в сообщении.

"Ракеты в районе Борисполя! Группа ракет - на Киев, по руслу Днепра с юга", - добавляют в ВС. 

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине - воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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Автор: 

ракеты (3566) Воздушные силы (2281) воздушная тревога (784)


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Топ комментарии
+15
Ну что у кого то еще откроется пасть кто будет рассказывать что если давать Украине оружие то будет ескалация? Как видим все прямо до наоборот. ***** празднует провал трампистами закона о помощи Украине
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07.02.2024 08:05
+6
Трампісти-здохніть.
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07.02.2024 08:16
+3
Найбільш інтенсивно б'ють саме по Києву - місту з найпотужнішою у світі ППО.
Що це, як не символізм?
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07.02.2024 08:06
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От мразь кацапська,не вгамується ніяк,тільки стихло....
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07.02.2024 08:04 Ответить
Ну что у кого то еще откроется пасть кто будет рассказывать что если давать Украине оружие то будет ескалация? Как видим все прямо до наоборот. ***** празднует провал трампистами закона о помощи Украине
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07.02.2024 08:05 Ответить
Подари мне что небудь,никакой эскалации не будет
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07.02.2024 08:56 Ответить
Розенталь підійде?
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07.02.2024 09:00 Ответить
Найбільш інтенсивно б'ють саме по Києву - місту з найпотужнішою у світі ППО.
Що це, як не символізм?
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07.02.2024 08:06 Ответить
Ето нужно евоного друга Трампа спросить. Они вместе нападение на Израиль организовали они же и вместе придумали как Украину уничтожить. ***** просто решило что если США больше не будет помогать Украине Оно возьмет оборону Киева измором. Будет пускать ракеты по Киеву пока у нас не закончатся ракеты к ПВО.
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07.02.2024 08:16 Ответить
Чому саме Київ? Є багато інших міст, набагато гірше прикритих ППО. Там відсоток влучань буде вищий.
Тому що треба показати, що "нєт крєпостєй, коториє нє взяла б русская армія".
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07.02.2024 08:20 Ответить
Якщо ракети потраплять у щось важливе, українцям про це не розкажуть, а росссісянам розкажуть навіть якщо ракети взагалі нікуди не полетять Тому ніякого символізму в таких атаках немає. Розвідали цілі - б'ють по них.
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07.02.2024 08:43 Ответить
Як і у взятті Бахмуту та Авдіївки.
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07.02.2024 08:45 Ответить
У Бахмуті та Авдіївці теж немає нічого символічного. Просто йде повзучий наступ орків.
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07.02.2024 08:52 Ответить
Чомусь на самі захищені ділянки фронту.
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07.02.2024 08:55 Ответить
Авдіївка майже в оточенні. Атаки на неї - військова доцільність. Ось оборона плацдарму в Кринках - 100% символізм.
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07.02.2024 09:01 Ответить
Військова доцільність - це зімкнути фланги і зробити Маріуполь-2.
Кринки - це взагалі *** зна що.
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07.02.2024 09:02 Ответить
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07.02.2024 09:08 Ответить
І яка проблема перерізати той вузький перешийок?
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07.02.2024 09:12 Ответить
Недолік символізму мабуть
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07.02.2024 10:21 Ответить
Трампісти-здохніть.
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07.02.2024 08:16 Ответить
Трампісти-ми українці плюємо на ваші кості
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07.02.2024 08:31 Ответить
 
 