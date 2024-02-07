Група ворожих ракет рухається на Київ, - Повітряні сили
Наразі група ворожих ракет змінила курс та рухається на Київ!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Група ракет змінила курс, рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом", - йдеться у повідомленні.
"Ракети в районі Борисполя! Група ракет на Київ по руслу Дніпра з півдня", - додають у ПС
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
Топ коментарі
+15 Alex Nosov #582146
показати весь коментар07.02.2024 08:05
+6 Gary Grant
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+3 Деніс Войцеховський
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Що це, як не символізм?
Тому що треба показати, що "нєт крєпостєй, коториє нє взяла б русская армія".
Кринки - це взагалі *** зна що.