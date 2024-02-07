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Новини
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Група ворожих ракет рухається на Київ, - Повітряні сили

ракета

Наразі група ворожих ракет змінила курс та рухається на Київ!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Група ракет змінила курс, рухається на Київ! Решта груп продовжують рух південно-західним курсом", - йдеться у повідомленні.

"Ракети в районі Борисполя! Група ракет на Київ по руслу Дніпра з півдня", - додають у ПС

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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Автор: 

ракети (4020) Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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Топ коментарі
+15
Ну что у кого то еще откроется пасть кто будет рассказывать что если давать Украине оружие то будет ескалация? Как видим все прямо до наоборот. ***** празднует провал трампистами закона о помощи Украине
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07.02.2024 08:05
+6
Трампісти-здохніть.
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07.02.2024 08:16
+3
Найбільш інтенсивно б'ють саме по Києву - місту з найпотужнішою у світі ППО.
Що це, як не символізм?
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07.02.2024 08:06
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От мразь кацапська,не вгамується ніяк,тільки стихло....
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07.02.2024 08:04 Відповісти
Ну что у кого то еще откроется пасть кто будет рассказывать что если давать Украине оружие то будет ескалация? Как видим все прямо до наоборот. ***** празднует провал трампистами закона о помощи Украине
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07.02.2024 08:05 Відповісти
Подари мне что небудь,никакой эскалации не будет
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07.02.2024 08:56 Відповісти
Розенталь підійде?
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07.02.2024 09:00 Відповісти
Найбільш інтенсивно б'ють саме по Києву - місту з найпотужнішою у світі ППО.
Що це, як не символізм?
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07.02.2024 08:06 Відповісти
Ето нужно евоного друга Трампа спросить. Они вместе нападение на Израиль организовали они же и вместе придумали как Украину уничтожить. ***** просто решило что если США больше не будет помогать Украине Оно возьмет оборону Киева измором. Будет пускать ракеты по Киеву пока у нас не закончатся ракеты к ПВО.
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07.02.2024 08:16 Відповісти
Чому саме Київ? Є багато інших міст, набагато гірше прикритих ППО. Там відсоток влучань буде вищий.
Тому що треба показати, що "нєт крєпостєй, коториє нє взяла б русская армія".
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07.02.2024 08:20 Відповісти
Якщо ракети потраплять у щось важливе, українцям про це не розкажуть, а росссісянам розкажуть навіть якщо ракети взагалі нікуди не полетять Тому ніякого символізму в таких атаках немає. Розвідали цілі - б'ють по них.
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07.02.2024 08:43 Відповісти
Як і у взятті Бахмуту та Авдіївки.
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07.02.2024 08:45 Відповісти
У Бахмуті та Авдіївці теж немає нічого символічного. Просто йде повзучий наступ орків.
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07.02.2024 08:52 Відповісти
Чомусь на самі захищені ділянки фронту.
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07.02.2024 08:55 Відповісти
Авдіївка майже в оточенні. Атаки на неї - військова доцільність. Ось оборона плацдарму в Кринках - 100% символізм.
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07.02.2024 09:01 Відповісти
Військова доцільність - це зімкнути фланги і зробити Маріуполь-2.
Кринки - це взагалі *** зна що.
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07.02.2024 09:02 Відповісти
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07.02.2024 09:08 Відповісти
І яка проблема перерізати той вузький перешийок?
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07.02.2024 09:12 Відповісти
Недолік символізму мабуть
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07.02.2024 10:21 Відповісти
Трампісти-здохніть.
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07.02.2024 08:16 Відповісти
Трампісти-ми українці плюємо на ваші кості
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07.02.2024 08:31 Відповісти
 
 