Столтенберг: Какие-либо изменения в руководстве Украины не повлияют на нашу поддержку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможные кадровые изменения в военно-политическом руководстве Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал 7 февраля на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что решение об изменениях в руководстве Украины – это, "конечно, решение Украины, и не НАТО его оценивать".

"Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы о том, что какие-либо изменения не повлияют на отношения с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать", – добавил он.

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