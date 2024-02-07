Столтенберг: Какие-либо изменения в руководстве Украины не повлияют на нашу поддержку
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможные кадровые изменения в военно-политическом руководстве Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал 7 февраля на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.
Столтенберг подчеркнул, что решение об изменениях в руководстве Украины – это, "конечно, решение Украины, и не НАТО его оценивать".
"Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы о том, что какие-либо изменения не повлияют на отношения с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать", – добавил он.
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митницяНАТа "дайот дабро"
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -
ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
Дай дурню кришталевий член - він і член розібьє і руки поріже.
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
**********преЗедент (котрый самостоятельный) ждал, когда ему разрешат сменить главкома. Интересно, во сколько это обойдется Украине.
що і треба було підтвердити!
Визит был запланирован на 12 февраля. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля - начале мая.
А может - и не посетит..