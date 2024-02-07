РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11149 посетителей онлайн
Новости
2 361 39

Столтенберг: Какие-либо изменения в руководстве Украины не повлияют на нашу поддержку

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможные кадровые изменения в военно-политическом руководстве Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал 7 февраля на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что решение об изменениях в руководстве Украины – это, "конечно, решение Украины, и не НАТО его оценивать".

"Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы о том, что какие-либо изменения не повлияют на отношения с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать", – добавил он.

Читайте также: Поддержка Украины - это не благотворительность, это - инвестиция в нашу собственную безопасность, - Столтенберг

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) помощь и поддержка (868)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Тоді давайте Зеленського і Єрмака замінимо на одного Залужного
показать весь комментарий
07.02.2024 18:52
+19
Хм...
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:12
+14
Зеленського і Єрмака + 4 менеджера міняємо на Залужного
показать весь комментарий
07.02.2024 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит двери НАТО открыты, можно заходить
показать весь комментарий
07.02.2024 18:48 Ответить
Чудова новинка, - зєрмаку пора пакуватись ... і с вєщамінавиход... нах 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
07.02.2024 19:46 Ответить
І не тільки йому.
показать весь комментарий
07.02.2024 21:14 Ответить
Тобто, митниця НАТа "дайот дабро"
показать весь комментарий
07.02.2024 18:48 Ответить
Злили...((((
показать весь комментарий
07.02.2024 18:53 Ответить
Це просто *******, нас тупо зливають, суки.....
показать весь комментарий
07.02.2024 19:55 Ответить
Це добре. Херпіку з жОПою -у відставку.
показать весь комментарий
07.02.2024 18:51 Ответить
Та звісно, на вашу ,,непідримку" ніякі зміни не вплинуть!
показать весь комментарий
07.02.2024 18:51 Ответить
ШУТКА?
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
показать весь комментарий
07.02.2024 18:51 Ответить
Тоді давайте Зеленського і Єрмака замінимо на одного Залужного
показать весь комментарий
07.02.2024 18:52 Ответить
Зеленського і Єрмака + 4 менеджера міняємо на Залужного
показать весь комментарий
07.02.2024 18:54 Ответить
Ти міняти будеш?
показать весь комментарий
07.02.2024 19:03 Ответить
не Ти а Ви
показать весь комментарий
07.02.2024 19:29 Ответить
Коли поміняєш Зеленського і Єрмака на Залужного як ти грозився вище,тоді буде тобі повага і буде тобі Ви, а поки що тільки ти, сказав слово,завершуй ділом,вперед
показать весь комментарий
07.02.2024 19:38 Ответить
Хм...
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:12 Ответить
І всієї його шобли.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:25 Ответить
Прямо так і сказав: "Зносьте Зе!"?
показать весь комментарий
07.02.2024 19:16 Ответить
Вони вплинуть на просування кацапів.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:18 Ответить
Тобто, Столтенберг не проти, що головнокомандуючим призначили Юзіка.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:19 Ответить
прорашистський Столтенберг , цією за'явою дає прорашистській "зелені " завуальоване добро на звільнення українського генерала і командувача ЗСУ-Залужного..Куйло, до своїх виборів в 3,14дерації вимагає від своїх "ср..колизів"позитивних для нього і за'явав і дій....
показать весь комментарий
07.02.2024 19:34 Ответить
Слова витягнуті з контекста!!!
показать весь комментарий
07.02.2024 19:23 Ответить
Понятно . Значит можно смело вешать всех предателей на фонарях . На демокраию в Украине это негативного воздействия не окажет .
показать весь комментарий
07.02.2024 19:30 Ответить
Ну вже так натякають, так натякають, а наші військові чомусь мнуться.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:30 Ответить
21 травня - Зєля на дємбєль !
показать весь комментарий
07.02.2024 19:31 Ответить
НА НАРИ
показать весь комментарий
07.02.2024 19:49 Ответить
НАТО вже готове викидати гроші на вітер?

Дай дурню кришталевий член - він і член розібьє і руки поріже.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:35 Ответить
Тобто zeлену банду можна вже на смітник? От і добре!
показать весь комментарий
07.02.2024 19:37 Ответить
Він правий, зміни до кращого, але не для зеліка…
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
показать весь комментарий
07.02.2024 19:37 Ответить
То есть, ********** преЗедент (котрый самостоятельный) ждал, когда ему разрешат сменить главкома. Интересно, во сколько это обойдется Украине.
показать весь комментарий
07.02.2024 19:37 Ответить
ЯКЩО СЬОГОДНІ ВНОЧІ ********* ЗНИКНЕ, ПІДТРИМКА ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТЬСЯ!

що і треба було підтвердити!
показать весь комментарий
07.02.2024 19:48 Ответить
это точно, им по барабану
показать весь комментарий
07.02.2024 20:03 Ответить
Змінює у нас виключно Народ України.. так що це взагалі не актуальний базар...
показать весь комментарий
07.02.2024 20:04 Ответить
Список на увольнение: Ермак, Зеленский, Арахамия, Шурма, Татаров, Гетьманцев и далее по списку зеленой шоблы.
показать весь комментарий
07.02.2024 20:05 Ответить
Огласите список кто их заменит, пожалуйста..
показать весь комментарий
07.02.2024 20:56 Ответить
Загодовок вже навіть не двозначний , а полі, так би мовити, значний. Будь-яке розуміння контексту є правильним.
показать весь комментарий
07.02.2024 20:09 Ответить
Путин отложил свой визит в Турцию.
Визит был запланирован на 12 февраля. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля - начале мая.
А может - и не посетит..
показать весь комментарий
07.02.2024 20:55 Ответить
що цей йолоп верзе!
показать весь комментарий
07.02.2024 21:29 Ответить
 
 