Столтенберг: Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на нашу підтримку
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливі кадрові зміни у військово-політичному керівництві України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі.
Столтенберг наголосив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".
"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.
Топ коментарі
+20 Vladimir Chayka
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+19 Small Jerboa
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митницяНАТа "дайот дабро"
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -
ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
Дай дурню кришталевий член - він і член розібьє і руки поріже.
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
**********преЗедент (котрый самостоятельный) ждал, когда ему разрешат сменить главкома. Интересно, во сколько это обойдется Украине.
що і треба було підтвердити!
Визит был запланирован на 12 февраля. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля - начале мая.
А может - и не посетит..