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Столтенберг: Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на нашу підтримку

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливі кадрові зміни у військово-політичному керівництві України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України - це не благодійність, Це - інвестиція в нашу власну безпеку, - Столтенберг

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1159)


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Топ коментарі
+20
Тоді давайте Зеленського і Єрмака замінимо на одного Залужного
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07.02.2024 18:52
+19
Хм...
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
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07.02.2024 19:12
+14
Зеленського і Єрмака + 4 менеджера міняємо на Залужного
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07.02.2024 18:54
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Значит двери НАТО открыты, можно заходить
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Чудова новинка, - зєрмаку пора пакуватись ... і с вєщамінавиход... нах 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 19:46 Відповісти
І не тільки йому.
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07.02.2024 21:14 Відповісти
Тобто, митниця НАТа "дайот дабро"
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07.02.2024 18:48 Відповісти
Злили...((((
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07.02.2024 18:53 Відповісти
Це просто *******, нас тупо зливають, суки.....
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07.02.2024 19:55 Відповісти
Це добре. Херпіку з жОПою -у відставку.
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07.02.2024 18:51 Відповісти
Та звісно, на вашу ,,непідримку" ніякі зміни не вплинуть!
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07.02.2024 18:51 Відповісти
ШУТКА?
Зеленський готує указ , доки він ЩЕ не кульгава качка, до переходу влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
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07.02.2024 18:51 Відповісти
Тоді давайте Зеленського і Єрмака замінимо на одного Залужного
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07.02.2024 18:52 Відповісти
Зеленського і Єрмака + 4 менеджера міняємо на Залужного
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07.02.2024 18:54 Відповісти
Ти міняти будеш?
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07.02.2024 19:03 Відповісти
не Ти а Ви
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07.02.2024 19:29 Відповісти
Коли поміняєш Зеленського і Єрмака на Залужного як ти грозився вище,тоді буде тобі повага і буде тобі Ви, а поки що тільки ти, сказав слово,завершуй ділом,вперед
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07.02.2024 19:38 Відповісти
Хм...
Я тоді не бачу ЖОДНИХ ПЕРЕШКОД для ЗАМІНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО!
Він взагалі, самий непотрібний персонаж для захисту України від загарбників.
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07.02.2024 19:12 Відповісти
І всієї його шобли.
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07.02.2024 19:25 Відповісти
Прямо так і сказав: "Зносьте Зе!"?
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07.02.2024 19:16 Відповісти
Вони вплинуть на просування кацапів.
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07.02.2024 19:18 Відповісти
Тобто, Столтенберг не проти, що головнокомандуючим призначили Юзіка.
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07.02.2024 19:19 Відповісти
прорашистський Столтенберг , цією за'явою дає прорашистській "зелені " завуальоване добро на звільнення українського генерала і командувача ЗСУ-Залужного..Куйло, до своїх виборів в 3,14дерації вимагає від своїх "ср..колизів"позитивних для нього і за'явав і дій....
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07.02.2024 19:34 Відповісти
Слова витягнуті з контекста!!!
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07.02.2024 19:23 Відповісти
Понятно . Значит можно смело вешать всех предателей на фонарях . На демокраию в Украине это негативного воздействия не окажет .
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07.02.2024 19:30 Відповісти
Ну вже так натякають, так натякають, а наші військові чомусь мнуться.
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07.02.2024 19:30 Відповісти
21 травня - Зєля на дємбєль !
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07.02.2024 19:31 Відповісти
НА НАРИ
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07.02.2024 19:49 Відповісти
НАТО вже готове викидати гроші на вітер?

Дай дурню кришталевий член - він і член розібьє і руки поріже.
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07.02.2024 19:35 Відповісти
Тобто zeлену банду можна вже на смітник? От і добре!
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07.02.2024 19:37 Відповісти
Він правий, зміни до кращого, але не для зеліка…
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
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07.02.2024 19:37 Відповісти
То есть, ********** преЗедент (котрый самостоятельный) ждал, когда ему разрешат сменить главкома. Интересно, во сколько это обойдется Украине.
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07.02.2024 19:37 Відповісти
ЯКЩО СЬОГОДНІ ВНОЧІ ********* ЗНИКНЕ, ПІДТРИМКА ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТЬСЯ!

що і треба було підтвердити!
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07.02.2024 19:48 Відповісти
это точно, им по барабану
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07.02.2024 20:03 Відповісти
Змінює у нас виключно Народ України.. так що це взагалі не актуальний базар...
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07.02.2024 20:04 Відповісти
Список на увольнение: Ермак, Зеленский, Арахамия, Шурма, Татаров, Гетьманцев и далее по списку зеленой шоблы.
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07.02.2024 20:05 Відповісти
Огласите список кто их заменит, пожалуйста..
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07.02.2024 20:56 Відповісти
Загодовок вже навіть не двозначний , а полі, так би мовити, значний. Будь-яке розуміння контексту є правильним.
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07.02.2024 20:09 Відповісти
Путин отложил свой визит в Турцию.
Визит был запланирован на 12 февраля. Вероятно, он посетит Анкару в конце апреля - начале мая.
А может - и не посетит..
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07.02.2024 20:55 Відповісти
що цей йолоп верзе!
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07.02.2024 21:29 Відповісти
 
 