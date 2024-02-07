Столтенберг: Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на нашу підтримку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливі кадрові зміни у військово-політичному керівництві України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка України - це не благодійність, Це - інвестиція в нашу власну безпеку, - Столтенберг