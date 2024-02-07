Состоялась встреча Зеленского и Борреля
Владимир Зеленский провел встречу с Жозепом Боррелем.
Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.
"Имею честь снова быть принятым президентом", - написал он.
Боррель сообщил, что Зеленский просил у ЕС дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.
"Мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны делать больше и делать это быстрее", – отметил европейский политик.
Он подчеркнул, что будущее Украины – в Европейском Союзе. Но отметил украинскую приверженность реформам, что поможет в скором времени начать переговоры о вступлении в ЕС.
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Я готую указ , доки Я ще не кульгава качка, про перехід переход влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -
ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
Може Боррель його в чомусь надоумив, про що вголос не сказав?
Де дрони від держави на 40 мільярдів, курво?