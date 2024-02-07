Состоялась встреча Зеленского и Борреля

Владимир Зеленский провел встречу с Жозепом Боррелем.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.

"Имею честь снова быть принятым президентом", - написал он.

Боррель сообщил, что Зеленский просил у ЕС дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.

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"Мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны делать больше и делать это быстрее", – отметил европейский политик.

Он подчеркнул, что будущее Украины – в Европейском Союзе. Но отметил украинскую приверженность реформам, что поможет в скором времени начать переговоры о вступлении в ЕС.