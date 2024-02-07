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Состоялась встреча Зеленского и Борреля

Зустріч Жозепа Борреля та Володимира Зеленського

Владимир Зеленский провел встречу с Жозепом Боррелем.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.

"Имею честь снова быть принятым президентом", - написал он.

Боррель сообщил, что Зеленский просил у ЕС дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО.

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"Мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны делать больше и делать это быстрее", – отметил европейский политик.

Он подчеркнул, что будущее Украины – в Европейском Союзе. Но отметил украинскую приверженность реформам, что поможет в скором времени начать переговоры о вступлении в ЕС.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
У Вована и трусы наверное хаки. Шо поделать, военачальник, **@ копать.
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07.02.2024 19:29
+10
Зежоп і Жозеп.... тезки?
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07.02.2024 19:26
+4
З таким же успіхом Боррель міг зустрітися з Кермітом з Маппет-шоу.
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07.02.2024 19:32
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Зежоп і Жозеп.... тезки?
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07.02.2024 19:26 Ответить
ВОВА розповів тезці

Я готую указ , доки Я ще не кульгава качка, про перехід переход влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .

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07.02.2024 19:30 Ответить
І в десна, в десна!!!
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07.02.2024 21:46 Ответить
У Вована и трусы наверное хаки. Шо поделать, военачальник, **@ копать.
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07.02.2024 19:29 Ответить
З таким же успіхом Боррель міг зустрітися з Кермітом з Маппет-шоу.
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07.02.2024 19:32 Ответить
Мабуть, поділився своїми здібностями гри на роялі…
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
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07.02.2024 19:35 Ответить
Все что сказал Баррель не может не радовать. Значит все буде добре. Несмотря на язвенные уколы нервнобольных и диванных воинов.
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07.02.2024 19:38 Ответить
Боррель
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07.02.2024 19:39 Ответить
Боррель все розуміє, але така вже у нього робота...
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07.02.2024 19:41 Ответить
А в чому новина? Чого приїжджав? Послухати скавчання чотириразового ухилянта про те, що в нього немає ні ***********, ні безпілотників, ні засобів ППО, натомість є непереборне бажання поміняти коней на переправі?
Може Боррель його в чомусь надоумив, про що вголос не сказав?
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07.02.2024 20:00 Ответить
НАТО дало добро на заміну ZE леної ОПГ ларьочника, уррра!
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07.02.2024 20:13 Ответить
Зеленський в борделі ?!
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07.02.2024 20:52 Ответить
Голобородько продовжує вдавати президента України.
Де дрони від держави на 40 мільярдів, курво?
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08.02.2024 00:52 Ответить
 
 