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Відбулась зустріч Зеленського та Борреля

Зустріч Жозепа Борреля та Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів зустріч з Жозепом Боррелем.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики ЖозепБоррель повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Маю честь знову бути прийнятим президентом", - написав він.

Боррель проінформував, що Зеленський просив у ЄС додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО.

"Мобілізація додаткового військового обладнання ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми повинні робити більше і робити це швидше", - зазначив європейський політик.

Він наголосив, що майбутнє України - в Європейському Союзі. Та відзначив українську відданість реформам, що допоможе незабаром розпочати переговори про вступ в ЄС.

Читайте також: В Україні існують полтичні розбіжності, але єдність є важливою для перемоги, - Боррель

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
У Вована и трусы наверное хаки. Шо поделать, военачальник, **@ копать.
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07.02.2024 19:29
+10
Зежоп і Жозеп.... тезки?
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07.02.2024 19:26
+4
З таким же успіхом Боррель міг зустрітися з Кермітом з Маппет-шоу.
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07.02.2024 19:32
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Зежоп і Жозеп.... тезки?
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07.02.2024 19:26 Відповісти
ВОВА розповів тезці

Я готую указ , доки Я ще не кульгава качка, про перехід переход влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -

ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .

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07.02.2024 19:30 Відповісти
І в десна, в десна!!!
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07.02.2024 21:46 Відповісти
У Вована и трусы наверное хаки. Шо поделать, военачальник, **@ копать.
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07.02.2024 19:29 Відповісти
З таким же успіхом Боррель міг зустрітися з Кермітом з Маппет-шоу.
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07.02.2024 19:32 Відповісти
Мабуть, поділився своїми здібностями гри на роялі…
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
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07.02.2024 19:35 Відповісти
Все что сказал Баррель не может не радовать. Значит все буде добре. Несмотря на язвенные уколы нервнобольных и диванных воинов.
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07.02.2024 19:38 Відповісти
Боррель
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07.02.2024 19:39 Відповісти
Боррель все розуміє, але така вже у нього робота...
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07.02.2024 19:41 Відповісти
А в чому новина? Чого приїжджав? Послухати скавчання чотириразового ухилянта про те, що в нього немає ні ***********, ні безпілотників, ні засобів ППО, натомість є непереборне бажання поміняти коней на переправі?
Може Боррель його в чомусь надоумив, про що вголос не сказав?
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07.02.2024 20:00 Відповісти
НАТО дало добро на заміну ZE леної ОПГ ларьочника, уррра!
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07.02.2024 20:13 Відповісти
Зеленський в борделі ?!
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07.02.2024 20:52 Відповісти
Голобородько продовжує вдавати президента України.
Де дрони від держави на 40 мільярдів, курво?
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08.02.2024 00:52 Відповісти
 
 