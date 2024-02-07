Відбулась зустріч Зеленського та Борреля
Володимир Зеленський провів зустріч з Жозепом Боррелем.
Про це високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики ЖозепБоррель повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.
"Маю честь знову бути прийнятим президентом", - написав він.
Боррель проінформував, що Зеленський просив у ЄС додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО.
"Мобілізація додаткового військового обладнання ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми повинні робити більше і робити це швидше", - зазначив європейський політик.
Він наголосив, що майбутнє України - в Європейському Союзі. Та відзначив українську відданість реформам, що допоможе незабаром розпочати переговори про вступ в ЄС.
Топ коментарі
+12 Дан Корвин
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+10 SANDY
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+4 Герхард
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Я готую указ , доки Я ще не кульгава качка, про перехід переход влади до оновленого коаліційного правління ВР - з виключенням ОПЗЖ та переобранням коаліцією спікера -
ТАК ВИМАГАЄ КОНСТИТУЦІЯ! за умов війни з неможливістю проведення виборів .
А поки що, Після цієї бійки, стояти залишиться лише один
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4147637.html
Може Боррель його в чомусь надоумив, про що вголос не сказав?
Де дрони від держави на 40 мільярдів, курво?