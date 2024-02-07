Відбулась зустріч Зеленського та Борреля

Володимир Зеленський провів зустріч з Жозепом Боррелем.

Про це високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики ЖозепБоррель повідомив у своєму Twitter(X), передає Цензор.НЕТ.

"Маю честь знову бути прийнятим президентом", - написав він.

Боррель проінформував, що Зеленський просив у ЄС додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО.

"Мобілізація додаткового військового обладнання ЄС для України є моїм головним пріоритетом. Ми повинні робити більше і робити це швидше", - зазначив європейський політик.

Він наголосив, що майбутнє України - в Європейському Союзі. Та відзначив українську відданість реформам, що допоможе незабаром розпочати переговори про вступ в ЄС.

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