В результате обстрела Николаева повреждено 119 домов, - городской голова Сенкевич
После обстрела Николаева в городе повреждено более ста зданий.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на месте обстрела работали около 200 коммунальщиков и спасателей. Из матрезерва города мы выделили шифер, пленку, брезент, доски, рельсы. Сегодня наши работники помогали зашивать дома. Завтра продолжим эту работу - бригада из 33 человек будет зашивать окна и накрывать крыши в поврежденных постройках", - написал он.
По его словам, в городе повреждено 119 домов.
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Чайка Київ
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Алла Новосад #194524
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Голос Держави
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Markus #531371
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Markus #531371
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