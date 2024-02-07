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В результате обстрела Николаева повреждено 119 домов, - городской голова Сенкевич

Миколаїв після обстрілу

После обстрела Николаева в городе повреждено более ста зданий.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на месте обстрела работали около 200 коммунальщиков и спасателей. Из матрезерва города мы выделили шифер, пленку, брезент, доски, рельсы. Сегодня наши работники помогали зашивать дома. Завтра продолжим эту работу - бригада из 33 человек будет зашивать окна и накрывать крыши в поврежденных постройках", - написал он.

По его словам, в городе повреждено 119 домов.

Смотрите также: Обстрел Николаева: повреждено более 40 домов, попадание в жилую застройку и по промышленному объекту. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27043) Сенкевич Александр (188)


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07.02.2024 21:07 Ответить
Миколаївський клован в різнобарвних шкарпетках Кім перевзувся за вказівкою єрмака і вже паплюжить генерала Марченка.

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07.02.2024 21:18 Ответить
В Миколаєві мабуть всього 300 будинків..
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07.02.2024 21:24 Ответить
Почему открыта криминальная преследование генералу Кривоносу ? . якобы за самоуправство и без приказа ,при обороне аеропорта рядом с Киевом......... , до офиса президента только 7 км . Кто работает v Ген. Прокуратуре ? , может посланики кремля ? столко милиярдов вбухала кремлевская опг.... а здесь какой то генерал посмел противостоять с единомышликами против кремлевского фашизма .! За защиту своей родины Зеленский мстит генералу ?
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08.02.2024 00:04 Ответить
Это не все : Пр. Зеленский заявил что западные партнеры никаких сведений об нападений на Украину непередавали !!! . А реально все наоборот. Президент США Джо. Байден само лично прислап с посланием Директора ЦРУ Вильяма Бернса к Украинскому Президенту В.Зеленскому ,чтобы тот зведомил об предстоящей угрозе.
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08.02.2024 06:55 Ответить
И это не все: за несколько дней до нападения на Украину фашистами из россий , кем и каким то приказом была снята 4 бригада национальной -гвардия с всем боевыми орудиями с охраны Гостомеля и отправленна в Луганскую область .???. ...кто ответит ???.
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08.02.2024 07:03 Ответить
 
 