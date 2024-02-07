В результате обстрела Николаева повреждено 119 домов, - городской голова Сенкевич

После обстрела Николаева в городе повреждено более ста зданий.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на месте обстрела работали около 200 коммунальщиков и спасателей. Из матрезерва города мы выделили шифер, пленку, брезент, доски, рельсы. Сегодня наши работники помогали зашивать дома. Завтра продолжим эту работу - бригада из 33 человек будет зашивать окна и накрывать крыши в поврежденных постройках", - написал он.

По его словам, в городе повреждено 119 домов.

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