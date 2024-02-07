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Новини
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Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено 119 будинків, - міський голова Сєнкевич

Миколаїв після обстрілу

Після обстрілу Миколаєва в місті пошкоджено понад сто будівель.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на місці обстрілу працювали близько 200 комунальників та рятувальників. Із матрезерву міста ми виділили шифер, плівку, брезент, дошки, рейки. Сьогодні наші працівники допомагали зашивати будинки. Завтра продовжимо цю роботу - бригада з 33 осіб буде зашивати вікна та накривати дахи в пошкоджених будівлях", - написав він.

За його словами, у місті пошкоджено 119 будинків.

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Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28365) Сєнкевич Олександр (229)


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07.02.2024 21:07 Відповісти
Миколаївський клован в різнобарвних шкарпетках Кім перевзувся за вказівкою єрмака і вже паплюжить генерала Марченка.

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07.02.2024 21:18 Відповісти
В Миколаєві мабуть всього 300 будинків..
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07.02.2024 21:24 Відповісти
Почему открыта криминальная преследование генералу Кривоносу ? . якобы за самоуправство и без приказа ,при обороне аеропорта рядом с Киевом......... , до офиса президента только 7 км . Кто работает v Ген. Прокуратуре ? , может посланики кремля ? столко милиярдов вбухала кремлевская опг.... а здесь какой то генерал посмел противостоять с единомышликами против кремлевского фашизма .! За защиту своей родины Зеленский мстит генералу ?
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08.02.2024 00:04 Відповісти
Это не все : Пр. Зеленский заявил что западные партнеры никаких сведений об нападений на Украину непередавали !!! . А реально все наоборот. Президент США Джо. Байден само лично прислап с посланием Директора ЦРУ Вильяма Бернса к Украинскому Президенту В.Зеленскому ,чтобы тот зведомил об предстоящей угрозе.
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08.02.2024 06:55 Відповісти
И это не все: за несколько дней до нападения на Украину фашистами из россий , кем и каким то приказом была снята 4 бригада национальной -гвардия с всем боевыми орудиями с охраны Гостомеля и отправленна в Луганскую область .???. ...кто ответит ???.
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08.02.2024 07:03 Відповісти
 
 