Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено 119 будинків, - міський голова Сєнкевич

Після обстрілу Миколаєва в місті пошкоджено понад сто будівель.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на місці обстрілу працювали близько 200 комунальників та рятувальників. Із матрезерву міста ми виділили шифер, плівку, брезент, дошки, рейки. Сьогодні наші працівники допомагали зашивати будинки. Завтра продовжимо цю роботу - бригада з 33 осіб буде зашивати вікна та накривати дахи в пошкоджених будівлях", - написав він.

За його словами, у місті пошкоджено 119 будинків.

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