Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки в Киеве, - ГСЧС
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки по Киеву утром в среду, 7 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
По данным ГСЧС, по состоянию на 20:10 на месте разрушения в многоэтажке Голосеевского района завершены аварийно-спасательные работы.
"В результате утренней атаки по многоэтажке, что в Голосеевском районе, погибли 4 человека. Из дома эвакуированы 40 человек и 28 спасены", - сказано в сообщении.
Всего в результате атаки в доме пострадали 39 человек, психологическая помощь была оказана 85 людям.
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