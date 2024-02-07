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Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки в Киеве, - ГСЧС

київ,обстріл

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки по Киеву утром в среду, 7 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:10 на месте разрушения в многоэтажке Голосеевского района завершены аварийно-спасательные работы.

"В результате утренней атаки по многоэтажке, что в Голосеевском районе, погибли 4 человека. Из дома эвакуированы 40 человек и 28 спасены", - сказано в сообщении.

Всего в результате атаки в доме пострадали 39 человек, психологическая помощь была оказана 85 людям.

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Автор: 

Киев (25501) спасатели (206) ГСЧС (4960)


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