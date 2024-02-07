Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки у Києві, - ДСНС

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці середи 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС в Telegram.

За даними ДСНС, станом на 20:10 середи на місті руйнування у багатоповерхівці Голосіївського району завершено аварійно-рятувальні роботи.

"Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано", - сказано у повідомленні.

Всього в результаті атаки у будинку постраждало 39 людей, психологічну допомогу було надано 85 людям.

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