Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж
У Києві зафіксовано падіння уламків російських ракет у двох районах столиці.
Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок чергової терористичної атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.
Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар РФ по Києву
Вранці 7 лютого 2024 року у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО.
Окупанти для атаки застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Всього над Києвом та в районі столиці було збито близько 20 ракет.
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