Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

У Києві зафіксовано падіння уламків російських ракет у двох районах столиці.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чергової терористичної атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.











Читайте: Близько двох десятків ракет уражено сьогодні над Києвом та в районі столиці

Ракетний удар РФ по Києву

Вранці 7 лютого 2024 року у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО.

Окупанти для атаки застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Всього над Києвом та в районі столиці було збито близько 20 ракет.

Також читайте: Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві