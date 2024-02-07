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Новини Війна
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Наслідки ракетної атаки РФ на Київ. ФОТОрепортаж

У Києві зафіксовано падіння уламків російських ракет у двох районах столиці.

Про це повідомили у поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чергової терористичної атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах.

Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва

Читайте: Близько двох десятків ракет уражено сьогодні над Києвом та в районі столиці

Ракетний удар РФ по Києву

Вранці 7 лютого 2024 року у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю. У місті працювали сили ППО.

Окупанти для атаки застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. Всього над Києвом та в районі столиці було збито близько 20 ракет.

Також читайте: Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+19
доки мацква не буде так палати
війна не скінчиться
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07.02.2024 09:46
+14
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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07.02.2024 09:54
+2
Крим треба відсікати, та аєродроми стратегів бімбами.
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07.02.2024 10:13
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доки мацква не буде так палати
війна не скінчиться
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07.02.2024 09:46 Відповісти
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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07.02.2024 09:54 Відповісти
Крим треба відсікати, та аєродроми стратегів бімбами.
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07.02.2024 10:13 Відповісти
Ф 16 вже в дорозі??? Чим відсікати???
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07.02.2024 10:25 Відповісти
Чимось же по мосту літало? Літало і пливло. Значить можливо.
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07.02.2024 11:31 Відповісти
Отримуєш у Кулеби лопату, та йдеш відсікати.
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07.02.2024 10:41 Відповісти
Не плакай, все буде. Не асфальтом жеж єдиним....
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07.02.2024 11:32 Відповісти
Навіщо фото? Для коригування?!
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07.02.2024 11:08 Відповісти
Смерть кацапам і їх посіпакам!!!
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07.02.2024 11:51 Відповісти
судячи по останьому фото, приземлився не уламок.
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07.02.2024 13:47 Відповісти
 
 