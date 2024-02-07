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Новини Війна
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Близько двох десятків ракет уражено сьогодні над Києвом та в районі столиці

ракета

Росіяни завдали вже третього ракетного удару по Києву у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.
Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється.

Росіяни сьогодні застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.

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Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+3
И где они упали? Они тяжелее воздуха! ( Кроме того и ракета ПВО не игрушка! Хряпнеться мало не покажется)
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07.02.2024 09:13
+1
Если Вы внимательно читали заголовок! " Сбили над Киевом!" ( уражено)
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07.02.2024 09:38
+1
А Ми тобою, росіянин, одстрілюватися будемо. Скільки в тобі "бойвої частини" коричнєвого коліру ?
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07.02.2024 09:59
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И где они упали? Они тяжелее воздуха! ( Кроме того и ракета ПВО не игрушка! Хряпнеться мало не покажется)
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07.02.2024 09:13 Відповісти
Збили на подльоте.....напевне?20 штук як не як.....десь упали.
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07.02.2024 09:34 Відповісти
Если Вы внимательно читали заголовок! " Сбили над Киевом!" ( уражено)
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07.02.2024 09:38 Відповісти
Ого....
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07.02.2024 09:50 Відповісти
счас тебе кацап все расскажут
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07.02.2024 12:06 Відповісти
Над Києвом. Зрозуміло.
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07.02.2024 09:26 Відповісти
А Ми тобою, росіянин, одстрілюватися будемо. Скільки в тобі "бойвої частини" коричнєвого коліру ?
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07.02.2024 09:59 Відповісти
тебе кацап только по башке могут дать тупая гусеница
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07.02.2024 12:07 Відповісти
Істота москворота обізвала мене кацапом,бгггг.
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07.02.2024 12:33 Відповісти
 
 