Близько двох десятків ракет уражено сьогодні над Києвом та в районі столиці

Росіяни завдали вже третього ракетного удару по Києву у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.



У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі.

Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється.

Росіяни сьогодні застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ.

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