Последствия ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В Киеве зафиксировано падение обломков российских ракет в двух районах столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередной террористической атаки на столицу обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе столицы. Также падение обломков и повреждение автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы, остальные медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.











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Ракетный удар РФ по Киеву

Утром 7 февраля 2024 года в Киеве прозвучали взрывы. Россияне атаковали столицу. В городе работали силы ПВО.

Оккупанты для атаки применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ. Всего над Киевом и в районе столицы было сбито около 20 ракет.

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