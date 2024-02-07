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Новости Война
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Последствия ракетной атаки РФ на Киев. ФОТОрепортаж

В Киеве зафиксировано падение обломков российских ракет в двух районах столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередной террористической атаки на столицу обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе столицы. Также падение обломков и повреждение автомобилей зафиксировано в Деснянском и Днепровском районах.

Предварительно известно о пяти пострадавших, трое из которых госпитализированы, остальные медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва

Читайте: Около двух десятков ракет сбиты сегодня над Киевом и в районе столицы

Ракетный удар РФ по Киеву

Утром 7 февраля 2024 года в Киеве прозвучали взрывы. Россияне атаковали столицу. В городе работали силы ПВО.

Оккупанты для атаки применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ. Всего над Киевом и в районе столицы было сбито около 20 ракет.

Читайте также: Посол США Бринк о ракетной атаке РФ: Украина нуждается в нашей помощи

Автор: 

Киев (25501) обстрел (27043) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+19
доки мацква не буде так палати
війна не скінчиться
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07.02.2024 09:46
+14
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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07.02.2024 09:54
+2
Крим треба відсікати, та аєродроми стратегів бімбами.
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07.02.2024 10:13
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доки мацква не буде так палати
війна не скінчиться
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07.02.2024 09:46 Ответить
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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07.02.2024 09:54 Ответить
Крим треба відсікати, та аєродроми стратегів бімбами.
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07.02.2024 10:13 Ответить
Ф 16 вже в дорозі??? Чим відсікати???
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07.02.2024 10:25 Ответить
Чимось же по мосту літало? Літало і пливло. Значить можливо.
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07.02.2024 11:31 Ответить
Отримуєш у Кулеби лопату, та йдеш відсікати.
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07.02.2024 10:41 Ответить
Не плакай, все буде. Не асфальтом жеж єдиним....
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07.02.2024 11:32 Ответить
Навіщо фото? Для коригування?!
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07.02.2024 11:08 Ответить
Смерть кацапам і їх посіпакам!!!
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07.02.2024 11:51 Ответить
судячи по останьому фото, приземлився не уламок.
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07.02.2024 13:47 Ответить
 
 