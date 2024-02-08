ВСУ не хватает боеприпасов, военным приходится принимать трудные решения, - Кирби
Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы, потому что боятся, что они могут закончиться. Этим пытаются воспользоваться россияне, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в ходе брифинга сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы знаем, что в некоторых подразделениях украинские военные очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы заканчиваются", - отметил Кирби.
Он добавил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие - нет, из-за отсутствия новых траншей военной помощи.
"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", – отметил представитель администрации.
Во время брифинга Кирби заявил, что россияне хотят иметь оперативную базу в районе Авдеевки. Это отправная точка, логистический центр, однако Силы обороны Украины продолжают бороться за нее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в ній служать чмобіки
зброя, гавно
головком, *****...
і чого ж це *****, весь цивілізований світ не може надати зброї
більше ніж купує та виробляє *****??
а тому що все йде по плану...
і нікуя, ніякого партнерства, лиш цілі та інтереси наших "партнерів"
...бать їх в сраку
Підказую як можна виробляти патрони-снаряди "без проблем".
Збиваємо з дощок деревляну будочку (1,5х1,5х2м). З одного боку
навішуємо двері, з протилежного акуратно вирізаємо (лобзиком)
два отвори (120 і 155мм в діаметрі). Над кожним закріплюємо по кнопочці
з написом "ON". Приставляємо до будочки хлопа. Далі-просто, як граблі!
- Натис одну кнопку - вивалився снаряд 120мм
- Натис другу кнопку - маєш снаряд 155мм! Ось і все!
Головне - не переплутати!
Цікаво що всі українці скавулять і надають провину кому завгодно, навіть мексиканським нелегалам, але не собі. Бо вареники самі мусять до писка скакати .
Є така справа: еволюція.
Організм що не може адаптуватись до ситуації є приреченим.
А от для нас це вже буде запізно..
Судячи з численних записів військових з фронту, кацапня таки готується наступати.
Жорсткий снарядний голод. Наша артилерія з труднощами, з обмеженим ресурсом проводить контрбатарейну боротьбу, але зупиняти ворога потрібно вже і зараз.
Тому поки країна очікує від США рішення щодо забезпечення снарядами нашої артилерії, хлопці просять дрони, дрони і ще раз дрони.
Сьогодні ми готуємо до відправки чергові 400 FPV-шок, по 200 на кожну бригаду та комплекс керування на дві бригади. Ця кількість потенційно знищить щонайменше дві сотні об'єктів ворога.
https://static27.tgcnt.ru/posts/_0/d1/d11af18af85619a4f9b3f5736eb8c1b5.jpg І поки готується ця партія, ми з Мариною та ГО Справа Громад чекаємо на ще одну поставку найближчим часом. Для артилеристів, десантних підрозділів та Сухопутних військ.
Допомагайте Армії! Це та справа, якою раджу зайнятися кожному! Допомагайте захищати Україну!