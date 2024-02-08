ЗСУ не вистачає боєприпасів, військовим доводиться приймати важкі рішення, - Кірбі

Українські військові змушені економити боєприпаси, бо бояться, що вони можуть закінчитися. Цим намагаються скористатися росіяни, щоб більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.

Він додав, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються",- зазначив представник адміністрації.

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Під час брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Це відправна точка, логістичний центр, однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.