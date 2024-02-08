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Новини
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ЗСУ не вистачає боєприпасів, військовим доводиться приймати важкі рішення, - Кірбі

кірбі

Українські військові змушені економити боєприпаси, бо бояться, що вони можуть закінчитися. Цим намагаються скористатися росіяни, щоб більше атакувати українські позиції та мирні міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.

Він додав, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються",- зазначив представник адміністрації.

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Під час  брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Це відправна точка, логістичний центр, однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Україна (5889) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+16
Дякуємо за занепокоєння і моральну підтримку. *** вашого трампа мать.
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08.02.2024 07:05
+13
Второстепенная проблема мексиканских нелегалов оказалась важнее чем летящая под откос вся система международной безопасности.
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08.02.2024 07:10
+9
Як казали в СРСР: "Спасібо партії родной."
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08.02.2024 07:05
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"починають хвилюватися, що запаси вичерпуються".. Раптом побачили, коли їм знадобилося "перемогти" республіканців?
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08.02.2024 07:04 Відповісти
А що вони можуть зробити? Їх парламент(Сенат) не приймає законів про допомогу, то вони мають порушити свої Конституцію? У них же не керує країною Адміністрація, як в нас офіс презилдента, порушивши Конституцію і все на світі.
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08.02.2024 08:33 Відповісти
Пентагон учора заявив, що озброєння і БК поступають в Україну по іншій програмі. Укрінфо на кого посилається,друкуючи це? Забагато слів,а Україна за 2 роки повинна сама щось виготовляти. Це наступна інфоманіпуляція, як і про мобілізацію
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08.02.2024 08:40 Відповісти
Дякуємо за занепокоєння і моральну підтримку. *** вашого трампа мать.
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08.02.2024 07:05 Відповісти
І що далі?Зрозуміли,сказали,далі що?????
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08.02.2024 07:31 Відповісти
тож друга армія мвіту нікуя не друга...
в ній служать чмобіки
зброя, гавно
головком, *****...
і чого ж це *****, весь цивілізований світ не може надати зброї
більше ніж купує та виробляє *****??
а тому що все йде по плану...
і нікуя, ніякого партнерства, лиш цілі та інтереси наших "партнерів"
...бать їх в сраку
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08.02.2024 10:13 Відповісти
Як казали в СРСР: "Спасібо партії родной."
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08.02.2024 07:05 Відповісти
Второстепенная проблема мексиканских нелегалов оказалась важнее чем летящая под откос вся система международной безопасности.
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08.02.2024 07:10 Відповісти
там все прут, не тільки мексиканці
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08.02.2024 07:13 Відповісти
І що,нема сил стримати цю навалу,США не можуть? Ми ж якось кацапів стримуєм,хоча ми не Америка,а кацапи не латиноси,все з точністю навпаки.І навіть погнали було їх.А США не можуть зупинити нелегалів???????
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08.02.2024 07:30 Відповісти
демократи не дають зупинити, тому що вони їм потрібні
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08.02.2024 07:46 Відповісти
Потрібно, «вже вчора» розбиратися з майном олігархні і з підземні діставати зброю.
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08.02.2024 07:12 Відповісти
Якось так..
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08.02.2024 07:23 Відповісти
Та нафіга нам ті ********** ? Ми і зараз їх не виготовляємо.
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08.02.2024 07:46 Відповісти
Коли ***** підірвало пять складів за Пєті то люди криком кричали про необхідність захищених складів та їх наповненням з власних заводів ********* снарядами. Петя на все це "клав з прибором". Турчинов п'ять років публічно обіцяв побудувати патронний завод. Нема заводу. І снарядів нема. Натомість маємо "шапіто дегенератів" які від "папєрєдніків" відрізняються ще більшою корупційністю. Зрозуміло що самостійно створити з нуля ******** ВПК ми вже не можемо. Тупі. А якими ще ми могли стати за фінансування науки на рівні 0,17% ВВП? А от снаряди і патрони ми можемо виробляти без проблем. Якщо ми цього не робимо то причиною є свідомий саботаж і діяльність ворожих агентів у владі. Розстріляйте Єрмака і вже за місяць почнеться відродження ВПК. Приберіть Зєлєнського і за рік жодного сраного окупанта не буде на українській землі. Що не ясно?
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08.02.2024 08:04 Відповісти
Задача влади була така -всих винудити поїхати по світі на заробітки а гроші слати сюди
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08.02.2024 08:09 Відповісти
Ні. Влада сприяла виїзду тих кого жидобільшовики з 1917 року вважають "соціальними паразитами" та "іждєвецамі" - жінки, діти, пенсіонери. В звязку з їх відсутністю в тилу мотивація воїнів на передовій має падати - "кого захищати якщо всі мої в безпеці за кордоном?" ...
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08.02.2024 08:21 Відповісти
США з їхнім ВПК може виробляти 30 тисяч снарядів у місяць. Цього вистачає на менше тижня. Щоб Україні досягнути такого рівня ВПК як в США потрібні десятиліття,мирне життя,купу грошей і так далі. Зараз,якщо все би було ідеально просто то Україна може себе забезпечувати снарядами процентів на 30%, решта це повна залежність від заходу
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08.02.2024 08:15 Відповісти
Найвищого рівня виробництва зброї Німеччина у Другій світовій досягла в березні 1945 року попри масові бомбардування які не можна навіть порівнювати з поодинокими влучаннями кацапів... Майже 5 років адміністрація Зєлєнского і Єрмака знищує обороноздатність країни всіма можливими засобами та методами. Тільки сліпі і дурні цього не бачать. Ну от не хочуть бачити. Чомусь...
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08.02.2024 08:28 Відповісти
Ти зрівнюєш Німеччину і Україну? Серйозно? Німеччина володіла найбільш технологічно просунутою армією в ті часи, найтехнологічніші танки,підводні човни,авіація і так далі. Купу грошей,німецька дисципліна і так далі. Тепер подивися на Україну і подумай,що з цього всього в Україні є? Якщо потужнє американське ВПК і ВПК країн іншого заходу не в стані задовільнити запит України,то тут в Україні ніхто тобі за рік чи два не збудує ВПК рівня американців котре ітак в місяць виробляє снарядів на менше тиждня в реаліях української війни
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08.02.2024 08:40 Відповісти
Ви шукаєте причину нічого не робити. Німці не шукали. Робили. Нам , до речі на відміну від німців, допомагають багато розвинених країн і ця допомога може втілитись в надання ******** виробничих ліній та обладнання з виготовлення патронів і снарядів. Щодо "спроможності задовольнити попит України" то німецькі промисловці публічно глузують з заяв про неможливість виробити достатню кількість снарядів для України" керівників Німеччини і стверджують що здатні завалити Україну цим товаром швидко і в необмеженій кількості за умови державного замовлення...
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08.02.2024 08:50 Відповісти
"Ви шукаєте причину нічого не робити" --- з чого ти взяв що я шукаю причину нічого не робити? робити треба,але Україна не може з нуля за два-три роки навіть і близько досягнути рівня ВПК як в США наприклад. А то що німецькі промисловці глузують,нехай глузують,глузувати це не означає виробляти
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08.02.2024 08:53 Відповісти
Про "рівень ВПК як в США" навіть мови не було. Я кажу про виробництво технологічно простих засобів знищення ворога. Лінія з виробництва патронів, наприклад, може бути встановлена і запущена за місяць. У нас мільйони квадратних метрів захищених підземних площ. Те ж саме стосується снарядів, мін, гранат, бомб для дронів - того що використовується масово. Українець завжди тяжіє до "мати своє".
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08.02.2024 09:00 Відповісти
Я навіть знаю вітчизняне підприємство, яке виготовляє обладнання для виготовлення патронів і поставляє його - на експорт.
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08.02.2024 10:06 Відповісти
НВ
Підказую як можна виробляти патрони-снаряди "без проблем".
Збиваємо з дощок деревляну будочку (1,5х1,5х2м). З одного боку
навішуємо двері, з протилежного акуратно вирізаємо (лобзиком)
два отвори (120 і 155мм в діаметрі). Над кожним закріплюємо по кнопочці
з написом "ON". Приставляємо до будочки хлопа. Далі-просто, як граблі!
- Натис одну кнопку - вивалився снаряд 120мм
- Натис другу кнопку - маєш снаряд 155мм! Ось і все!
Головне - не переплутати!
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08.02.2024 08:44 Відповісти
Шось союзники перестали запрошувати Лідора виступати в парламентах ..зашкварився лідор на весь світ
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08.02.2024 08:06 Відповісти
Щоб не казав Кірбі. В Україні 2й рік війни. В Україні, не в США!
Цікаво що всі українці скавулять і надають провину кому завгодно, навіть мексиканським нелегалам, але не собі. Бо вареники самі мусять до писка скакати .
Є така справа: еволюція.
Організм що не може адаптуватись до ситуації є приреченим.
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08.02.2024 09:00 Відповісти
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08.02.2024 09:02 Відповісти
Штати рано чи пізно отямляться, навчаться на своїх помилках
А от для нас це вже буде запізно..
Судячи з численних записів військових з фронту, кацапня таки готується наступати.
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08.02.2024 09:04 Відповісти
навіщо нам ********** ми на євробаченні потанцюєм та земарахфет послухаєм та серіальчиком закусимо а лопатами повоюєм
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08.02.2024 09:14 Відповісти
Короче. Порада від амєріканскіх товаріщєй:"Дишітє глубже пановє українци..."
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08.02.2024 10:23 Відповісти
Власть дурнів.
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08.02.2024 10:34 Відповісти
Чому знову Америка винна ? А може зелена влада, яка провалила всю дипломатію, розікрала гроші , і поклала щось на українців , та чекає слушного моменту ( Трампа ) , щоб злити всю Україну ? Поставила лайк , Кірбі правий , він хоче врятувати ситуацію !
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08.02.2024 11:01 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/8388 Петро Порошенко :
Жорсткий снарядний голод. Наша артилерія з труднощами, з обмеженим ресурсом проводить контрбатарейну боротьбу, але зупиняти ворога потрібно вже і зараз.
Тому поки країна очікує від США рішення щодо забезпечення снарядами нашої артилерії, хлопці просять дрони, дрони і ще раз дрони.
Сьогодні ми готуємо до відправки чергові 400 FPV-шок, по 200 на кожну бригаду та комплекс керування на дві бригади. Ця кількість потенційно знищить щонайменше дві сотні об'єктів ворога.
https://static27.tgcnt.ru/posts/_0/d1/d11af18af85619a4f9b3f5736eb8c1b5.jpg І поки готується ця партія, ми з Мариною та ГО Справа Громад чекаємо на ще одну поставку найближчим часом. Для артилеристів, десантних підрозділів та Сухопутних військ.
Допомагайте Армії! Це та справа, якою раджу зайнятися кожному! Допомагайте захищати Україну!
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08.02.2024 18:29 Відповісти
 
 