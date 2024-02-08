ЗСУ не вистачає боєприпасів, військовим доводиться приймати важкі рішення, - Кірбі
Українські військові змушені економити боєприпаси, бо бояться, що вони можуть закінчитися. Цим намагаються скористатися росіяни, щоб більше атакувати українські позиції та мирні міста.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ми знаємо, що в деяких підрозділах українські військові дуже й дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, бо починають хвилюватися, що запаси вичерпуються",- зауважив Кірбі.
Він додав, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які ні через відсутність нових траншів військової допомоги.
"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками й ракетами, щоби змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються",- зазначив представник адміністрації.
Під час брифінгу Кірбі заявив, що росіяни хочуть мати оперативну базу в районі Авдіївки. Це відправна точка, логістичний центр, однак Сили оборони України продовжують за неї боротися.
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в ній служать чмобіки
зброя, гавно
головком, *****...
і чого ж це *****, весь цивілізований світ не може надати зброї
більше ніж купує та виробляє *****??
а тому що все йде по плану...
і нікуя, ніякого партнерства, лиш цілі та інтереси наших "партнерів"
...бать їх в сраку
Підказую як можна виробляти патрони-снаряди "без проблем".
Збиваємо з дощок деревляну будочку (1,5х1,5х2м). З одного боку
навішуємо двері, з протилежного акуратно вирізаємо (лобзиком)
два отвори (120 і 155мм в діаметрі). Над кожним закріплюємо по кнопочці
з написом "ON". Приставляємо до будочки хлопа. Далі-просто, як граблі!
- Натис одну кнопку - вивалився снаряд 120мм
- Натис другу кнопку - маєш снаряд 155мм! Ось і все!
Головне - не переплутати!
Цікаво що всі українці скавулять і надають провину кому завгодно, навіть мексиканським нелегалам, але не собі. Бо вареники самі мусять до писка скакати .
Є така справа: еволюція.
Організм що не може адаптуватись до ситуації є приреченим.
А от для нас це вже буде запізно..
Судячи з численних записів військових з фронту, кацапня таки готується наступати.
Жорсткий снарядний голод. Наша артилерія з труднощами, з обмеженим ресурсом проводить контрбатарейну боротьбу, але зупиняти ворога потрібно вже і зараз.
Тому поки країна очікує від США рішення щодо забезпечення снарядами нашої артилерії, хлопці просять дрони, дрони і ще раз дрони.
Сьогодні ми готуємо до відправки чергові 400 FPV-шок, по 200 на кожну бригаду та комплекс керування на дві бригади. Ця кількість потенційно знищить щонайменше дві сотні об'єктів ворога.
https://static27.tgcnt.ru/posts/_0/d1/d11af18af85619a4f9b3f5736eb8c1b5.jpg І поки готується ця партія, ми з Мариною та ГО Справа Громад чекаємо на ще одну поставку найближчим часом. Для артилеристів, десантних підрозділів та Сухопутних військ.
Допомагайте Армії! Це та справа, якою раджу зайнятися кожному! Допомагайте захищати Україну!