РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6059 посетителей онлайн
Новости
3 227 29

Республиканцы играют в политические игры, - Белый дом

жан-п'єр,карін

Политики-республиканцы, решившие не голосовать за законопроект о финансировании потребностей нацбезопасности, включающий помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокенскому региону и безопасность границы, играют в политические игры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что над законопроектом о финансировании потребностей нацбезопасности месяцами работали демократы и республиканцы Сената. Они наконец пришли к соглашению о мерах безопасности на американской границе и изменениях в миграционной политике. Кроме того, подчеркнула Жан-Пьер, законопроект поддержал даже профсоюз пограничников.

"Многие предложения по границе, которые содержались в том двухпартийном соглашении - это были вещи, о которых республиканцы говорили годами, вещи, которые они хотели изменить. И мы слышали республиканцев, которые говорили, что это соглашение - лучшее, что они могли получить. Поэтому они играют в политические игры - это чистая политика, и они должны понести за это ответственность", - заявила спикер.

Жан-Пьер отметила, что представители Белого дома неоднократно встречались с лидерами Конгресса и объясняли, почему важно продолжать финансировать Украину, и предлагали шаги по решению проблемы на границе.

Также читайте: Байден о провале голосования в Сенате за пакет, включавший помощь Украине: Республиканцам звонит Трамп и угрожает

"Если они действительно хотят решить проблему на границе, изменить проблемную миграционную систему, сломанную десятилетиями, они могут присоединиться к нам в этих усилиях", - подытожила она.

Напомним, Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Сенат США (501) Жан-Пьер Карин (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Трампівські підстилки. Чим він їм погрожує? Що повісить на пальмі у себе на віллі у Флориді коли президентом стане? Оце тобі і США. Хвалена система противаг.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:24
+7
Нет никакой республиканской партии , есть "партия" Дональда Трампа.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:49
+3
Шоб не загралися
показать весь комментарий
08.02.2024 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампівські підстилки. Чим він їм погрожує? Що повісить на пальмі у себе на віллі у Флориді коли президентом стане? Оце тобі і США. Хвалена система противаг.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:24 Ответить
З США все буде добре так чи інакше…
хріново, що наш лідор лідор зумів допустити щоб ми стали розмінною монетою.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:42 Ответить
При чому тут ліьор, наш, їво ІЗБРАЛ мудрий нарід для паржать.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:52 Ответить
Шоб не загралися
показать весь комментарий
08.02.2024 08:27 Ответить
Трампа виконує усі вказівки *****, бо його прутін, за бейци тримає, КОМПРОМАТОМ на трампа!
Республіканці, залиті грошима з ГазПрьому і колядують, як ***** накаже…
Не треба видумувати, якийсь велосипед.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:39 Ответить
Трампону пора пораскинуть мозгами и отгадать с 4-х раз.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:42 Ответить
Постійно дивує реакція українців і не тільки на поведінку США. Але нічого нового в цій поведінці немає. А залежність від чужих грошей завжди вилазить боком незалежно від того хто їх дає
показать весь комментарий
08.02.2024 08:44 Ответить
Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:49 Ответить
Як ви вважаєте,чи змогли б перемогти у Другій світовій війні без підтримкм США ?
показать весь комментарий
08.02.2024 09:05 Ответить
Перемога червоної комуністичної чуми над коричневою це якась перемога для України?
показать весь комментарий
08.02.2024 09:09 Ответить
Це ж ви самі написали ?" "...залежність від чужих грошей завжди вилазить боком..."
Тобто ....Україна повинна відмовитись від ,будь-якої допомоги ?
показать весь комментарий
08.02.2024 09:22 Ответить
Україна, свого часу, повинна була проводити політику, незалежну а ні від москви, а ні від Вашингтона, а ні від Брюсселю і розбудовувати багатовекторність
показать весь комментарий
08.02.2024 09:41 Ответить
Багатоверкторність проводив, Кравчук і Кучма...якщо ви повернетесь у минуле ,і глянете на передовиці газет,то там чітко задекларовано була якраз багатовекторність ,така політика України.
Ще тоді говорили--сидіння на двох стільцях неможливе.
показать весь комментарий
08.02.2024 09:48 Ответить
Все можливо, якщо робити це розумно.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:54 Ответить
Написано буквально, грошова залежність від когось не закінчується нічим хорошим. Для чого щось допридумувати?
показать весь комментарий
08.02.2024 11:55 Ответить
Нет никакой республиканской партии , есть "партия" Дональда Трампа.
показать весь комментарий
08.02.2024 08:49 Ответить
Влучно,і насправді це уже очевидний факт.
показать весь комментарий
08.02.2024 09:14 Ответить
так само є партія Єрмака, і навіть це не Зеленського. Це ті ж самі слуги урода.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:33 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 09:03 Ответить
Ухти та невже ? А раніше цього не знали і навіть не здогадувались у Білому домі.
показать весь комментарий
08.02.2024 09:03 Ответить
Я б написав, чому, але тут таке не можна робити
показать весь комментарий
08.02.2024 09:43 Ответить
Якщо ви будете продовжувати писати дурниці про народ США і її саму сильну партію яка має більшість в Крнгресі, то вам буде триндець. Ви що це не розумієте?
показать весь комментарий
08.02.2024 09:43 Ответить
І це написала людина з правової держави - а як же свобода слова і висловлювань ?
показать весь комментарий
08.02.2024 10:14 Ответить
Ше дешо - ви напевно не знаєте як кацапи про США і американців кажуть ? Особливо казав такий собі задорнов. А коли подивитесь шо там кацапи кажуть ви маєте бігом побігти на кацапські пабліки - і там в десятикратному розмірі розповісти кацапам шо їм триндець .
показать весь комментарий
08.02.2024 10:18 Ответить
не путайте сатиру с ненавистью
показать весь комментарий
08.02.2024 10:49 Ответить
Файний анектод - задорнов сатирик ( напевно ви в нас фанат його творчості ).
показать весь комментарий
08.02.2024 10:58 Ответить
Задо́рнов - советский и российский писатель-сатирик
показать весь комментарий
08.02.2024 11:00 Ответить
Визнаю я помилявся - ви не фанат задорнова ви його ФАНАТИЩЕ , бувайте ФАНАТИЩЕ.
показать весь комментарий
08.02.2024 11:09 Ответить
 
 