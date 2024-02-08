Республиканцы играют в политические игры, - Белый дом

Политики-республиканцы, решившие не голосовать за законопроект о финансировании потребностей нацбезопасности, включающий помощь Украине, Израилю, Индо-Тихоокенскому региону и безопасность границы, играют в политические игры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она напомнила, что над законопроектом о финансировании потребностей нацбезопасности месяцами работали демократы и республиканцы Сената. Они наконец пришли к соглашению о мерах безопасности на американской границе и изменениях в миграционной политике. Кроме того, подчеркнула Жан-Пьер, законопроект поддержал даже профсоюз пограничников.

"Многие предложения по границе, которые содержались в том двухпартийном соглашении - это были вещи, о которых республиканцы говорили годами, вещи, которые они хотели изменить. И мы слышали республиканцев, которые говорили, что это соглашение - лучшее, что они могли получить. Поэтому они играют в политические игры - это чистая политика, и они должны понести за это ответственность", - заявила спикер.

Жан-Пьер отметила, что представители Белого дома неоднократно встречались с лидерами Конгресса и объясняли, почему важно продолжать финансировать Украину, и предлагали шаги по решению проблемы на границе.

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"Если они действительно хотят решить проблему на границе, изменить проблемную миграционную систему, сломанную десятилетиями, они могут присоединиться к нам в этих усилиях", - подытожила она.

Напомним, Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.