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Новини
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Республіканці грають у політичні ігри, - Білий дім

жан-п'єр,карін

Політики-республіканці, які вирішили не голосувати за законопроєкт про фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокенському регіону та безпеку кордону грають у політичні ігри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона нагадала, що над законопроєктом про фінансування потреб нацбезпеки місяцями працювали демократи та республіканці Сенату. Вони врешті дійшли згоди щодо безпекових заходів на американському кордоні та змін в міграційній політиці. Крім того, наголосила Жан-Пʼєр, законопроєкт підтримала навіть профспілка прикордонників.

"Багато пропозицій щодо кордону, які містилися у тій двопартійній угоді - це були речі, про які республіканці говорили роками, речі, які вони хотіли змінити. І ми чули республіканців, які казали, що ця угода - найкраще, що вони могли отримати. Тому вони грають у політичні ігри - це чиста політика, і вони повинні понести за це відповідальність", - заявила речниця.

Жан-П'єр зауважила, що представники Білого дому неодноразово зустрічалися з лідерами Конгресу та пояснювали, чому важливо продовжувати фінансувати Україну, та пропонували кроки для вирішення проблеми на кордоні.

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"Якщо вони справді хочуть вирішити проблему на кордоні, змінити проблемну міграційну систему, яка зламана десятиліттями, вони можуть приєднатися до нас у цих зусиллях", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Сенат США (600) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+8
Трампівські підстилки. Чим він їм погрожує? Що повісить на пальмі у себе на віллі у Флориді коли президентом стане? Оце тобі і США. Хвалена система противаг.
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08.02.2024 08:24
+7
Нет никакой республиканской партии , есть "партия" Дональда Трампа.
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08.02.2024 08:49
+3
Шоб не загралися
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08.02.2024 08:27
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Трампівські підстилки. Чим він їм погрожує? Що повісить на пальмі у себе на віллі у Флориді коли президентом стане? Оце тобі і США. Хвалена система противаг.
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08.02.2024 08:24 Відповісти
З США все буде добре так чи інакше…
хріново, що наш лідор лідор зумів допустити щоб ми стали розмінною монетою.
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08.02.2024 08:42 Відповісти
При чому тут ліьор, наш, їво ІЗБРАЛ мудрий нарід для паржать.
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08.02.2024 08:52 Відповісти
Шоб не загралися
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08.02.2024 08:27 Відповісти
Трампа виконує усі вказівки *****, бо його прутін, за бейци тримає, КОМПРОМАТОМ на трампа!
Республіканці, залиті грошима з ГазПрьому і колядують, як ***** накаже…
Не треба видумувати, якийсь велосипед.
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08.02.2024 08:39 Відповісти
Трампону пора пораскинуть мозгами и отгадать с 4-х раз.
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08.02.2024 08:42 Відповісти
Постійно дивує реакція українців і не тільки на поведінку США. Але нічого нового в цій поведінці немає. А залежність від чужих грошей завжди вилазить боком незалежно від того хто їх дає
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08.02.2024 08:44 Відповісти
Дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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08.02.2024 08:49 Відповісти
Як ви вважаєте,чи змогли б перемогти у Другій світовій війні без підтримкм США ?
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08.02.2024 09:05 Відповісти
Перемога червоної комуністичної чуми над коричневою це якась перемога для України?
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08.02.2024 09:09 Відповісти
Це ж ви самі написали ?" "...залежність від чужих грошей завжди вилазить боком..."
Тобто ....Україна повинна відмовитись від ,будь-якої допомоги ?
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08.02.2024 09:22 Відповісти
Україна, свого часу, повинна була проводити політику, незалежну а ні від москви, а ні від Вашингтона, а ні від Брюсселю і розбудовувати багатовекторність
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08.02.2024 09:41 Відповісти
Багатоверкторність проводив, Кравчук і Кучма...якщо ви повернетесь у минуле ,і глянете на передовиці газет,то там чітко задекларовано була якраз багатовекторність ,така політика України.
Ще тоді говорили--сидіння на двох стільцях неможливе.
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08.02.2024 09:48 Відповісти
Все можливо, якщо робити це розумно.
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08.02.2024 11:54 Відповісти
Написано буквально, грошова залежність від когось не закінчується нічим хорошим. Для чого щось допридумувати?
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08.02.2024 11:55 Відповісти
Нет никакой республиканской партии , есть "партия" Дональда Трампа.
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08.02.2024 08:49 Відповісти
Влучно,і насправді це уже очевидний факт.
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08.02.2024 09:14 Відповісти
так само є партія Єрмака, і навіть це не Зеленського. Це ті ж самі слуги урода.
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08.02.2024 15:33 Відповісти
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08.02.2024 09:03 Відповісти
Ухти та невже ? А раніше цього не знали і навіть не здогадувались у Білому домі.
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08.02.2024 09:03 Відповісти
Я б написав, чому, але тут таке не можна робити
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08.02.2024 09:43 Відповісти
Якщо ви будете продовжувати писати дурниці про народ США і її саму сильну партію яка має більшість в Крнгресі, то вам буде триндець. Ви що це не розумієте?
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08.02.2024 09:43 Відповісти
І це написала людина з правової держави - а як же свобода слова і висловлювань ?
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08.02.2024 10:14 Відповісти
Ше дешо - ви напевно не знаєте як кацапи про США і американців кажуть ? Особливо казав такий собі задорнов. А коли подивитесь шо там кацапи кажуть ви маєте бігом побігти на кацапські пабліки - і там в десятикратному розмірі розповісти кацапам шо їм триндець .
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08.02.2024 10:18 Відповісти
не путайте сатиру с ненавистью
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08.02.2024 10:49 Відповісти
Файний анектод - задорнов сатирик ( напевно ви в нас фанат його творчості ).
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08.02.2024 10:58 Відповісти
Задо́рнов - советский и российский писатель-сатирик
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08.02.2024 11:00 Відповісти
Визнаю я помилявся - ви не фанат задорнова ви його ФАНАТИЩЕ , бувайте ФАНАТИЩЕ.
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08.02.2024 11:09 Відповісти
 
 