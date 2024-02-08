Республіканці грають у політичні ігри, - Білий дім
Політики-республіканці, які вирішили не голосувати за законопроєкт про фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокенському регіону та безпеку кордону грають у політичні ігри.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Вона нагадала, що над законопроєктом про фінансування потреб нацбезпеки місяцями працювали демократи та республіканці Сенату. Вони врешті дійшли згоди щодо безпекових заходів на американському кордоні та змін в міграційній політиці. Крім того, наголосила Жан-Пʼєр, законопроєкт підтримала навіть профспілка прикордонників.
"Багато пропозицій щодо кордону, які містилися у тій двопартійній угоді - це були речі, про які республіканці говорили роками, речі, які вони хотіли змінити. І ми чули республіканців, які казали, що ця угода - найкраще, що вони могли отримати. Тому вони грають у політичні ігри - це чиста політика, і вони повинні понести за це відповідальність", - заявила речниця.
Жан-П'єр зауважила, що представники Білого дому неодноразово зустрічалися з лідерами Конгресу та пояснювали, чому важливо продовжувати фінансувати Україну, та пропонували кроки для вирішення проблеми на кордоні.
"Якщо вони справді хочуть вирішити проблему на кордоні, змінити проблемну міграційну систему, яка зламана десятиліттями, вони можуть приєднатися до нас у цих зусиллях", — підсумувала вона.
Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
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хріново, що наш лідор лідор зумів допустити щоб ми стали розмінною монетою.
Республіканці, залиті грошима з ГазПрьому і колядують, як ***** накаже…
Не треба видумувати, якийсь велосипед.
Тобто ....Україна повинна відмовитись від ,будь-якої допомоги ?
Ще тоді говорили--сидіння на двох стільцях неможливе.