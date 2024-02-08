Республіканці грають у політичні ігри, - Білий дім

Політики-республіканці, які вирішили не голосувати за законопроєкт про фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокенському регіону та безпеку кордону грають у політичні ігри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона нагадала, що над законопроєктом про фінансування потреб нацбезпеки місяцями працювали демократи та республіканці Сенату. Вони врешті дійшли згоди щодо безпекових заходів на американському кордоні та змін в міграційній політиці. Крім того, наголосила Жан-Пʼєр, законопроєкт підтримала навіть профспілка прикордонників.

"Багато пропозицій щодо кордону, які містилися у тій двопартійній угоді - це були речі, про які республіканці говорили роками, речі, які вони хотіли змінити. І ми чули республіканців, які казали, що ця угода - найкраще, що вони могли отримати. Тому вони грають у політичні ігри - це чиста політика, і вони повинні понести за це відповідальність", - заявила речниця.

Жан-П'єр зауважила, що представники Білого дому неодноразово зустрічалися з лідерами Конгресу та пояснювали, чому важливо продовжувати фінансувати Україну, та пропонували кроки для вирішення проблеми на кордоні.

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"Якщо вони справді хочуть вирішити проблему на кордоні, змінити проблемну міграційну систему, яка зламана десятиліттями, вони можуть приєднатися до нас у цих зусиллях", — підсумувала вона.

Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.