ВСУ чувствует определенный снарядный "голод", поэтому оптимизирует использование имеющихся средств в боях на востоке страны, - Силы обороны

На востоке страны определенный снарядный "голод" почувствуют как украинские защитники, так и оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.

"Враг перебрасывает силы и средства, особенно снаряды, на те направления, где россияне видят, что у них может быть какая-то перспектива, с других менее важных направлений. Туда подтягивается все имеющееся, но даже в таких условиях их РОВ полностью не хватает", - отметил Евлаш.

Однако, по словам начальника пресс-службы, Россия не сможет обеспечить производство необходимого количества снарядов для удовлетворения своих ежедневных потребностей, поэтому она прибегает к импортированию боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

В свою очередь, ВСУ имеют достаточно много разного вооружения, в частности западного, но нуждаются в большем количестве боеприпасов из-за численного преимущества врага. Поэтому бойцы Сил обороны научились максимально оптимизировать свою работу.

"Они стали такими снайперами со 155-мм пушками, которые попадают в цель если не с первого, то со второго выстрела", - отметил Евлаш.

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