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ВСУ чувствует определенный снарядный "голод", поэтому оптимизирует использование имеющихся средств в боях на востоке страны, - Силы обороны

дії,зсу,бойові

На востоке страны определенный снарядный "голод" почувствуют как украинские защитники, так и оккупанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.

"Враг перебрасывает силы и средства, особенно снаряды, на те направления, где россияне видят, что у них может быть какая-то перспектива, с других менее важных направлений. Туда подтягивается все имеющееся, но даже в таких условиях их РОВ полностью не хватает", - отметил Евлаш.

Однако, по словам начальника пресс-службы, Россия не сможет обеспечить производство необходимого количества снарядов для удовлетворения своих ежедневных потребностей, поэтому она прибегает к импортированию боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

В свою очередь, ВСУ имеют достаточно много разного вооружения, в частности западного, но нуждаются в большем количестве боеприпасов из-за численного преимущества врага. Поэтому бойцы Сил обороны научились максимально оптимизировать свою работу.

"Они стали такими снайперами со 155-мм пушками, которые попадают в цель если не с первого, то со второго выстрела", - отметил Евлаш.

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Автор: 

оружие (10212) боевые действия (4015) Евлаш Илья (138)


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Нажаль потужні відосікі в гармату не зарядиш.
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08.02.2024 11:01 Ответить
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08.02.2024 11:02 Ответить
ну і нахера, ти сюди, це приліпив? а тим більше від тсн?
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08.02.2024 11:41 Ответить
Шмигаль, з усіма віциками та обслугою, аж глибоко зхвильовані, але глибина, згідно з Регламентом КМУ… Глибину, заміряє єрмак в ОПУ … Ну, то таке…
А Захисникам України, таких Регламентів, та і ненаписали СРАТЬЄХІ КВНЩИКИ … один асфальт.
Дякуємо Західних Партнерів та Волонтерів, за допомогу і підтримку!!
Пильнуймо Україну, щоб не повторити ситуацію, як з Крутами..
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08.02.2024 11:04 Ответить
про снарядний голод, кажуть з самого початку вторгнення.
ми вже почали випускати свої снаряди, з тих пір? чи, ще зе!шмаркля не пообіцяв млн снарядів, то можна не поспішати?
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08.02.2024 11:44 Ответить
час спитати - а що роблять мінстратегпром, оборонпром, кабмін зрештою? на третьому році війни...
отже, зелений підар, де снаряди?! я розумію, що тупі відосики вечорами гундосити легше, але кацапів це не дуже вбиває...
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08.02.2024 11:57 Ответить
если нет снарядов то как оптимизируют? говном кидаются? что вы пишите
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08.02.2024 12:37 Ответить
"Боги Війни" від ЗСУ зараз ведуть вогонь за координатами виявлених цілей, без "загород вогню", і "вогневого валу"
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08.02.2024 15:26 Ответить
 
 