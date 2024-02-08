США продадут Польше аэростаты для системы ПВО за $1,2 миллиарда
Госдепартамент США согласовал продажу Польше аэростатов с радиолокационными системами для усиления системы ПВО примерно за $1,2 миллиарда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Теперь это решение должен утвердить Конгресс. Далее могут начаться прямые американо-польские консультации по поводу продажи этих систем Варшаве.
В Агентстве вооружения Польши подтвердили, что Госдеп США дал согласие на приобретение Польшей аэростатических систем под кодовым названием BARBARA. Подчеркивается, что по предстоящему контракту польская армия получит не только современную радиолокационную систему, включая наземные и воздушные компоненты, но и широкую поддержку, в том числе логистические и учебные пакеты и техническую документацию.
"Аэростаты BARBARA присоединятся к польской системе раннего предупреждения и разведки. Вскоре в Польше появится первая часть этого пазла – самолет SAAB 340 AEW", - подчеркнули в агентстве вооружения Польши.
Речь идет об аэростатах, которые могут проводить более эффективный мониторинг воздушного пространства с высоты четырех километров, чем наземные станции. Радиус действия аэростатов несравнимо больше и достигает 400 километров. Следовательно, польская армия сможет эффективнее выявлять самолеты, вертолеты, беспилотники, а также российские ракеты. Наполненные гелием аэростаты соединены с землей кабелями, они могут обнаруживать движение как на суше, так и в море.
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Чому вона досі не в ЗСУ?
«справжньою причиною пожежі була вкрай легка займистість обшивального матеріалу під дією розрядів електростатичної природи».
https://uk.wikipedia.org/wiki/LZ_129_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB LZ 129 «Гінденбург»
Пане Urs, дякую за лікбез.
красівоекологічно. Грета схвалює.
Запустили вояки аеростата на чотири кілометри. Будь-який порив вітру понесе його в будь-якому напрямку. Від нього звисають довжелезні дроти, котрі чіплятимуться за все, за що тільки зможуть зачепитися...
Це перше, що приходить в голову.
...А коли десь тими дротами аеростат зачепиться за високовольтну лінію, порве нахрін або замкне. Це вже халепа більшого калібру.
https://focusedcollection.com/ua/253819604/stock-photo-high-voltage-towers-power-lines.html Високовольтні вежі і лінії електропередач в штаті Юта
Щодо вибору, то тут діло не у фортуні, а у відсутності здорового глузду і елементарного прагматизму громадян, бо сутність цього персонажу була зрозуміла, як тільки воно з'явилось на екранах дєбілізорів.
А в Польщі високовольтних ліній вистачає. Тому ці перемовини виглядають дещо дивно.
Згоден, проблема з вітром є. Але плюсів більше.
Як на мене, аеростати - штука ненадійна і вередлива, та й мороки з ними багато. Тому широкого застосування не отримають. В якості розваги або цікавого експерименту - так, годяться. Але не більше.
Я ж бачу майбутнє у більш похмурих барвах. Що буде за 50 років, мені сказати важко, а от років за 500 та частина людства, що виживе, житиме в комфортабельних печерах, котрих вистачить на всіх.
Тільки відсталі країни ними користуються