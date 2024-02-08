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США продадут Польше аэростаты для системы ПВО за $1,2 миллиарда

аеростат

Госдепартамент США согласовал продажу Польше аэростатов с радиолокационными системами для усиления системы ПВО примерно за $1,2 миллиарда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Теперь это решение должен утвердить Конгресс. Далее могут начаться прямые американо-польские консультации по поводу продажи этих систем Варшаве.

В Агентстве вооружения Польши подтвердили, что Госдеп США дал согласие на приобретение Польшей аэростатических систем под кодовым названием BARBARA. Подчеркивается, что по предстоящему контракту польская армия получит не только современную радиолокационную систему, включая наземные и воздушные компоненты, но и широкую поддержку, в том числе логистические и учебные пакеты и техническую документацию.

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"Аэростаты BARBARA присоединятся к польской системе раннего предупреждения и разведки. Вскоре в Польше появится первая часть этого пазла – самолет SAAB 340 AEW", - подчеркнули в агентстве вооружения Польши.

Речь идет об аэростатах, которые могут проводить более эффективный мониторинг воздушного пространства с высоты четырех километров, чем наземные станции. Радиус действия аэростатов несравнимо больше и достигает 400 километров. Следовательно, польская армия сможет эффективнее выявлять самолеты, вертолеты, беспилотники, а также российские ракеты. Наполненные гелием аэростаты соединены с землей кабелями, они могут обнаруживать движение как на суше, так и в море.

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Автор: 

оружие (10212) ПВО (2736) Польша (8408) США (26583)


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Топ комментарии
+5
А ми могли б Кольчугами торгувати,з радіусом 500км.,але..
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08.02.2024 11:13
+4
Аеростат з радаром гарне рішення.
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08.02.2024 11:14
+2
Ну шо за дебилы... Это же сколько дорог можно было бы заасфальтировать.
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08.02.2024 11:38
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08.02.2024 11:04 Ответить
А ми могли б Кольчугами торгувати,з радіусом 500км.,але..
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08.02.2024 11:13 Ответить
Ми могли б торгувати всім,а торгуємо їбалом...і чомусь весь світ це влаштовує..чогось так усі бояться сильної,незалежної Україїни...
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08.02.2024 11:24 Ответить
А більше всіх її боїться...?
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08.02.2024 11:25 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)

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08.02.2024 12:04 Ответить
"На початку лютого 2022 року, одним із українських науково-виробничих комплексів, було розпочато модернізацію СПРР «Кольчуга».
Чому вона досі не в ЗСУ?
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08.02.2024 19:42 Ответить
Аеростат з радаром гарне рішення.
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08.02.2024 11:14 Ответить
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08.02.2024 11:19 Ответить
гелій вибухнув?
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08.02.2024 11:34 Ответить
Версія із воднем найпоширеніша, але є й інші.

«справжньою причиною пожежі була вкрай легка займистість обшивального матеріалу під дією розрядів електростатичної природи».

https://uk.wikipedia.org/wiki/LZ_129_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB LZ 129 «Гінденбург»
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08.02.2024 11:41 Ответить
ви не відповіли на питання.
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08.02.2024 12:19 Ответить
Розслідуванням аварії займалися уряди https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини . Обидві сторони погодилися, що катастрофа сталася через витік https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C водню : дріт каркаса розірвався і міг пробити обшивку. За офіційною версією, утворилася вибухонебезпечна суміш цього газу з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F повітрям , ймовірно, підпалена електричним розрядом, пов'язаним з грозовими погодними умовами. Проте ніхто з членів екіпажу, що вижили, не чув перед аварією запаху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA часнику . Цей запах мав би відчуватися при витіканні водню завдяки спеціальній добавці, що вводилася до складу газу для ідентифікації. Довгі роки цей факт породжував чутки про начебто зумисний підпал ********* американцями. На це натякав навіть міністр авіації Третього Рейху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3 Герман Герінг . Так званий синдром «Гінденбурга» надовго підірвав репутацію водню, який пізніше намагалися використовувати як доступний і екологічно чистий вид палива. Сама катастрофа завдала смертельного удару всьому дирижаблебудуванню.
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08.02.2024 12:25 Ответить
так у поляків аеростати будуть вибухати, чи ні?
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08.02.2024 12:32 Ответить
Ну шо за дебилы... Это же сколько дорог можно было бы заасфальтировать.
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08.02.2024 11:38 Ответить
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08.02.2024 13:36 Ответить
Якесь назад у майбутнє.
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08.02.2024 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=23JtbyoJv8M&ab_channel=Militarnyi це як раз повернення в наше стогодення
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08.02.2024 12:22 Ответить
Виявляється, що я не в тренді.

Пане Urs, дякую за лікбез.
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08.02.2024 12:31 Ответить
нема за що. Звертайтесь)
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08.02.2024 12:36 Ответить
Напевно, я чогось не розумію. Нахіба використовувати древні незручні аеростати, якщо для виконання поставлених задач можна застосувати більш ******* технічні рішення?
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08.02.2024 12:20 Ответить
по перше це красівоекологічно. Грета схвалює.
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08.02.2024 12:24 Ответить
І це ще весна не почалася...
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08.02.2024 12:30 Ответить
Я взагалі не розумію, чому не застосовують лазерну зброю. Вона ж вже є.
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08.02.2024 12:25 Ответить
де є?
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08.02.2024 12:33 Ответить
Навряд чи це можливо. Скорше за все, така штука наразі лише в стадії розробки.
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08.02.2024 12:43 Ответить
Є. Поки що у декого на деяких кораблях, і на експериментальних пересувних броньованих електростанціях. На полі бою не використовують, бо дуже рідкісна і коштовна. Бережуть, може з мембарцями прийдеться воювати.
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08.02.2024 12:51 Ответить
Повідомляли що Ізраїль використовує
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08.02.2024 19:44 Ответить
ну так і американці вже на кораблі встановлюють, а британці взагалі вперли на страйкер. Коли ми це побачимо на полі бою у дорослій війні, то тоді вже можно казати про використання.
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08.02.2024 21:04 Ответить
А в чому їх незручність?
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08.02.2024 12:28 Ответить
Уявіть ситуацію.
Запустили вояки аеростата на чотири кілометри. Будь-який порив вітру понесе його в будь-якому напрямку. Від нього звисають довжелезні дроти, котрі чіплятимуться за все, за що тільки зможуть зачепитися...
Це перше, що приходить в голову.
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08.02.2024 12:38 Ответить
уявляєте, як американські вояки десятиріччями з ними мучаються, розплутують ті кабелі від дерев, стовпів, поїздів та корів. А бувало таке, що вітром аеростати заносило прямо у даунтауни мегаполісів. Десь у ютубі можно відео знайти.
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08.02.2024 12:46 Ответить
Власне, про то й мова.

...А коли десь тими дротами аеростат зачепиться за високовольтну лінію, порве нахрін або замкне. Це вже халепа більшого калібру.
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08.02.2024 13:16 Ответить
от тому у штатах і нема високовольтних ліній - всі кабелі позакопували у землю, щоб армійські аеростати не чіплялись.
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08.02.2024 13:21 Ответить
у штатах і нема високовольтних ліній??? позакопували у землю???
https://focusedcollection.com/ua/253819604/stock-photo-high-voltage-towers-power-lines.html Високовольтні вежі і лінії електропередач в штаті Юта
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08.02.2024 13:29 Ответить
ну от нахєра?)))
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08.02.2024 13:37 Ответить
бо всі дурнуватіші за вас, наскільки розумію, випускника політехнічного інституту та факультету енергетиків?
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08.02.2024 13:54 Ответить
не знаю, от як раз я і хотів взнати у розумних випускників фаультету енергетики, як американці вирішують проблему з аеростатами, бо сам ні разу не випускник політехнічного інституту факультету енергетики. Ну і за польські ЛЕП переживаю.
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08.02.2024 14:02 Ответить
не переймайтесь так за них, оскільки ідіотів скрізь по світу вистачає, але певним країнам фортунить і вони не обирають президентом зебіла взесвіту, що ненавидить усіма фібрами країну проживання та не належить до релігійної течії, що домінує там.
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08.02.2024 14:08 Ответить
ну, ... Просто Польщі повезло, що не з Сувалок почалось, а то він теж розкрився би по справжньому.
Щодо вибору, то тут діло не у фортуні, а у відсутності здорового глузду і елементарного прагматизму громадян, бо сутність цього персонажу була зрозуміла, як тільки воно з'явилось на екранах дєбілізорів.
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08.02.2024 14:21 Ответить
Основним є прем'єр там, а не Дуда_рик... Поляки, настільки масово емігрували по всьому світу, що не приймають участі десятиліттями й у "Зеленій карті" та виправляють тих, хто каже прошу пана тим, що пани у Польщі. І при всій пихатості та зарозумілості, вміють об'єднуватись у ненависті до всього антипольського... Тому, геть не переймаюсь за їхнє стабільне майбутнє.
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08.02.2024 14:32 Ответить
у тому і різниця між нами і поляками, бо у нас половина населення не має чуйки на антиукраїнське, бо чуйка наглухо була відбита совком. І навіть зараз значна кількість громадян живуть з "патєряним нюхом". Тому нам ще довго треба буде не на жарт перейматись за своє майбутнє.
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08.02.2024 14:43 Ответить
У Штатах є ще одна вагома причина, щоб ті кабелі прокладати під землею, - торнадо.
А в Польщі високовольтних ліній вистачає. Тому ці перемовини виглядають дещо дивно.
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08.02.2024 13:30 Ответить
так і Польща, навчена американським досвідом, вже почала ліквідовувати свої високовольтні лінії, щоб можно було користуватись аеростатами. Державна програма кабєлірування електричних мереж вже рік у них працює.
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08.02.2024 13:36 Ответить
А ви повітряного змія запускали в дитинстві? Вітер, а його не забирає. З дирижаблем ще простіше-включай двигун і пручайся не тільки натягом троса. У ураган можна його просто приземлити в ангар.
Згоден, проблема з вітром є. Але плюсів більше.
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08.02.2024 13:29 Ответить
Повітряний змій... Нагадалося прочитане у Кастанеди - як дон Хуан запуском "капелюшного повітряного змія" "розривав шаблон" Кастанеді .
Як на мене, аеростати - штука ненадійна і вередлива, та й мороки з ними багато. Тому широкого застосування не отримають. В якості розваги або цікавого експерименту - так, годяться. Але не більше.
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08.02.2024 14:19 Ответить
Думаю років через 50 будуть експлуатуватися вантажні дирижаблі з безліччю дронів доставки на борту і туристичні дирижаблі розміром з невелике місто з басейнами і аквапарками.
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08.02.2024 14:36 Ответить
Ви оптиміст .

Я ж бачу майбутнє у більш похмурих барвах. Що буде за 50 років, мені сказати важко, а от років за 500 та частина людства, що виживе, житиме в комфортабельних печерах, котрих вистачить на всіх.
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08.02.2024 14:50 Ответить
ну, це як ставити велику армійську палатку - наче здорові мужики, а трахаються з гіганським пододєяльником. Не то шо літак - стоїш красивий у комбезі, і фото не стидно показать.
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08.02.2024 12:41 Ответить
Тому від наметів зараз всі відмовилися
Тільки відсталі країни ними користуються
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08.02.2024 13:33 Ответить
ну так. Який нормальний американський вояк буде відправляти рідним фотку на фоні брезентового намету? це просто сором якись.
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08.02.2024 13:41 Ответить
Коли фпв дрон влетить в такий аеростат, що буде? Правильно, аеростат впаде на голови людям ще і палаючий.
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08.02.2024 14:16 Ответить
 
 