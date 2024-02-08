США продадут Польше аэростаты для системы ПВО за $1,2 миллиарда

Госдепартамент США согласовал продажу Польше аэростатов с радиолокационными системами для усиления системы ПВО примерно за $1,2 миллиарда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Теперь это решение должен утвердить Конгресс. Далее могут начаться прямые американо-польские консультации по поводу продажи этих систем Варшаве.

В Агентстве вооружения Польши подтвердили, что Госдеп США дал согласие на приобретение Польшей аэростатических систем под кодовым названием BARBARA. Подчеркивается, что по предстоящему контракту польская армия получит не только современную радиолокационную систему, включая наземные и воздушные компоненты, но и широкую поддержку, в том числе логистические и учебные пакеты и техническую документацию.

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"Аэростаты BARBARA присоединятся к польской системе раннего предупреждения и разведки. Вскоре в Польше появится первая часть этого пазла – самолет SAAB 340 AEW", - подчеркнули в агентстве вооружения Польши.

Речь идет об аэростатах, которые могут проводить более эффективный мониторинг воздушного пространства с высоты четырех километров, чем наземные станции. Радиус действия аэростатов несравнимо больше и достигает 400 километров. Следовательно, польская армия сможет эффективнее выявлять самолеты, вертолеты, беспилотники, а также российские ракеты. Наполненные гелием аэростаты соединены с землей кабелями, они могут обнаруживать движение как на суше, так и в море.

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