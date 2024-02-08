США продадуть Польщі аеростати для системи ППО за $1,2 мільярда
Держдепартамент США погодив продаж Польщі для посилення системи ППО аеростатів з радіолокаційними системами за приблизно $1,2 мільярда.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Тепер це рішення має затвердити Конгрес. Далі можуть розпочатися безпосередні американсько-польські консультації з приводу продажу цих систем Варшаві.
В Агентстві озброєння Польщі підтвердили, що Держдеп США дав згоду на придбання Польщею аеростатичних систем під кодовою назвою BARBARA. Підкреслюється, що за майбутнім контрактом польська армія отримає не лише сучасну радіолокаційну систему, включаючи наземні та повітряні компоненти, а й широку підтримку, зокрема логістичні та навчальні пакети і технічну документацію.
"Аеростати BARBARA приєднаються до польської системи раннього попередження та розвідки. Незабаром у Польщі з’явиться перша частина цього пазлу – літак SAAB 340 AEW", - підкреслили в агентстві озброєння Польщі.
Йдеться про аеростати, які можуть проводити ефективніший моніторинг повітряного простору з висоти чотирьох кілометрів, ніж наземні станції. Радіус дії аеростатів незрівнянно більший і сягає 400 кілометрів. Відтак польська армія зможе ефективніше виявляти літаки, гелікоптери, безпілотники, а також російські ракети. Наповнені гелієм аеростати з’єднані із землею кабелями, вони можуть виявляти рух як на суші, так і в морі.
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Чому вона досі не в ЗСУ?
«справжньою причиною пожежі була вкрай легка займистість обшивального матеріалу під дією розрядів електростатичної природи».
https://uk.wikipedia.org/wiki/LZ_129_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB LZ 129 «Гінденбург»
Пане Urs, дякую за лікбез.
красівоекологічно. Грета схвалює.
Запустили вояки аеростата на чотири кілометри. Будь-який порив вітру понесе його в будь-якому напрямку. Від нього звисають довжелезні дроти, котрі чіплятимуться за все, за що тільки зможуть зачепитися...
Це перше, що приходить в голову.
...А коли десь тими дротами аеростат зачепиться за високовольтну лінію, порве нахрін або замкне. Це вже халепа більшого калібру.
https://focusedcollection.com/ua/253819604/stock-photo-high-voltage-towers-power-lines.html Високовольтні вежі і лінії електропередач в штаті Юта
Щодо вибору, то тут діло не у фортуні, а у відсутності здорового глузду і елементарного прагматизму громадян, бо сутність цього персонажу була зрозуміла, як тільки воно з'явилось на екранах дєбілізорів.
А в Польщі високовольтних ліній вистачає. Тому ці перемовини виглядають дещо дивно.
Згоден, проблема з вітром є. Але плюсів більше.
Як на мене, аеростати - штука ненадійна і вередлива, та й мороки з ними багато. Тому широкого застосування не отримають. В якості розваги або цікавого експерименту - так, годяться. Але не більше.
Я ж бачу майбутнє у більш похмурих барвах. Що буде за 50 років, мені сказати важко, а от років за 500 та частина людства, що виживе, житиме в комфортабельних печерах, котрих вистачить на всіх.
Тільки відсталі країни ними користуються