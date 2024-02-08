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США продадуть Польщі аеростати для системи ППО за $1,2 мільярда

аеростат

Держдепартамент США погодив продаж Польщі для посилення системи ППО аеростатів з радіолокаційними системами за приблизно $1,2 мільярда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Тепер це рішення має затвердити Конгрес. Далі можуть розпочатися безпосередні американсько-польські консультації з приводу продажу цих систем Варшаві.

В Агентстві озброєння Польщі підтвердили, що Держдеп США дав згоду на придбання Польщею аеростатичних систем під кодовою назвою BARBARA. Підкреслюється, що за майбутнім контрактом польська армія отримає не лише сучасну радіолокаційну систему, включаючи наземні та повітряні компоненти, а й широку підтримку, зокрема логістичні та навчальні пакети і технічну документацію.

Читайте: США продовжують постачання озброєння до України, - Пентагон

"Аеростати BARBARA приєднаються до польської системи раннього попередження та розвідки. Незабаром у Польщі з’явиться перша частина цього пазлу – літак SAAB 340 AEW", - підкреслили в агентстві озброєння Польщі.

Йдеться про аеростати, які можуть проводити ефективніший моніторинг повітряного простору з висоти чотирьох кілометрів, ніж наземні станції. Радіус дії аеростатів незрівнянно більший і сягає 400 кілометрів. Відтак польська армія зможе ефективніше виявляти літаки, гелікоптери, безпілотники, а також російські ракети. Наповнені гелієм аеростати з’єднані із землею кабелями, вони можуть виявляти рух як на суші, так і в морі.

Також читайте: ЗСУ відчуває певний снарядний "голод", тому оптимізує використання наявних засобів у боях на сході країни, - Сили оборони

Автор: 

зброя (7461) ППО (3185) Польща (8496) США (22799)


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Топ коментарі
+5
А ми могли б Кольчугами торгувати,з радіусом 500км.,але..
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08.02.2024 11:13
+4
Аеростат з радаром гарне рішення.
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08.02.2024 11:14
+2
Ну шо за дебилы... Это же сколько дорог можно было бы заасфальтировать.
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08.02.2024 11:38
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08.02.2024 11:04 Відповісти
А ми могли б Кольчугами торгувати,з радіусом 500км.,але..
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08.02.2024 11:13 Відповісти
Ми могли б торгувати всім,а торгуємо їбалом...і чомусь весь світ це влаштовує..чогось так усі бояться сильної,незалежної Україїни...
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08.02.2024 11:24 Відповісти
А більше всіх її боїться...?
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08.02.2024 11:25 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8) https://uk.wikipedia.org/wiki/Кольчуга_(станція_радіотехнічної_розвідки)

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08.02.2024 12:04 Відповісти
"На початку лютого 2022 року, одним із українських науково-виробничих комплексів, було розпочато модернізацію СПРР «Кольчуга».
Чому вона досі не в ЗСУ?
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08.02.2024 19:42 Відповісти
Аеростат з радаром гарне рішення.
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08.02.2024 11:14 Відповісти
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08.02.2024 11:19 Відповісти
гелій вибухнув?
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08.02.2024 11:34 Відповісти
Версія із воднем найпоширеніша, але є й інші.

«справжньою причиною пожежі була вкрай легка займистість обшивального матеріалу під дією розрядів електростатичної природи».

https://uk.wikipedia.org/wiki/LZ_129_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB LZ 129 «Гінденбург»
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08.02.2024 11:41 Відповісти
ви не відповіли на питання.
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08.02.2024 12:19 Відповісти
Розслідуванням аварії займалися уряди https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччини . Обидві сторони погодилися, що катастрофа сталася через витік https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C водню : дріт каркаса розірвався і міг пробити обшивку. За офіційною версією, утворилася вибухонебезпечна суміш цього газу з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F повітрям , ймовірно, підпалена електричним розрядом, пов'язаним з грозовими погодними умовами. Проте ніхто з членів екіпажу, що вижили, не чув перед аварією запаху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA часнику . Цей запах мав би відчуватися при витіканні водню завдяки спеціальній добавці, що вводилася до складу газу для ідентифікації. Довгі роки цей факт породжував чутки про начебто зумисний підпал ********* американцями. На це натякав навіть міністр авіації Третього Рейху https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3 Герман Герінг . Так званий синдром «Гінденбурга» надовго підірвав репутацію водню, який пізніше намагалися використовувати як доступний і екологічно чистий вид палива. Сама катастрофа завдала смертельного удару всьому дирижаблебудуванню.
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08.02.2024 12:25 Відповісти
так у поляків аеростати будуть вибухати, чи ні?
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08.02.2024 12:32 Відповісти
Ну шо за дебилы... Это же сколько дорог можно было бы заасфальтировать.
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08.02.2024 11:38 Відповісти
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08.02.2024 13:36 Відповісти
Якесь назад у майбутнє.
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08.02.2024 12:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=23JtbyoJv8M&ab_channel=Militarnyi це як раз повернення в наше стогодення
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Виявляється, що я не в тренді.

Пане Urs, дякую за лікбез.
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08.02.2024 12:31 Відповісти
нема за що. Звертайтесь)
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08.02.2024 12:36 Відповісти
Напевно, я чогось не розумію. Нахіба використовувати древні незручні аеростати, якщо для виконання поставлених задач можна застосувати більш ******* технічні рішення?
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08.02.2024 12:20 Відповісти
по перше це красівоекологічно. Грета схвалює.
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08.02.2024 12:24 Відповісти
І це ще весна не почалася...
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08.02.2024 12:30 Відповісти
Я взагалі не розумію, чому не застосовують лазерну зброю. Вона ж вже є.
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08.02.2024 12:25 Відповісти
де є?
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08.02.2024 12:33 Відповісти
Навряд чи це можливо. Скорше за все, така штука наразі лише в стадії розробки.
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08.02.2024 12:43 Відповісти
Є. Поки що у декого на деяких кораблях, і на експериментальних пересувних броньованих електростанціях. На полі бою не використовують, бо дуже рідкісна і коштовна. Бережуть, може з мембарцями прийдеться воювати.
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08.02.2024 12:51 Відповісти
Повідомляли що Ізраїль використовує
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08.02.2024 19:44 Відповісти
ну так і американці вже на кораблі встановлюють, а британці взагалі вперли на страйкер. Коли ми це побачимо на полі бою у дорослій війні, то тоді вже можно казати про використання.
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08.02.2024 21:04 Відповісти
А в чому їх незручність?
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08.02.2024 12:28 Відповісти
Уявіть ситуацію.
Запустили вояки аеростата на чотири кілометри. Будь-який порив вітру понесе його в будь-якому напрямку. Від нього звисають довжелезні дроти, котрі чіплятимуться за все, за що тільки зможуть зачепитися...
Це перше, що приходить в голову.
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08.02.2024 12:38 Відповісти
уявляєте, як американські вояки десятиріччями з ними мучаються, розплутують ті кабелі від дерев, стовпів, поїздів та корів. А бувало таке, що вітром аеростати заносило прямо у даунтауни мегаполісів. Десь у ютубі можно відео знайти.
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08.02.2024 12:46 Відповісти
Власне, про то й мова.

...А коли десь тими дротами аеростат зачепиться за високовольтну лінію, порве нахрін або замкне. Це вже халепа більшого калібру.
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08.02.2024 13:16 Відповісти
от тому у штатах і нема високовольтних ліній - всі кабелі позакопували у землю, щоб армійські аеростати не чіплялись.
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08.02.2024 13:21 Відповісти
у штатах і нема високовольтних ліній??? позакопували у землю???
https://focusedcollection.com/ua/253819604/stock-photo-high-voltage-towers-power-lines.html Високовольтні вежі і лінії електропередач в штаті Юта
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08.02.2024 13:29 Відповісти
ну от нахєра?)))
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08.02.2024 13:37 Відповісти
бо всі дурнуватіші за вас, наскільки розумію, випускника політехнічного інституту та факультету енергетиків?
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08.02.2024 13:54 Відповісти
не знаю, от як раз я і хотів взнати у розумних випускників фаультету енергетики, як американці вирішують проблему з аеростатами, бо сам ні разу не випускник політехнічного інституту факультету енергетики. Ну і за польські ЛЕП переживаю.
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08.02.2024 14:02 Відповісти
не переймайтесь так за них, оскільки ідіотів скрізь по світу вистачає, але певним країнам фортунить і вони не обирають президентом зебіла взесвіту, що ненавидить усіма фібрами країну проживання та не належить до релігійної течії, що домінує там.
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08.02.2024 14:08 Відповісти
ну, ... Просто Польщі повезло, що не з Сувалок почалось, а то він теж розкрився би по справжньому.
Щодо вибору, то тут діло не у фортуні, а у відсутності здорового глузду і елементарного прагматизму громадян, бо сутність цього персонажу була зрозуміла, як тільки воно з'явилось на екранах дєбілізорів.
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08.02.2024 14:21 Відповісти
Основним є прем'єр там, а не Дуда_рик... Поляки, настільки масово емігрували по всьому світу, що не приймають участі десятиліттями й у "Зеленій карті" та виправляють тих, хто каже прошу пана тим, що пани у Польщі. І при всій пихатості та зарозумілості, вміють об'єднуватись у ненависті до всього антипольського... Тому, геть не переймаюсь за їхнє стабільне майбутнє.
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08.02.2024 14:32 Відповісти
у тому і різниця між нами і поляками, бо у нас половина населення не має чуйки на антиукраїнське, бо чуйка наглухо була відбита совком. І навіть зараз значна кількість громадян живуть з "патєряним нюхом". Тому нам ще довго треба буде не на жарт перейматись за своє майбутнє.
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08.02.2024 14:43 Відповісти
У Штатах є ще одна вагома причина, щоб ті кабелі прокладати під землею, - торнадо.
А в Польщі високовольтних ліній вистачає. Тому ці перемовини виглядають дещо дивно.
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08.02.2024 13:30 Відповісти
так і Польща, навчена американським досвідом, вже почала ліквідовувати свої високовольтні лінії, щоб можно було користуватись аеростатами. Державна програма кабєлірування електричних мереж вже рік у них працює.
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08.02.2024 13:36 Відповісти
А ви повітряного змія запускали в дитинстві? Вітер, а його не забирає. З дирижаблем ще простіше-включай двигун і пручайся не тільки натягом троса. У ураган можна його просто приземлити в ангар.
Згоден, проблема з вітром є. Але плюсів більше.
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08.02.2024 13:29 Відповісти
Повітряний змій... Нагадалося прочитане у Кастанеди - як дон Хуан запуском "капелюшного повітряного змія" "розривав шаблон" Кастанеді .
Як на мене, аеростати - штука ненадійна і вередлива, та й мороки з ними багато. Тому широкого застосування не отримають. В якості розваги або цікавого експерименту - так, годяться. Але не більше.
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08.02.2024 14:19 Відповісти
Думаю років через 50 будуть експлуатуватися вантажні дирижаблі з безліччю дронів доставки на борту і туристичні дирижаблі розміром з невелике місто з басейнами і аквапарками.
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08.02.2024 14:36 Відповісти
Ви оптиміст .

Я ж бачу майбутнє у більш похмурих барвах. Що буде за 50 років, мені сказати важко, а от років за 500 та частина людства, що виживе, житиме в комфортабельних печерах, котрих вистачить на всіх.
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08.02.2024 14:50 Відповісти
ну, це як ставити велику армійську палатку - наче здорові мужики, а трахаються з гіганським пододєяльником. Не то шо літак - стоїш красивий у комбезі, і фото не стидно показать.
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08.02.2024 12:41 Відповісти
Тому від наметів зараз всі відмовилися
Тільки відсталі країни ними користуються
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08.02.2024 13:33 Відповісти
ну так. Який нормальний американський вояк буде відправляти рідним фотку на фоні брезентового намету? це просто сором якись.
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08.02.2024 13:41 Відповісти
Коли фпв дрон влетить в такий аеростат, що буде? Правильно, аеростат впаде на голови людям ще і палаючий.
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08.02.2024 14:16 Відповісти
 
 