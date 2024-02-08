США продадуть Польщі аеростати для системи ППО за $1,2 мільярда

Держдепартамент США погодив продаж Польщі для посилення системи ППО аеростатів з радіолокаційними системами за приблизно $1,2 мільярда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Тепер це рішення має затвердити Конгрес. Далі можуть розпочатися безпосередні американсько-польські консультації з приводу продажу цих систем Варшаві.

В Агентстві озброєння Польщі підтвердили, що Держдеп США дав згоду на придбання Польщею аеростатичних систем під кодовою назвою BARBARA. Підкреслюється, що за майбутнім контрактом польська армія отримає не лише сучасну радіолокаційну систему, включаючи наземні та повітряні компоненти, а й широку підтримку, зокрема логістичні та навчальні пакети і технічну документацію.

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"Аеростати BARBARA приєднаються до польської системи раннього попередження та розвідки. Незабаром у Польщі з’явиться перша частина цього пазлу – літак SAAB 340 AEW", - підкреслили в агентстві озброєння Польщі.

Йдеться про аеростати, які можуть проводити ефективніший моніторинг повітряного простору з висоти чотирьох кілометрів, ніж наземні станції. Радіус дії аеростатів незрівнянно більший і сягає 400 кілометрів. Відтак польська армія зможе ефективніше виявляти літаки, гелікоптери, безпілотники, а також російські ракети. Наповнені гелієм аеростати з’єднані із землею кабелями, вони можуть виявляти рух як на суші, так і в морі.

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