Российские вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский

Украинские воины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"7 февраля в операционной зоне ОСГВ "Таврія" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

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