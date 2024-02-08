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Новости Война
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Российские вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Таврическом направлении, - Тарнавский

вертоліт,ка52

Украинские воины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

"7 февраля в операционной зоне ОСГВ "Таврія" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Знищено російських вертоліт "Алігатор"

Основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

Также читайте: На Таврическом направлении за сутки уничтожено более 400 оккупантов и 34 единицы военной техники, - Тарнавский

Автор: 

уничтожение (6892) Тарнавский Александр (222) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+7
Пояснюю. Раніше за оборону Авдіївки відповідав улюбленець Єрмака та Зє* - генерал-полковник Сирьській! Але після втрати Бахмута, за який також відповідав той самий генерал-полковник, очевидна тепер вже для багатьох, втрата ще й Авдіївки під орудою того ж самого Сирьського,- це вже буде явним доказом його нікчемності на високій командній посаді! От пан Єрмак заздалегідь і зробив "хід конем" - забрав Авдіївський напрямок з підпорядкування Сирьського - і передав його командувачеві ОСУВ "Таврія"- бригадному генералу Тарнавському, який перебуває у одній команді з Валерієм Залужним! І втрата Авдіївки - привід для зняття їх обох, а от Сирьський - у повному шоколаді!
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08.02.2024 12:30
+6
Пацанам по медальці і премію!
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08.02.2024 12:09
+3
Жмурі є?
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08.02.2024 12:05
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Жмурі є?
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08.02.2024 12:05 Ответить
Вам мідл чи рер? З скоринкою?
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08.02.2024 12:09 Ответить
Думаю, что отбивная получилась!
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08.02.2024 12:13 Ответить
Видео известное, когда недоящеру в хлебало прилетел ПЗРК.
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08.02.2024 12:15 Ответить
Пацанам по медальці і премію!
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08.02.2024 12:09 Ответить
Пояснюю. Раніше за оборону Авдіївки відповідав улюбленець Єрмака та Зє* - генерал-полковник Сирьській! Але після втрати Бахмута, за який також відповідав той самий генерал-полковник, очевидна тепер вже для багатьох, втрата ще й Авдіївки під орудою того ж самого Сирьського,- це вже буде явним доказом його нікчемності на високій командній посаді! От пан Єрмак заздалегідь і зробив "хід конем" - забрав Авдіївський напрямок з підпорядкування Сирьського - і передав його командувачеві ОСУВ "Таврія"- бригадному генералу Тарнавському, який перебуває у одній команді з Валерієм Залужним! І втрата Авдіївки - привід для зняття їх обох, а от Сирьський - у повному шоколаді!
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08.02.2024 12:30 Ответить
Ну і єрмаківська падаль умєров не передає снаряди щоб швидше здали місто.
Все згідно плану зеленого антимайдану
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08.02.2024 14:50 Ответить
"Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки (Донецька область), сюди входить і Запорізька область."
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08.02.2024 12:23 Ответить
Таврія - північне причорномор'є з азовською калюжою включно. Напрямок руху українських військ на південь відповідно назвали таврійським.
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08.02.2024 12:34 Ответить
Росіянський алігатор знищений в небі над українськими степами. 🙃
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08.02.2024 12:15 Ответить
Напрошується питання: що робів алігатор в українських степах, і чому він літав?
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08.02.2024 12:30 Ответить
Не повірете - рятував расіюшку від злої нати. 🤣
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08.02.2024 12:35 Ответить
экипаж сгорел благополучно
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08.02.2024 12:32 Ответить
ух ти...
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08.02.2024 12:35 Ответить
Долітався, *****... Дополювався.
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08.02.2024 12:39 Ответить
Крокодили не літають.
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08.02.2024 12:45 Ответить
- 16 млн $ 👍
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08.02.2024 13:10 Ответить
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08.02.2024 13:37 Ответить
 
 