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Новини Війна
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Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський

вертоліт,ка52

Українські воїни знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Знищено російських вертоліт "Алігатор"

Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.

Читайте: На Таврійському напрямку за добу знищено понад 400 окупантів та 34 одиниці військової техніки, - Тарнавський

Автор: 

знищення (7227) Тарнавський Олександр (277) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+7
Пояснюю. Раніше за оборону Авдіївки відповідав улюбленець Єрмака та Зє* - генерал-полковник Сирьській! Але після втрати Бахмута, за який також відповідав той самий генерал-полковник, очевидна тепер вже для багатьох, втрата ще й Авдіївки під орудою того ж самого Сирьського,- це вже буде явним доказом його нікчемності на високій командній посаді! От пан Єрмак заздалегідь і зробив "хід конем" - забрав Авдіївський напрямок з підпорядкування Сирьського - і передав його командувачеві ОСУВ "Таврія"- бригадному генералу Тарнавському, який перебуває у одній команді з Валерієм Залужним! І втрата Авдіївки - привід для зняття їх обох, а от Сирьський - у повному шоколаді!
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08.02.2024 12:30
+6
Пацанам по медальці і премію!
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08.02.2024 12:09
+3
Жмурі є?
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08.02.2024 12:05
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08.02.2024 12:05 Відповісти
Вам мідл чи рер? З скоринкою?
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08.02.2024 12:09 Відповісти
Думаю, что отбивная получилась!
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08.02.2024 12:13 Відповісти
Видео известное, когда недоящеру в хлебало прилетел ПЗРК.
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08.02.2024 12:15 Відповісти
Пацанам по медальці і премію!
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08.02.2024 12:09 Відповісти
Пояснюю. Раніше за оборону Авдіївки відповідав улюбленець Єрмака та Зє* - генерал-полковник Сирьській! Але після втрати Бахмута, за який також відповідав той самий генерал-полковник, очевидна тепер вже для багатьох, втрата ще й Авдіївки під орудою того ж самого Сирьського,- це вже буде явним доказом його нікчемності на високій командній посаді! От пан Єрмак заздалегідь і зробив "хід конем" - забрав Авдіївський напрямок з підпорядкування Сирьського - і передав його командувачеві ОСУВ "Таврія"- бригадному генералу Тарнавському, який перебуває у одній команді з Валерієм Залужним! І втрата Авдіївки - привід для зняття їх обох, а от Сирьський - у повному шоколаді!
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08.02.2024 12:30 Відповісти
Ну і єрмаківська падаль умєров не передає снаряди щоб швидше здали місто.
Все згідно плану зеленого антимайдану
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08.02.2024 14:50 Відповісти
"Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки (Донецька область), сюди входить і Запорізька область."
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08.02.2024 12:23 Відповісти
Таврія - північне причорномор'є з азовською калюжою включно. Напрямок руху українських військ на південь відповідно назвали таврійським.
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08.02.2024 12:34 Відповісти
Росіянський алігатор знищений в небі над українськими степами. 🙃
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08.02.2024 12:15 Відповісти
Напрошується питання: що робів алігатор в українських степах, і чому він літав?
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08.02.2024 12:30 Відповісти
Не повірете - рятував расіюшку від злої нати. 🤣
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08.02.2024 12:35 Відповісти
экипаж сгорел благополучно
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08.02.2024 12:32 Відповісти
ух ти...
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08.02.2024 12:35 Відповісти
Долітався, *****... Дополювався.
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08.02.2024 12:39 Відповісти
Крокодили не літають.
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08.02.2024 12:45 Відповісти
- 16 млн $ 👍
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08.02.2024 13:10 Відповісти
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08.02.2024 13:37 Відповісти
 
 