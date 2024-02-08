Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищено на Таврійському напрямку, - Тарнавський
Українські воїни знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках.
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