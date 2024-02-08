Минцифры работает над военным билетом в "Дії", - Федоров

Министерство цифровой трансформации работает над проектом военного билета в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

"Там есть определенная логика. Пока что не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности", - отметил он.

Федоров добавил, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.

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