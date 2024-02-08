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Минцифры работает над военным билетом в "Дії", - Федоров

військовий,мобілізація,квиток

Министерство цифровой трансформации работает над проектом военного билета в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

"Там есть определенная логика. Пока что не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности", - отметил он.

Федоров добавил, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.

Также читайте: Новый законопроект о мобилизации предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника

Автор: 

документ (398) военнослужащие (6129) электронные документы (120) Федоров Михаил (505) Минцифры (316)


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Топ комментарии
+22
Продаж кнопочних телефонів на ОЛХ поб'є всі рекорди. )
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08.02.2024 13:16
+13
Отже ж цей гусь лапчастий і твідорасіна...Ще недавно звиздів,що не буде ніяких маляв,які повязані з ТЦК.
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08.02.2024 13:17
+12
Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", - зазначив він.

Знайдіть тут логіку у Федорова
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08.02.2024 13:17
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оці слова можна розьлумачити: "...це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Джерело: "
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08.02.2024 13:15 Ответить
Це Зеленодупіє.
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08.02.2024 13:20 Ответить
Это называется - зеленый имбецил. Биполярное расстройство. Власть тупых уродов. После Киевстара и Евровидения этот "спец" должен закрыть свой рот и не отсвечивать.
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08.02.2024 14:36 Ответить
Зато там электронных повесток типа не будет.
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08.02.2024 13:15 Ответить
Пофиг на телефоны. Просто принимается закон о том что если есть человек - то у него есть электронный кабинет, даже если он его не создавал. В этот кабинет приходит повестка - и она сразу считается полученной. Никакая Дия для этого не нужна, просто существование человека является автоматическим акцептом повестки.
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08.02.2024 13:20 Ответить
Не сміши. Навіщо щось там створювати? Повістки прийшли усім, тільки почалась війна.
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08.02.2024 13:22 Ответить
Війна розпочалася у 2014 році. Чому ж повістка не прийшла майбутньому верховному? І так 4 рази.
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08.02.2024 14:00 Ответить
Куда они пришли? Ты точно не путаешь с мобилизацией, когда каждый должен явиться в ТЦК для уточнения данных?
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08.02.2024 15:02 Ответить
Но это же бред полный.
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08.02.2024 13:23 Ответить
Все намного проще. В законе же прописано - либо электронный кабинет, либо доставка по месту регистрации. Не получил вовремя письмо - твои проблемы.
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08.02.2024 15:00 Ответить
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08.02.2024 17:46 Ответить
Продаж кнопочних телефонів на ОЛХ поб'є всі рекорди. )
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08.02.2024 13:16 Ответить
Не переймайтесь, вони видумають, за відсутність андроіду--пятЕрка автоматом,),
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08.02.2024 13:19 Ответить
Тепер з Айфонами будуть тільки лохи ходити
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08.02.2024 13:20 Ответить
Лошари
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08.02.2024 13:22 Ответить
Зара старі жигулі розгрібають.Якщо конфіскують не шкода
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08.02.2024 13:52 Ответить
Отже ж цей гусь лапчастий і твідорасіна...Ще недавно звиздів,що не буде ніяких маляв,які повязані з ТЦК.
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08.02.2024 13:17 Ответить
Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", - зазначив він.

Знайдіть тут логіку у Федорова
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08.02.2024 13:17 Ответить
Можна ще добавити, що у зелених туго з логікою.... Чому навчали в Трускавцю все забули...
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08.02.2024 13:20 Ответить
У кончених істот не буває логіки 🙁
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08.02.2024 13:22 Ответить
Як сказав Голобуцький, ми розглядаємо дії влади з точки зору логіки, розуму, доцільності, хоч і ворожої. А там - і покрутив пальцем біля скроні. Двома руками.
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08.02.2024 14:03 Ответить
Такое предположение, что эта т.н. "дия" была создана лишь для того, что бы Портнову и ему подобным, было проще создавать списки порохоботов и патриотов.
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08.02.2024 13:20 Ответить
А в "Діє" что есть графа партийная принадлежность? И как в ней понять, порохобот ты или патриот?
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08.02.2024 13:27 Ответить
Скажу вам, что для спецов, умеющих работать с базами данных, это сущий пустяк.
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08.02.2024 13:32 Ответить
Зелена шобла вже дістала своєю ,, дією ". ,
так же їм хочеться
провести чергові вибори , через ту кляту ,, дію"🙁
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08.02.2024 13:21 Ответить
Добра новина.
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08.02.2024 13:21 Ответить
В якому місті?
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08.02.2024 13:25 Ответить
Оно як?! Гудіння трансформатора все потужніше, треба реанімувати свої кнопков телефони.
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08.02.2024 13:23 Ответить
Видаляйте ту *дію* в любому випадку. І повістки тут ні до чого. Просто видаліть.
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08.02.2024 13:24 Ответить
а там доступно удаление пользователя ?
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08.02.2024 13:27 Ответить
Після окупації.
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08.02.2024 13:57 Ответить
Це той хто казав що ніяких повісток у дії не буде.
А добавте те що дія повністю не захищена і всі ті дані будуть злиті так само як недавно в Тернополі.
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08.02.2024 13:25 Ответить
Мені неважко і реальний квиток з собою носити. Що і роблю. Навіщо тратити гроші на те що непотрібно.
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08.02.2024 13:26 Ответить
Це Вам непотрібно. А ФСБ - якраз згодиться. Ті, хто був в окупації, розповідають, що орки як знали, у кого є зареєстрована зброя. Дивним чином не знали про тих, у кого не було Дії.
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08.02.2024 13:56 Ответить
Як додаток-"Дія" гамніще,яке становить загрозу нац.безпеці і порушує базові статті Конституції.Мені та "Дія" все більше нагадує якийсь спец.проект ФСБ,щоб спростити роботу кремлівській розвідці.
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08.02.2024 13:33 Ответить
Чому цей гербалайфний аферист так активувався останнім часом, хоче буде бути у єрмака премʼєром?
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08.02.2024 13:34 Ответить
Та він з самого початку активізувався, як пішов до Зеленського. Наобіцяв, мабуть, що вибори будуть проводити у Дії з переможцем найвеличнішого. І так років 50.
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08.02.2024 13:53 Ответить
В Xiaomi своя операційна система, думаю «дія» там точно не має.
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08.02.2024 13:39 Ответить
Що що?
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08.02.2024 14:03 Ответить
Мабуть у хлопчика мозок спи#дили.
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08.02.2024 15:00 Ответить
Може не розібрався.
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08.02.2024 15:06 Ответить
Не чує баба, ви про те, що Земля пласка?
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08.02.2024 15:04 Ответить
Вот суки, все ни как не угомонятся.
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08.02.2024 13:44 Ответить
"Може бути. Однак, ...його не буде" Як і всі в команді Зеленського. Чи їх там один собака покусав?
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08.02.2024 13:51 Ответить
военник в Дии это удобно и уже все зарегистрированы.
а повестки нужно отменить.
всех от 25 до 60, кто не явился в тцк, в первую неделю штраф тысяч сто и блокировка счетов, на вторую неделю розыск - от 5 лет тюрьмы.
и ещё нужно что-то решать с трехдетными ссыкунярами.
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08.02.2024 15:41 Ответить
Расстреливать по решению тройки, чего с ними миндальничать
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08.02.2024 17:02 Ответить
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08.02.2024 15:46 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUGE6U6tiLsXPn9mVfGB8WffVbimKZhSPXy57KdKA-uPmuz-TSAf3P-NCFDMyh6NkQHL1i5WaKuP0Gac0gp1EY8Uo5V35bP29HL8n5DT8ND8htMTmfyDnxOvmfAfVbTy00-HNqKRB5U7rhaScVkkKqu&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUGE6U6tiLsXPn9mVfGB8WffVbimKZhSPXy57KdKA-uPmuz-TSAf3P-NCFDMyh6NkQHL1i5WaKuP0Gac0gp1EY8Uo5V35bP29HL8n5DT8ND8htMTmfyDnxOvmfAfVbTy00-HNqKRB5U7rhaScVkkKqu&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0iriVD37BhJgf8atDDgbbi7aeLRZ9CrVLmUBvuLyv85DykctBEoYsoXUMbA8YsMprl?__cft__[0]=AZUGE6U6tiLsXPn9mVfGB8WffVbimKZhSPXy57KdKA-uPmuz-TSAf3P-NCFDMyh6NkQHL1i5WaKuP0Gac0gp1EY8Uo5V35bP29HL8n5DT8ND8htMTmfyDnxOvmfAfVbTy00-HNqKRB5U7rhaScVkkKqu&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Министр Федоров заявил, что в «Дие» может появится электронный военный билет.

Шах и мат, ухылянты.

Ну, а будет он генерироваться, ясное дело, через базы ТЦК, базы судебных решений. Собственно, для этого и вводят запрет на выезд для ухылянтов.

Короче, граница на замке после «заморозки» войны)))
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08.02.2024 18:07 Ответить
 
 