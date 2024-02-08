Минцифры работает над военным билетом в "Дії", - Федоров
Министерство цифровой трансформации работает над проектом военного билета в приложении "Дія".
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
"Там есть определенная логика. Пока что не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности", - отметил он.
Федоров добавил, что будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении.
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так же їм хочеться
провести чергові вибори , через ту кляту ,, дію"🙁
А добавте те що дія повністю не захищена і всі ті дані будуть злиті так само як недавно в Тернополі.
а повестки нужно отменить.
всех от 25 до 60, кто не явился в тцк, в первую неделю штраф тысяч сто и блокировка счетов, на вторую неделю розыск - от 5 лет тюрьмы.
и ещё нужно что-то решать с трехдетными ссыкунярами.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0iriVD37BhJgf8atDDgbbi7aeLRZ9CrVLmUBvuLyv85DykctBEoYsoXUMbA8YsMprl?__cft__[0]=AZUGE6U6tiLsXPn9mVfGB8WffVbimKZhSPXy57KdKA-uPmuz-TSAf3P-NCFDMyh6NkQHL1i5WaKuP0Gac0gp1EY8Uo5V35bP29HL8n5DT8ND8htMTmfyDnxOvmfAfVbTy00-HNqKRB5U7rhaScVkkKqu&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Министр Федоров заявил, что в «Дие» может появится электронный военный билет.
Шах и мат, ухылянты.
Ну, а будет он генерироваться, ясное дело, через базы ТЦК, базы судебных решений. Собственно, для этого и вводят запрет на выезд для ухылянтов.
Короче, граница на замке после «заморозки» войны)))