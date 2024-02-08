12 276 30
В мобилизации в Харьковской области - "позитивная динамика показателей", - Синегубов
Руководители ТЦК Харьковской области доложили о положительной динамике показателей работы групп оповещения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны Харьковской области.
"Первый вопрос – мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей", – написал Синегубов в телеграме.
Также, по его словам, обсуждали жизнеобеспечение людей на приграничных территориях и эвакуацию гражданского населения.
Синегубов добавил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.
Топ комментарии
+24 Алекс Скела
показать весь комментарий08.02.2024 16:05
+19 Виктор Дийнега
показать весь комментарий08.02.2024 16:12
+14 Владислав Загребельний
показать весь комментарий08.02.2024 16:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
Дочитав до цього місця і вжахнувся шо дописувач пропонує рої дронів для мобілізації військовозобовʼязаних.