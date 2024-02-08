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Новости мобилизации
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В мобилизации в Харьковской области - "позитивная динамика показателей", - Синегубов

військовий,мобілізація,квиток

Руководители ТЦК Харьковской области доложили о положительной динамике показателей работы групп оповещения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны Харьковской области.

"Первый вопрос – мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей", – написал Синегубов в телеграме.

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Также, по его словам, обсуждали жизнеобеспечение людей на приграничных территориях и эвакуацию гражданского населения.

Синегубов добавил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.

Автор: 

Харьковщина (5577) мобилизация (2757) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+24
"позитивна динаміка показників"

Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
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08.02.2024 16:05
+19
Толпа на толпу этот вариант опасен для Украины. Пора внедрять штурмовые рои дронов чтобы систематически перемалывали пехоту рашистов при этом наши люди чтобы оставались в зоне недосягаемости. И над этим необходимо работать как можно быстрее потому что русня не дремлет
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08.02.2024 16:12
+14
Замість пошуку мотиваційних підходів. Технологічних рішень. Чи спроб розрулити. Зелена напасть, намагається обманути математику людей два роки пакують беззупину, люди в сзч біжать, другий знайомий тут так повернувсь, такого напорозказував, що й розповідати тут неварто.
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08.02.2024 16:18
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"позитивна динаміка показників"

Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
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08.02.2024 16:05 Ответить
Керівники ТЦК Харківської області доповіли про позитивну динаміку показників роботи груп оповіщення...
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08.02.2024 16:28 Ответить
Взагалі не гоже Харківському ТЦК , приписувати показники "львівських " хєроїв з ТЦК)))
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08.02.2024 16:42 Ответить
Чуєш мобілізаційний зрадойоб,а што фотки з Харковом у тебе для разгона зради не знайшлось?
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08.02.2024 20:08 Ответить
То там файно пакують.
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08.02.2024 16:26 Ответить
Толпа на толпу этот вариант опасен для Украины. Пора внедрять штурмовые рои дронов чтобы систематически перемалывали пехоту рашистов при этом наши люди чтобы оставались в зоне недосягаемости. И над этим необходимо работать как можно быстрее потому что русня не дремлет
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08.02.2024 16:12 Ответить
Якщо вірити нашому ̶п̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶у̶ , на сьогодні вже повинні були передати на передову 101 370 fpv-дронів. Ми ж йому віримо?
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08.02.2024 16:39 Ответить
"Пора внедрять штурмовые рои дронов".
Дочитав до цього місця і вжахнувся шо дописувач пропонує рої дронів для мобілізації військовозобовʼязаних.
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08.02.2024 16:39 Ответить
Замість пошуку мотиваційних підходів. Технологічних рішень. Чи спроб розрулити. Зелена напасть, намагається обманути математику людей два роки пакують беззупину, люди в сзч біжать, другий знайомий тут так повернувсь, такого напорозказував, що й розповідати тут неварто.
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08.02.2024 16:18 Ответить
И количество могил увеличилось. Я сужу по 3 ОШБр. Было три могилы на Берковецком. Стало больше десятка.
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08.02.2024 16:19 Ответить
Із штатів судиш?
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08.02.2024 16:22 Ответить
VPN про щось каже?
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08.02.2024 16:31 Ответить
А для чого ВПН? Вконтактє сидіти кураторам зливати інфу?
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08.02.2024 16:36 Ответить
Я ж нет питаю чого ти тут. Я на цьому сайті вже 10 років. ВПН став потрібен.
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08.02.2024 16:38 Ответить
Поцікався, який флажок буде, якщо через Starlink прифронтовий відповідати...
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08.02.2024 16:33 Ответить
Да штатовский флаг будет. Старлинки сам настраивал.
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08.02.2024 16:41 Ответить
Так я цьому АндревМону про що і кажу...
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08.02.2024 17:16 Ответить
А що, ця 3 ОШБр якась особлива? Тим більше вони самі розповідали, як "стирали роту бійців"
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08.02.2024 17:04 Ответить
Как харьковчанин скажу,пакуют тут без оглядки на закон.И на скорых ездят и на бусах,по квартирам ходят.Скоро дойдет до открытых противостояний...
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08.02.2024 16:37 Ответить
В Киеве уже открыто раздают.
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08.02.2024 16:42 Ответить
Та да знайомий працював на порізці ДСП . Було там 5 чоловік робітників офіційно . В минулому місяці забрали 4 , пятий - майже інвалід . Залишилося тільки начальство - там один аспірант, другий - вчиться, третій - рахується у ВСУ - але по факту вдома .
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08.02.2024 16:46 Ответить
Украинская армия должна стать первой кибер-армией в мире. Кто умеет думать и придумывать - все что может убить хоть одного рашиста на дистанции, все на фронт. У кого есть детские машинки на дистанционном управлении - не забываем что там есть двигатели которые могут быть использованы для БПЛА и не только. Пора думать по современному ради победы.
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08.02.2024 16:46 Ответить
ухилянти наловили "добровольців"?
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08.02.2024 17:08 Ответить
Ze якраз сирського поставив замість Залужного і буде тепер як казала скабкєва - до останнього..
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08.02.2024 19:33 Ответить
Всем харьковчанам, умеющим здраво мыслить, пора при себе носить коктейли Молотова и газовые баллончики. И , по возможности, устраивать " темную " ТЦК.Собирайтесь и толпой идти на площадь- с дубинками и т.д.Пора остановить беспредел. Ну а если уж попали в окопы- выбрасывайте белый флаг , и сдавайтесь.Отказывайтесь ВСЕ выполнять преступные приказы.Лучше уж в плену- но хоть живые.Упоротых и майданутых осталось мало.Поэтому- спасайтесь, как можете.
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08.02.2024 21:13 Ответить
 
 