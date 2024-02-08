В мобилизации в Харьковской области - "позитивная динамика показателей", - Синегубов

Руководители ТЦК Харьковской области доложили о положительной динамике показателей работы групп оповещения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета обороны Харьковской области.

"Первый вопрос – мобилизационные процессы. Руководители ТЦК доложили о ситуации и работе групп оповещения. Наблюдаем положительную динамику показателей", – написал Синегубов в телеграме.

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Также, по его словам, обсуждали жизнеобеспечение людей на приграничных территориях и эвакуацию гражданского населения.

Синегубов добавил, что на следующем заседании заслушает отчеты всех руководителей местных военных администраций по проведенной работе и необходимости усиления мер.