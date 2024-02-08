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Новини Мобілізація
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В мобілізації на Харківщині - "позитивна динаміка показників", - Синєгубов

військовий,мобілізація,квиток

Керівники ТЦК Харківської області доповіли про позитивну динаміку показників роботи груп оповіщення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Це питання обговорювалося на засіданні Ради оборони Харківщини.

"Перше питання - мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників", - написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за його словами, обговорювали життєзабезпечення людей на прикордонних територіях та евакуацію цивільного населення.

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Синєгубов додав, що на наступному засіданні заслухає звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.

Автор: 

Харківщина (6054) мобілізація (3054) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+24
"позитивна динаміка показників"

Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
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08.02.2024 16:05
+19
Толпа на толпу этот вариант опасен для Украины. Пора внедрять штурмовые рои дронов чтобы систематически перемалывали пехоту рашистов при этом наши люди чтобы оставались в зоне недосягаемости. И над этим необходимо работать как можно быстрее потому что русня не дремлет
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08.02.2024 16:12
+14
Замість пошуку мотиваційних підходів. Технологічних рішень. Чи спроб розрулити. Зелена напасть, намагається обманути математику людей два роки пакують беззупину, люди в сзч біжать, другий знайомий тут так повернувсь, такого напорозказував, що й розповідати тут неварто.
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08.02.2024 16:18
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"позитивна динаміка показників"

Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
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08.02.2024 16:05 Відповісти
Керівники ТЦК Харківської області доповіли про позитивну динаміку показників роботи груп оповіщення...
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08.02.2024 16:28 Відповісти
Взагалі не гоже Харківському ТЦК , приписувати показники "львівських " хєроїв з ТЦК)))
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08.02.2024 16:42 Відповісти
Чуєш мобілізаційний зрадойоб,а што фотки з Харковом у тебе для разгона зради не знайшлось?
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08.02.2024 20:08 Відповісти
То там файно пакують.
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08.02.2024 16:26 Відповісти
Толпа на толпу этот вариант опасен для Украины. Пора внедрять штурмовые рои дронов чтобы систематически перемалывали пехоту рашистов при этом наши люди чтобы оставались в зоне недосягаемости. И над этим необходимо работать как можно быстрее потому что русня не дремлет
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08.02.2024 16:12 Відповісти
Якщо вірити нашому ̶п̶р̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶у̶ , на сьогодні вже повинні були передати на передову 101 370 fpv-дронів. Ми ж йому віримо?
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08.02.2024 16:39 Відповісти
"Пора внедрять штурмовые рои дронов".
Дочитав до цього місця і вжахнувся шо дописувач пропонує рої дронів для мобілізації військовозобовʼязаних.
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08.02.2024 16:39 Відповісти
Замість пошуку мотиваційних підходів. Технологічних рішень. Чи спроб розрулити. Зелена напасть, намагається обманути математику людей два роки пакують беззупину, люди в сзч біжать, другий знайомий тут так повернувсь, такого напорозказував, що й розповідати тут неварто.
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08.02.2024 16:18 Відповісти
И количество могил увеличилось. Я сужу по 3 ОШБр. Было три могилы на Берковецком. Стало больше десятка.
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08.02.2024 16:19 Відповісти
Із штатів судиш?
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08.02.2024 16:22 Відповісти
VPN про щось каже?
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08.02.2024 16:31 Відповісти
А для чого ВПН? Вконтактє сидіти кураторам зливати інфу?
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08.02.2024 16:36 Відповісти
Я ж нет питаю чого ти тут. Я на цьому сайті вже 10 років. ВПН став потрібен.
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08.02.2024 16:38 Відповісти
Поцікався, який флажок буде, якщо через Starlink прифронтовий відповідати...
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08.02.2024 16:33 Відповісти
Да штатовский флаг будет. Старлинки сам настраивал.
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08.02.2024 16:41 Відповісти
Так я цьому АндревМону про що і кажу...
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08.02.2024 17:16 Відповісти
А що, ця 3 ОШБр якась особлива? Тим більше вони самі розповідали, як "стирали роту бійців"
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08.02.2024 17:04 Відповісти
Как харьковчанин скажу,пакуют тут без оглядки на закон.И на скорых ездят и на бусах,по квартирам ходят.Скоро дойдет до открытых противостояний...
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08.02.2024 16:37 Відповісти
В Киеве уже открыто раздают.
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08.02.2024 16:42 Відповісти
Та да знайомий працював на порізці ДСП . Було там 5 чоловік робітників офіційно . В минулому місяці забрали 4 , пятий - майже інвалід . Залишилося тільки начальство - там один аспірант, другий - вчиться, третій - рахується у ВСУ - але по факту вдома .
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08.02.2024 16:46 Відповісти
Украинская армия должна стать первой кибер-армией в мире. Кто умеет думать и придумывать - все что может убить хоть одного рашиста на дистанции, все на фронт. У кого есть детские машинки на дистанционном управлении - не забываем что там есть двигатели которые могут быть использованы для БПЛА и не только. Пора думать по современному ради победы.
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08.02.2024 16:46 Відповісти
ухилянти наловили "добровольців"?
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08.02.2024 17:08 Відповісти
Ze якраз сирського поставив замість Залужного і буде тепер як казала скабкєва - до останнього..
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08.02.2024 19:33 Відповісти
Всем харьковчанам, умеющим здраво мыслить, пора при себе носить коктейли Молотова и газовые баллончики. И , по возможности, устраивать " темную " ТЦК.Собирайтесь и толпой идти на площадь- с дубинками и т.д.Пора остановить беспредел. Ну а если уж попали в окопы- выбрасывайте белый флаг , и сдавайтесь.Отказывайтесь ВСЕ выполнять преступные приказы.Лучше уж в плену- но хоть живые.Упоротых и майданутых осталось мало.Поэтому- спасайтесь, как можете.
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08.02.2024 21:13 Відповісти
 
 