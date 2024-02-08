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В мобілізації на Харківщині - "позитивна динаміка показників", - Синєгубов
Керівники ТЦК Харківської області доповіли про позитивну динаміку показників роботи груп оповіщення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Це питання обговорювалося на засіданні Ради оборони Харківщини.
"Перше питання - мобілізаційні процеси. Керівники ТЦК доповіли про ситуацію та роботу груп оповіщення. Спостерігаємо позитивну динаміку показників", - написав Синєгубов у телеграмі.
Також, за його словами, обговорювали життєзабезпечення людей на прикордонних територіях та евакуацію цивільного населення.
Синєгубов додав, що на наступному засіданні заслухає звіти усіх керівників місцевих військових адміністрацій щодо проведеної роботи та необхідності посилення заходів.
Топ коментарі
+24 Алекс Скела
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+19 Виктор Дийнега
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+14 Владислав Загребельний
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Бальной уже ходіт, но єщо под сєбя! (с)
Дочитав до цього місця і вжахнувся шо дописувач пропонує рої дронів для мобілізації військовозобовʼязаних.