Уничтожена ракета Х-59 в Криворожском районе на Днепропетровщине, - ВК "Схід"
Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль