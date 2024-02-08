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Уничтожена ракета Х-59 в Криворожском районе на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

ппо

Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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