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Знищено ракету Х-59 у Криворізькому районі на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

ппо

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ракети (4023) Дніпропетровська область (3718)


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