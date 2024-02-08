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Совет Украина-НАТО соберется на заседание 15 февраля
Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны состоится 15 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Заседание состоится в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая будет проходить 14-15 февраля в Брюсселе.
Совет Украина-НАТО – новый формат взаимоотношений Североатлантического альянса с Киевом, который был начат на Вильнюсском саммите в июле 2023 года. Первое заседание Рады прошло 12 июля.
Накануне заседания Совета, 14 февраля, в штаб-квартире Альянса запланирована 19-я встреча Контактной группы по обороне Украины – формата "Рамштайн".
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