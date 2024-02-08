РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6206 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
444 0

Совет Украина-НАТО соберется на заседание 15 февраля

Україна і НАТО

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны состоится 15 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Заседание состоится в рамках двухдневной встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая будет проходить 14-15 февраля в Брюсселе.

Совет Украина-НАТО – новый формат взаимоотношений Североатлантического альянса с Киевом, который был начат на Вильнюсском саммите в июле 2023 года. Первое заседание Рады прошло 12 июля.

Накануне заседания Совета, 14 февраля, в штаб-квартире Альянса запланирована 19-я встреча Контактной группы по обороне Украины – формата "Рамштайн".

Читайте также: Украине стоит снизить ожидания саммита НАТО в Вашингтоне, - посол Великобритании в Альянсе Куорри

Автор: 

НАТО (9977) помощь (7794)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 