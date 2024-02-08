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Рада Україна-НАТО збереться на засідання 15 лютого
Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться 15 лютого.
Про це повідомила пресслужба Альянсу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Засідання відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що пройде 14-15 лютого в Брюсселі.
Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.
Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату "Рамштайн".
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