Зеленский рассказал о приоритетных изменениях в Вооруженных силах Украины

Владимир Зеленский объявил список изменений, ожидаемых в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса президента.

Зеленский отметил, что команду перезагрузки Вооруженных сил Украины Главком Сырский представит на днях.

По словам президента, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины.

Он добавил, что в ближайшее время ожидает таких изменений в Вооруженных силах Украины:

На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине. Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность штабов.

Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно.

Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты на первой линии.

В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

"Мы все гордимся нашей армией. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украинская армия стала армией-победителем. Я благодарю каждого и каждую, кто верит в Украину, бьется ради Украины, работает ради нашей победы и помогает - помогает Украине!" – подчеркнул Зеленский.

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