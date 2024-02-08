Зеленский рассказал о приоритетных изменениях в Вооруженных силах Украины
Владимир Зеленский объявил список изменений, ожидаемых в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса президента.
Зеленский отметил, что команду перезагрузки Вооруженных сил Украины Главком Сырский представит на днях.
По словам президента, 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины.
Он добавил, что в ближайшее время ожидает таких изменений в Вооруженных силах Украины:
- На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.
- Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.
- Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.
Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.
- Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность штабов.
- Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно.
- Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты на первой линии.
- В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.
"Мы все гордимся нашей армией. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украинская армия стала армией-победителем. Я благодарю каждого и каждую, кто верит в Украину, бьется ради Украины, работает ради нашей победы и помогает - помогает Украине!" – подчеркнул Зеленский.
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Я правильно зрозумів.....
Україна мала успіхи тільки тому, що військові приховували від Зеленського свої плани.
Тільки но про контрнаступ доповідали - і Зеленський зі своєю шоблою дав можливість рашистам підготуватися.
Тепер успіхів не буде.
Чмо зрадливе.
і от наостанок (до 20 травня залишилося останні 100 днів - вже нічого, не навчися вже нічому) вирішив зламати єдине те, що працювало - ЗСУ..
і як усе синхронно з кремлем: у Штатах - трампісти, на Московщині - Карлсон, в Авдіївці - Сирський, у Київі - дермак, у Раді - Стефанчук-Безумна....
- "пАслєдній бой - он трудный самый,
а я в Расссрию, домой хАчу..)"(с)?
Плюс он до сих пор ждёт понятного плана...
Куда Залужному до такого гиганта мысли...
Бубочка вже виготовив на сьогодні за
січень 83 333 плюс 8 днів по 2 777, разом вже 105 555 дронів!
Десь на складах загубились? От же кладовщики.....
Так что без паники.
Останні дії цієї особи підтверджують що воно Зрадник!
https://www.youtube.com/watch?v=MZg5Lt_I87I
Дякую, *****, дуже дякую.
Нажаль.
Прочитавши це, багато штабних побігли міняти білизну.
І який саме «чіткий, детальний план дій»?
ЗСУ ведуть оборону, а для оборони планів не передбачено: планують лише наступ.
А наступ без переваги над ворогом, планують лише клінічні ідіоти.
- Нужно еще что то поменять мой непревзойденный командующий.
- Поменяйте главную официантку,не жалейте увольнительных,это любят все,возьмите с нее обещание не открывать рот и сидеть тихо.
@EvilMaksym
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https://twitter.com/EvilMaksym/status/1755647704510677367 1 ч
Значить татаров, шурма, єрмак більш важливі для захисту ніж Залужний? Все що треба знати про зелень та ОПУшку
Прикинуться дебилом и тебя не
ппошлют?
Будешь уроки учить и зарплату получать.
Здоровий глузд підказує, що розвідувальні й ударні дрони повинні бути прикріплені до кожної гаубиці, до кожного міномета, до кожного РСЗВ, піхотного чи механізованого підрозділу ЗСУ.
Чи є взагалі сенс у створенні окремих сил безпілотних систем?
Щодо рстаннього. Враховуючи ******* реалії війни, як казав Бутусов, треба щоб підрозділи безпілотників були в кожному взводі, роті, батальйоні. А Зе створює ще одну забюрократизовану структуру, хоча є ПСУ.ПСУ треба передати в управління стратегічними бпла і частково оперативного рівня. В бригади - частково оперативного і тактичного, і так далі до взводу.
Як цими приданими підрозділами бпла будуть керувати в ротах, взводах два командири? Це утопія зе
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя?