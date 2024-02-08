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Зеленський розповів про пріоритетні зміни в Збройних Силах України

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський оголосив список змін, яких очікує найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями.

За словами президента, 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.

Він додав, що очікує найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:

  • На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
  • Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю - має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
  • Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
  • Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
  • Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
  • Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації - це обов’язково.
  • Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів - тільки навчені солдати на першій лінії.
  • У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил - Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

"Ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Українська армія стала армією-переможцем. Я дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну, б’ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає - допомагає Україні!" - наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+69
Лицемірству лицемірних лицемірів немає меж...
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08.02.2024 19:25
+62
Пріоритетні зміни в Збройних силах - це вигнати 4- разового ухилянта з посади Головкнокомандуючого разом з його прихвостнями
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08.02.2024 19:25
+59
А коли звільнить Верховного головнокомандувача? А краще, посадить.
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08.02.2024 19:24
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Кожна блатна бригада на західному кордоні першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю - має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії західного кордона.

Я правильно зрозумів.....
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08.02.2024 19:45 Відповісти
На столі (у путіна) має з'явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік.

Україна мала успіхи тільки тому, що військові приховували від Зеленського свої плани.
Тільки но про контрнаступ доповідали - і Зеленський зі своєю шоблою дав можливість рашистам підготуватися.
Тепер успіхів не буде.
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08.02.2024 19:47 Відповісти
це все гундосу два роки заважав зробити Залужний?
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08.02.2024 19:47 Відповісти
А с какой целью его интересует "...реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України..."? Он что-то понимает в этом? Или надоело оправдываться перед кураторами?
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08.02.2024 19:48 Відповісти
в пріоритеті тепер "сойтись посрдине днепра!"
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08.02.2024 19:48 Відповісти
Ти взагалі нічого знати не повинний. План йому. Воно одразу ж ***** все здасть.
Чмо зрадливе.
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08.02.2024 19:48 Відповісти
мистецтво актора, або політика-популіста, полягає в тому щоб так розказати прописні істини щоб глядачі подумали що це найновіше відкриття науковців, на освоєніє якого потрібно виділити пів-бюджета (американського)
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08.02.2024 19:49 Відповісти
Йди ***** гандон.
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08.02.2024 19:50 Відповісти
"іди у сраку"(с), уклоніст-рецидивіст.. твоїх експериментів над живими людьми за п'ять просраних років вжЕ "више крЫши", твоє персональне кладовище з українців - твоє саме нице і підле Велике Будівництво, Велике могильництво..
і от наостанок (до 20 травня залишилося останні 100 днів - вже нічого, не навчися вже нічому) вирішив зламати єдине те, що працювало - ЗСУ..
і як усе синхронно з кремлем: у Штатах - трампісти, на Московщині - Карлсон, в Авдіївці - Сирський, у Київі - дермак, у Раді - Стефанчук-Безумна....
- "пАслєдній бой - он трудный самый,
а я в Расссрию, домой хАчу..)"(с)?
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Все пазлы сложились - Кацап главком Украины. О нем, вообще нет, практически, никаких сведений до того, как он попал в служить в Харьков.
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Кажуть його родичі на кацапстані у мертвій хватці фсб. Цього цілком достатньо щоб він наслужив як треба боневтіку з путлєром
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09.02.2024 02:18 Відповісти
Боже, яка маячня!
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08.02.2024 19:53 Відповісти
Еслия помню то на западные образцы техники учились месяцами за границей. Как можно передать технику тем кто ее первый раз увидит вживую? Или ее передают вместе с экипажами, техниками и обеспечением ? Кто то вообще понимает процесс?
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08.02.2024 19:53 Відповісти
там від вави бред повний та набір слів у ставці струцкіх більше ніж військових
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08.02.2024 19:55 Відповісти
Ну тем не менее, кто то же сочинял эту галиматью чтобыон прочитал по бумажке. Как можно передать технику на первую линию под обстрелы ? Техника всегда держится в тылу чтобы ее нельзя было уничтожить.
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08.02.2024 19:59 Відповісти
почнеться бардак з переводом з частини до частини
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08.02.2024 20:03 Відповісти
мне кажется когда народ прохавал Алёну-Алёну на Евровидение, тут уже все пропало. Жаль, конечно, но нам всем конец
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08.02.2024 21:33 Відповісти
С философской точки зрения, конец одного это всегда начало чего то другого))
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08.02.2024 21:49 Відповісти
Ну вот он и очертил (то что ему написали) горизонты стратегического планирования и понимания всего этого... Поменять, передать, понять.
Плюс он до сих пор ждёт понятного плана...
Куда Залужному до такого гиганта мысли...
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08.02.2024 20:34 Відповісти
А про дрони - це про той мільйон, які не можуть знайти?
Бубочка вже виготовив на сьогодні за
січень 83 333 плюс 8 днів по 2 777, разом вже 105 555 дронів!
Десь на складах загубились? От же кладовщики.....
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08.02.2024 19:54 Відповісти
зелений армагедон !!!!!
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08.02.2024 20:31 Відповісти
Та ні вони пролетіти не можуть бо мільярд дерев їм заважають
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08.02.2024 22:37 Відповісти
Такого бреда ще не доводилось читати, що воно меле.
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08.02.2024 19:55 Відповісти
Указ есть? НЕТ!!
Так что без паники.
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08.02.2024 19:55 Відповісти
Не сумніваюся, що коли воно, кінець-кінцем, відкрито підпише справжню, офіційну капітуляцію, все буде також подано як необхідне оновлення, потужне перезавантаження і незламна ПЕРЕМОГА! Питання лише в тому, чи зупинять справжні патріоти ці божевільні витівки з багатостраждальною країною.
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08.02.2024 19:56 Відповісти
'сценарісти па другому нє умєют' , так само розповідали про вимушену здачу в полон захисників Маріуполя, це полоном спершу не називалось, а подавалось як досягне президента
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08.02.2024 20:16 Відповісти
Так ось воно що! До сих пір не було плану, ну тепер вже по плану все піде як по маслу.
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08.02.2024 19:56 Відповісти
Вся зеленая свора не хочет вернуть украденное? Это будет лучшее, что они могут сделать для ЗСУ!!!
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Що ще може сказати особа яка, грає прутнем на піаніне і країну у який народився порівнює з повією!
Останні дії цієї особи підтверджують що воно Зрадник!
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08.02.2024 19:59 Відповісти
Уточнення. Він не зрадник, бо Україна - не його країна. Він - ворог, бо прийшов з метою знищення України.
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08.02.2024 20:06 Відповісти
Прийшов час відправити зеленського наху& у відставку
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Цій істоті хтось сказав, що це перелік задач для міністра оборони?
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08.02.2024 20:03 Відповісти
ні бьо тьам акрфатка на голова немеае а так він вже дуже схожий на ясіра арафата стае але без браунінга у жабутенах
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08.02.2024 20:17 Відповісти
Зеленський йде ***** разом з СВОЇМИ пріоритетами.
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08.02.2024 20:05 Відповісти
Оце думаю: уже пора виносити Єрмака чи виносити разом із Зельцем через три місяці?
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08.02.2024 20:07 Відповісти
про міліард дерев та про ******* ще курва гнусавопика розкажи ...
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08.02.2024 20:10 Відповісти
"Не смейте хвалить Залужного!" Эфир Скабеевой вышел из под контроля. Эксперты стали хвалить ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=MZg5Lt_I87I
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08.02.2024 20:11 Відповісти
Ну все після першого пункту можна далі не читати,значить агент козирь буде знати все!
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08.02.2024 20:11 Відповісти
"Має, треба, має, треба, має, треба...."
Дякую, *****, дуже дякую.
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08.02.2024 20:14 Відповісти
Ну да, страной управлять это вам не хреном на рояле играть
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08.02.2024 20:16 Відповісти
Ну він і далі грає хріном на роялі, але в масштабі країни.
Нажаль.
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08.02.2024 20:22 Відповісти
"Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах."
Прочитавши це, багато штабних побігли міняти білизну.
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08.02.2024 20:19 Відповісти
****! який судак... Соррі - МУДАК!
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08.02.2024 20:19 Відповісти
На чиєму столі, у *****?
І який саме «чіткий, детальний план дій»?
ЗСУ ведуть оборону, а для оборони планів не передбачено: планують лише наступ.
А наступ без переваги над ворогом, планують лише клінічні ідіоти.
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08.02.2024 20:20 Відповісти
у нього МАЄ з'явитися... А шо воно тямить у тому, що могло би з'явитися?
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08.02.2024 20:21 Відповісти
Как всегда, набор лозунгов. Так же у него и предвыборная кампания шла.
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08.02.2024 20:24 Відповісти
мабуть Залужний не пристав до пропозиції *********** про залишитись у команді, воно образилось і накалякало цю маячню. Бо судячи з цих "завдань" виходить так, щр персонально Валерій Залужний винен у всіх цих проблемах, а снарядів в Авдіівці немає бо головнокомандувач ї вся у себе на дачі сховав і не видає
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08.02.2024 20:28 Відповісти
https://link.medium.com/kBYgTyzO1Gb
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08.02.2024 20:30 Відповісти
А шо по снісунам?
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08.02.2024 20:32 Відповісти
ЗЕлена гнида !
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08.02.2024 20:34 Відповісти
І чому ж Верховний блазень не робив це все попередні два роки, та і раніше, до вторгнення? Хто чи що йому мішало?
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08.02.2024 20:34 Відповісти
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08.02.2024 20:34 Відповісти
Лицедіями називають людей притворників. У стародавньому Римі лицедії прирівнювалися до повій та рабів. Виявляється, лицедіями , в основному, ставали глибоко ущербні люди, або моральні виродки, які не мали можливості заробити на їжу іншим шляхом. Ця категорія лише на сцені знаходила єдиний спосіб заробити монетку. Гра на сцені вважалася настільки ганебним заняттям, що знайомство чи спілкування з лицедіями було рівносильне втраті честі. Загалом, тут укладено глибоке значення: здорова, повноцінна людина має працювати на нормальній роботі, приносити користь суспільству і собі, а не кривлятися на сцені. У Стародавньому Римі під час голоду з міст виганялися насамперед лицедії, як непотрібні люди.
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08.02.2024 20:36 Відповісти
- Начинаем перестройку,убирайте со стола шашлык,давайте приготовим курочку,рецепт назовем "по февральски" ***,быдлу понравится.
- Нужно еще что то поменять мой непревзойденный командующий.
- Поменяйте главную официантку,не жалейте увольнительных,это любят все,возьмите с нее обещание не открывать рот и сидеть тихо.
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08.02.2024 20:38 Відповісти
Мільярд дерев, мільярд дерев... Ага, мало не забув, а ще ж смартфони!
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08.02.2024 20:39 Відповісти
Evil Maksym

@EvilMaksym

·

https://twitter.com/EvilMaksym/status/1755647704510677367 1 ч

Значить татаров, шурма, єрмак більш важливі для захисту ніж Залужний? Все що треба знати про зелень та ОПУшку
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08.02.2024 20:44 Відповісти
Бла-бла-бла.
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08.02.2024 20:45 Відповісти
"тільки навчені солдати на першій лінії"

Прикинуться дебилом и тебя не
ппошлют?
Будешь уроки учить и зарплату получать.
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08.02.2024 20:49 Відповісти
План на столі, щоб злити його кацапам?
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08.02.2024 20:50 Відповісти
Він мабуть і в ядерній фізіці спеціаліст
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08.02.2024 20:59 Відповісти
Так, він знає що у горіха є ядро!

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08.02.2024 21:02 Відповісти
мда -- після шашличків зеленського ще довго будем срать кровію
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08.02.2024 21:22 Відповісти
Біда в тому ,що якщо керуватимуть Сирським в ручному режимі з .опи то нам.....
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08.02.2024 21:23 Відповісти
Здохни падло.! Разом з твоими нащадками.
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08.02.2024 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DYkj0dBCPB0 💥План генерала ЗАЛУЖНОГО! 🔥Що пропонує головком для успіхів на по лі бою!
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08.02.2024 21:36 Відповісти
Тупа і не копмитентна влада.
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08.02.2024 22:03 Відповісти
Як я помʼятаю гарант обіцяв перезавантаження і кадрові зміни у всіх провладних структурах. Чому зупинився тільки на ЗСУ? Де перезавантаження ОПи, Кабміну, РНБО, інших міністерств та відомств??? Знову брешемо??? Ну, ну…..
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08.02.2024 22:12 Відповісти
...а татаров, смирнов, єрмак, шурма, подоляк,гетьманцев, часом не потребують оновлення ???
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08.02.2024 22:23 Відповісти
Ні, вони незамінні менеджери. Це золотий запас нації
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09.02.2024 07:19 Відповісти
3 рік війни ,,,,одні матюки...
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08.02.2024 23:31 Відповісти
Кругозор Зеленского - это пошлый юмор Квартал 95. На большее, тем более мыслить в на посту президента, тем более во время отражения нападения РФии, он не способен. Не говорю уже о косноязычии. И, как правило, у таких бесконечное количество планов, меняющихся каждый год. и вранье, вранье, вранье.
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09.02.2024 00:24 Відповісти
Що тепер воно каже? "Якщо ми будемо будувати безпілотникі то в нас не буде грошей що гуляти в буковелі"?
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09.02.2024 02:03 Відповісти
Сподіваюся зі створенням окремих Сил безпілотних систем у бійців на фронті не відберуть усі дрони, щоб вони потім жебрали їх через нездоланну бюрократичну машину нереформованих ЗСУ.
Здоровий глузд підказує, що розвідувальні й ударні дрони повинні бути прикріплені до кожної гаубиці, до кожного міномета, до кожного РСЗВ, піхотного чи механізованого підрозділу ЗСУ.
Чи є взагалі сенс у створенні окремих сил безпілотних систем?
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09.02.2024 03:54 Відповісти
Немає. Це цілеспрямована диверсія. Мета очевидна - поставити під контроль всі ЗСУ, щоб вони виконували любі словесні накази наполеона
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09.02.2024 07:18 Відповісти
Все повний триндьож. Те, що повинне робити МО, він перекладає на генералів, на ЗСУ.
Щодо рстаннього. Враховуючи ******* реалії війни, як казав Бутусов, треба щоб підрозділи безпілотників були в кожному взводі, роті, батальйоні. А Зе створює ще одну забюрократизовану структуру, хоча є ПСУ.ПСУ треба передати в управління стратегічними бпла і частково оперативного рівня. В бригади - частково оперативного і тактичного, і так далі до взводу.
Як цими приданими підрозділами бпла будуть керувати в ротах, взводах два командири? Це утопія зе
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09.02.2024 07:14 Відповісти
Вчора Президент зібрав журналістів на закритий бріфінг, де розказував про причини звільнення ЗАЛУЖНОГО. Це для того, щоб підпискою про нерозголошення вони мовчали про звільнення. Суперхід найвеличнішого. Вже чув як Ткач бекав про цей брифінг
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09.02.2024 07:24 Відповісти
Ми вже чули у 2019 році про "Країну Мрій" від Зеленського.... І де та, обіцяна "країна мрій"??? 🤬 Тепер знову той самий разводняк , тільки вже на рівні Армії? Знову на Лохів розраховано....?
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09.02.2024 07:51 Відповісти
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою" Саймон Шустер
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя?
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09.02.2024 11:22 Відповісти
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