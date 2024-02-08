Зеленський розповів про пріоритетні зміни в Збройних Силах України
Володимир Зеленський оголосив список змін, яких очікує найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Президента.
Зеленський зазначив, що команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями.
За словами президента, 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.
Він додав, що очікує найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:
- На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
- Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю - має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
- Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
- Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
- Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
- Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації - це обов’язково.
- Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів - тільки навчені солдати на першій лінії.
- У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил - Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
"Ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Українська армія стала армією-переможцем. Я дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну, б’ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає - допомагає Україні!" - наголосив Зеленський.
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Я правильно зрозумів.....
Україна мала успіхи тільки тому, що військові приховували від Зеленського свої плани.
Тільки но про контрнаступ доповідали - і Зеленський зі своєю шоблою дав можливість рашистам підготуватися.
Тепер успіхів не буде.
Чмо зрадливе.
і от наостанок (до 20 травня залишилося останні 100 днів - вже нічого, не навчися вже нічому) вирішив зламати єдине те, що працювало - ЗСУ..
і як усе синхронно з кремлем: у Штатах - трампісти, на Московщині - Карлсон, в Авдіївці - Сирський, у Київі - дермак, у Раді - Стефанчук-Безумна....
- "пАслєдній бой - он трудный самый,
а я в Расссрию, домой хАчу..)"(с)?
Плюс он до сих пор ждёт понятного плана...
Куда Залужному до такого гиганта мысли...
Бубочка вже виготовив на сьогодні за
січень 83 333 плюс 8 днів по 2 777, разом вже 105 555 дронів!
Десь на складах загубились? От же кладовщики.....
Так что без паники.
Останні дії цієї особи підтверджують що воно Зрадник!
https://www.youtube.com/watch?v=MZg5Lt_I87I
Дякую, *****, дуже дякую.
Нажаль.
Прочитавши це, багато штабних побігли міняти білизну.
І який саме «чіткий, детальний план дій»?
ЗСУ ведуть оборону, а для оборони планів не передбачено: планують лише наступ.
А наступ без переваги над ворогом, планують лише клінічні ідіоти.
- Нужно еще что то поменять мой непревзойденный командующий.
- Поменяйте главную официантку,не жалейте увольнительных,это любят все,возьмите с нее обещание не открывать рот и сидеть тихо.
@EvilMaksym
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https://twitter.com/EvilMaksym/status/1755647704510677367 1 ч
Значить татаров, шурма, єрмак більш важливі для захисту ніж Залужний? Все що треба знати про зелень та ОПУшку
Прикинуться дебилом и тебя не
ппошлют?
Будешь уроки учить и зарплату получать.
Здоровий глузд підказує, що розвідувальні й ударні дрони повинні бути прикріплені до кожної гаубиці, до кожного міномета, до кожного РСЗВ, піхотного чи механізованого підрозділу ЗСУ.
Чи є взагалі сенс у створенні окремих сил безпілотних систем?
Щодо рстаннього. Враховуючи ******* реалії війни, як казав Бутусов, треба щоб підрозділи безпілотників були в кожному взводі, роті, батальйоні. А Зе створює ще одну забюрократизовану структуру, хоча є ПСУ.ПСУ треба передати в управління стратегічними бпла і частково оперативного рівня. В бригади - частково оперативного і тактичного, і так далі до взводу.
Як цими приданими підрозділами бпла будуть керувати в ротах, взводах два командири? Це утопія зе
Я ху......
Я оху.....
Несчастной военной кафедры не заканчивал, в армии не служил, какое в жопу видение поля боя?