Зеленський розповів про пріоритетні зміни в Збройних Силах України

Володимир Зеленський оголосив список змін, яких очікує найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що команду перезавантаження Збройних Сил України Головком Сирський представить днями.

За словами президента, 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України.

Він додав, що очікує найближчим часом таких змін у Збройних Силах України:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю - має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації - це обов’язково.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів - тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил - Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

"Ми всі пишаємося нашою армією. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб Українська армія стала армією-переможцем. Я дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну, б’ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає - допомагає Україні!" - наголосив Зеленський.

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