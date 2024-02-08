Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине

В Сенате США было принято решение о начале рассмотрения законопроекта о помощи Украине и Израилю, а также Тайваню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сенат набрал необходимый минимум за пакет Украина-Израиль-Тайвань на 95 млрд$, а именно 60 голосов.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей, где председательствует представитель республиканцев.

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