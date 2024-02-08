Сенат США проголосовал за начало рассмотрения законопроекта о помощи Украине
В Сенате США было принято решение о начале рассмотрения законопроекта о помощи Украине и Израилю, а также Тайваню.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сенат набрал необходимый минимум за пакет Украина-Израиль-Тайвань на 95 млрд$, а именно 60 голосов.
Далее законопроект отправят на рассмотрение Палаты представителей, где председательствует представитель республиканцев.
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+8 NV T
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+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+6 Serhios Bond #490169
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З нього, нового черчеля, так і не зліпили, його дуполизи…
Лайно з паличками розпадається ..
А щоб здати країну цапікам
Конечно такая информация должна быть в статье. Редактор???
зпочатку треба забор від мексики....
От у японців популярні комічни дуети з "боке" (дурень) та "цуккомі" (розумний). Так і тут - боке приймає закон, а цуккомі хрясь його харісеном по голові - і всі задоволені.
@777AFU
Трампон завтра будет своему стаду рассказывать, что у них даже командующий ГШ русский