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Новини
11 033 37

Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні

сша,сенат

У Сенаті США було ухвалено рішення про початок розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і Тайваню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сенат набрав необхідний мінімум за пакет Україна-Ізраїль-Тайвань на 95 млрд $, а саме 60 голосів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників, де головує представник республіканців.

Читайте також: Трамп є найбільшою перешкодою для схвалення законопроєкту про допомогу Україні, - сенатор США Мерфі

Автор: 

США (22799) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+8
Чия б корова мичала з польщі *** що воювати буденікому.
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08.02.2024 20:42
+6
чергове американське "бла бла бла" ,яке мабуть не варте,як і попередні для України " нікуя
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08.02.2024 20:18
+6
Що ти верзеш,кацап недороблений?
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08.02.2024 20:28
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Чия б корова мичала з польщі *** що воювати буденікому.
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08.02.2024 20:42 Відповісти
Чотириразовий СРАТЬєх піну погнав, але проти себе…
З нього, нового черчеля, так і не зліпили, його дуполизи…
Лайно з паличками розпадається ..
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08.02.2024 21:09 Відповісти
Так вони ж не заради того це роблять

А щоб здати країну цапікам
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08.02.2024 21:23 Відповісти
А можно конкретно по голосам сколько республиканцев и сколько демократов его поддержали и тогда можно смело прогнозировать его прохождение в палате представителей
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08.02.2024 20:09 Відповісти
67 за, 32 против. Должны принять закон.

Конечно такая информация должна быть в статье. Редактор???
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08.02.2024 20:25 Відповісти
Здесь онлайн https://www.senate.gov/legislative/floor_activity_pail.htm
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08.02.2024 20:29 Відповісти
Заспокойся. Це тільки початок розгляду - далі голосування по суті. А далі Палата з Трампом і Джонсоном. Який закон тобі ввижається?
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08.02.2024 20:32 Відповісти
Так это в сенате, да. В палате представителей рулят республиканцы.
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09.02.2024 01:13 Відповісти
та ну нах...й
зпочатку треба забор від мексики....
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08.02.2024 20:11 Відповісти
Що ти верзеш,кацап недороблений?
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08.02.2024 20:28 Відповісти
Застрелься, недороблене.
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08.02.2024 20:33 Відповісти
О, почався третій сезон телесеріалу...
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08.02.2024 20:13 Відповісти
Так, їхній скіт про доброго копа та злого копа трохи підзадовбав вже.
От у японців популярні комічни дуети з "боке" (дурень) та "цуккомі" (розумний). Так і тут - боке приймає закон, а цуккомі хрясь його харісеном по голові - і всі задоволені.
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08.02.2024 21:06 Відповісти
Хай трампісти подивляться як факер трампсон з ****** в засос цілується.
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08.02.2024 20:13 Відповісти
Половина рішення -- тепер Конгрес
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08.02.2024 20:16 Відповісти
а потом - первое второе чтение
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08.02.2024 20:27 Відповісти
Конгрес = Сенат + Палата представників.
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Не весь конгресс, сенат - половина конгресса. Теперь палата номер шесть...тьфу, представителей. А там рулят республиканцы.
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09.02.2024 01:19 Відповісти
Чи є якийсь шанс, що трампівська штунда поставить цей законопроект на голосування?
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08.02.2024 20:16 Відповісти
До виборів - 0.0%. Та ще враховуючі, що сьогодні з'явились дві чорні двоголові курки на рашинську користь. Одна - звільнення Залужного, про іншу - "папізже". Але Байден не буде дуже наполягати.
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08.02.2024 21:09 Відповісти
чергове американське "бла бла бла" ,яке мабуть не варте,як і попередні для України " нікуя
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08.02.2024 20:18 Відповісти
А тим часом у кацапів з'явились Старлінки, а наші стали працювати з перебоями. Маск вже за путіна зовсім7
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08.02.2024 20:26 Відповісти
это товар двойного назначения , США запретят
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08.02.2024 20:28 Відповісти
Через дружні Емірати отримують. І все працює на ура.
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08.02.2024 20:30 Відповісти
Маску пистюлину влепят , мало не покажется
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08.02.2024 20:29 Відповісти
Хто? Америці ураїнська "неприємність" явно набридла. Типу Афганістану.
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08.02.2024 20:32 Відповісти
Это фейк пуйловский
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08.02.2024 20:31 Відповісти
вже пох....
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08.02.2024 20:30 Відповісти
777ua

@777AFU

Трампон завтра будет своему стаду рассказывать, что у них даже командующий ГШ русский
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08.02.2024 20:46 Відповісти
До речі висадкою в Нормандії німець командував .
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08.02.2024 21:05 Відповісти
Ротою?)))
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09.02.2024 08:49 Відповісти
Ну так ротою - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80 .
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09.02.2024 08:55 Відповісти
Це все цирк-шапіто. Нижня палата ніколи не підтримає допомогу Україні. І всі про це знають, і далі грають вар'ята на публіку. Більшість республіканців ******* путіна і ненавидять нас і чітко взяли курс ,щоб нас злити і тим самим підісрати демократам.
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09.02.2024 00:14 Відповісти
 
 