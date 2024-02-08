Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні
У Сенаті США було ухвалено рішення про початок розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і Тайваню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сенат набрав необхідний мінімум за пакет Україна-Ізраїль-Тайвань на 95 млрд $, а саме 60 голосів.
Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників, де головує представник республіканців.
Топ коментарі
+8 NV T
показати весь коментар08.02.2024 20:42
+6 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+6 Serhios Bond #490169
показати весь коментар08.02.2024 20:28
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З нього, нового черчеля, так і не зліпили, його дуполизи…
Лайно з паличками розпадається ..
А щоб здати країну цапікам
Конечно такая информация должна быть в статье. Редактор???
зпочатку треба забор від мексики....
От у японців популярні комічни дуети з "боке" (дурень) та "цуккомі" (розумний). Так і тут - боке приймає закон, а цуккомі хрясь його харісеном по голові - і всі задоволені.
@777AFU
Трампон завтра будет своему стаду рассказывать, что у них даже командующий ГШ русский