Сенат США проголосував за початок розгляду законопроекту про допомогу Україні

У Сенаті США було ухвалено рішення про початок розгляду законопроєкту щодо допомоги Україні та Ізраїлю і Тайваню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сенат набрав необхідний мінімум за пакет Україна-Ізраїль-Тайвань на 95 млрд $, а саме 60 голосів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників, де головує представник республіканців.

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