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Трамп є найбільшою перешкодою для схвалення законопроєкту про допомогу Україні, - сенатор США Мерфі

кріс,мерфі

Сенатор-демократ Кріс Мерфі сподівається, що достатня кількість республіканців проголосує за ухвалення пакета допомоги Україні. Водночас він побоюється впливу "головної сили", яка вже знищила двопартійну угоду щодо кордону - колишнього американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Йдеться про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, до якої вже не входить міграційна реформа та заходи щодо безпеки кордону.

"Як тільки він заговорив про імміграційний законопроєкт, все розвалилося… Якщо він направить свій вогнемет на Україну, цікаво, як вона виживе", - наголосив Мерфі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Мерфі висловив сподівання, що "провал" із законопроєктом про безпеку кордону стане сигналом для республіканців, щоб вони принаймні проголосували за виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенатор-демократ разом із сенатором-республіканцем Джеймсом Ленкфордом та незалежним сенатором Крістен Сінемою погодили двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів.

Минулого тижня Мерфі був упевнений, що достатня кількість республіканців долучиться до більшості демократів Сенату, щоб ухвалити законопроєкт про кордон.

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Після блокування республіканцями схвалення законопроєкту Мерфі заявив, що "ніколи не бачив нічого подібного за всю свою законодавчу кар'єру".

Тепер Мерфі вважає, що з республіканцями ніколи не буде досягнуто згоди щодо безпеки кордонів та імміграції.

Сенатор додав, що такі заходи повинні дочекатися повного контролю демократів над Конгресом і Білим домом та усунення сенатського "філібастеру ", який дозволяє демократам ухвалювати важливі закони без співпраці з республіканцями.

Також читайте: Німецькі політики стривожені блокуванням допомоги Україні в Сенаті США

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Трамп Дональд (5619) Сенат США (600) Мерфі Кріс (13)


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Топ коментарі
+8
Республиканцы на этом моменте настояли.
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08.02.2024 16:54
+7
Трамп є найбільшою перешкоду для існування світу. Разом з ****** вони такого нафуєвертять, що Америку ще проклинати будуть.
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08.02.2024 16:50
+7
Трампи- шрампи, яка різниця? Допомогу похєрила країна під назвою США. І її президент Байден.
А причини хто там більш а хто менш винуватий - то вже таке...
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08.02.2024 16:51
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Друзі, давайте я вам поясню щоб не були баранами. Демократи пхали в ''пакети допомоґи'' все що завгодно 2 роки, в т.ч. ґендерну х-ню і дерибан бабла. і називали це ''допомога Україні''. Ленд-ліз, який дозволяв надавати невобмежено усі ресурси саме для війни, вони убили - їм таке не підійшло.
Тепер кордон. Там катастреофа і епічна проблема. Більшість американців вимагають його закрити. Через кордон пхаються мільйони наволочі з усього світу. Мексиканців ніяких там нема, там сомалійці, іншіі африканці, венесуела, МС-13 з сальвадору навіть москалі і китайці. Наркоділери, гвалтівники, вбивці, шпигуни і терористи заходять в тому числі.
Байден може той кордон закрити на раз-два, тупо відновивши методи Трампа, і все. Тут не потрібен навіть Конгрес чи особливі закони, тільки Ехек'ютів Ордер. Республіканці це вимагають, Демократи викручуються як завгодно щоб то не робити бо там заходить ЇХ ЕЛЕКТОРАТ!Виписують законодавство щоб продовжити запискати мільйони нелегалів і кажуть що це ''компроміс''.Вони дають нелегалам право голосувати. В ША буде встановнено однопартійну систему, і кінець усім. тому це так важливо а вам як баранам пхають локшину. Проблема розв'яжеться коли Деми закриють кордон. Можна спробувати голосувати лише допомоги Україні, але тут не гарантовано, Республіканці надто вкурвлені цим підступом і вимагають СПОЧАТКУ закрити кордон.
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08.02.2024 19:35 Відповісти
тебе в канадії цікавить Україна? - ні.
тебе в канадії цікавить трамп в США!
ніколи не зрозумію цю ґілку неандертальців.
а казали вчені вони вимерли...
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09.02.2024 04:32 Відповісти
Республіканці разом із Трампом не хочуть вирішувати проблемму кордонну, бо тоді не буде теми щоб качати. Якщо при цьому Україну москалі перетворять на криваве міссиво, вони будуть лише раді.
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09.02.2024 11:23 Відповісти
Он, як лайно московське зашумувало у мережі!
Приавильно усе робимо! Слава Захисникам України!!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!
Смерть московитам срускага міра!!
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08.02.2024 19:43 Відповісти
а чому б не опублікувати точку зору республіканців ?

ну якби журналіст, як і суддя, має вислухати обидві сторони
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08.02.2024 19:50 Відповісти
Ну так опублікуйте. За це вас клавіатура током не вдарить. А українці будуть знати хто там із вас є імпотентом або підкилимком для кремлівського малорослика, у час коли міста України перемелюються в попіл.
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08.02.2024 21:16 Відповісти
слухайте ютюб-канал Гарі Табаха і читайте жівой журнал Андрєя Іларіонова

ліпше за них я не прокоментую

серед українців, до речі. теж до біса імпотентів та підкилимників : реакція на відставку Залужного це демонструє
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08.02.2024 22:58 Відповісти
Табах та Іларіонов - це кремлівські пропагандони.
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08.02.2024 23:04 Відповісти
та що з тебе взяти, ірен како ?
вилаялась то попустило ? ну і добре !
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08.02.2024 23:20 Відповісти
Гамериканець, ти якого дідька тут нам своїх кротів пропонуєш слухати?

ці два поца - це ж матьориє путіністи! Хоча, що з тебе взяти, лапоть під проксі.
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08.02.2024 23:46 Відповісти
тьотя, свисни у свисток і вдар в тулумбас.
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09.02.2024 05:12 Відповісти
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