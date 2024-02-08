Трамп є найбільшою перешкодою для схвалення законопроєкту про допомогу Україні, - сенатор США Мерфі
Сенатор-демократ Кріс Мерфі сподівається, що достатня кількість республіканців проголосує за ухвалення пакета допомоги Україні. Водночас він побоюється впливу "головної сили", яка вже знищила двопартійну угоду щодо кордону - колишнього американського лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Йдеться про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, до якої вже не входить міграційна реформа та заходи щодо безпеки кордону.
"Як тільки він заговорив про імміграційний законопроєкт, все розвалилося… Якщо він направить свій вогнемет на Україну, цікаво, як вона виживе", - наголосив Мерфі.
Мерфі висловив сподівання, що "провал" із законопроєктом про безпеку кордону стане сигналом для республіканців, щоб вони принаймні проголосували за виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги.
Сенатор-демократ разом із сенатором-республіканцем Джеймсом Ленкфордом та незалежним сенатором Крістен Сінемою погодили двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів.
Минулого тижня Мерфі був упевнений, що достатня кількість республіканців долучиться до більшості демократів Сенату, щоб ухвалити законопроєкт про кордон.
Після блокування республіканцями схвалення законопроєкту Мерфі заявив, що "ніколи не бачив нічого подібного за всю свою законодавчу кар'єру".
Тепер Мерфі вважає, що з республіканцями ніколи не буде досягнуто згоди щодо безпеки кордонів та імміграції.
Сенатор додав, що такі заходи повинні дочекатися повного контролю демократів над Конгресом і Білим домом та усунення сенатського "філібастеру ", який дозволяє демократам ухвалювати важливі закони без співпраці з республіканцями.
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Тепер кордон. Там катастреофа і епічна проблема. Більшість американців вимагають його закрити. Через кордон пхаються мільйони наволочі з усього світу. Мексиканців ніяких там нема, там сомалійці, іншіі африканці, венесуела, МС-13 з сальвадору навіть москалі і китайці. Наркоділери, гвалтівники, вбивці, шпигуни і терористи заходять в тому числі.
Байден може той кордон закрити на раз-два, тупо відновивши методи Трампа, і все. Тут не потрібен навіть Конгрес чи особливі закони, тільки Ехек'ютів Ордер. Республіканці це вимагають, Демократи викручуються як завгодно щоб то не робити бо там заходить ЇХ ЕЛЕКТОРАТ!Виписують законодавство щоб продовжити запискати мільйони нелегалів і кажуть що це ''компроміс''.Вони дають нелегалам право голосувати. В ША буде встановнено однопартійну систему, і кінець усім. тому це так важливо а вам як баранам пхають локшину. Проблема розв'яжеться коли Деми закриють кордон. Можна спробувати голосувати лише допомоги Україні, але тут не гарантовано, Республіканці надто вкурвлені цим підступом і вимагають СПОЧАТКУ закрити кордон.
тебе в канадії цікавить трамп в США!
ніколи не зрозумію цю ґілку неандертальців.
а казали вчені вони вимерли...
Приавильно усе робимо! Слава Захисникам України!!!
Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям!
Смерть московитам срускага міра!!
ну якби журналіст, як і суддя, має вислухати обидві сторони
ліпше за них я не прокоментую
серед українців, до речі. теж до біса імпотентів та підкилимників : реакція на відставку Залужного це демонструє
вилаялась то попустило ? ну і добре !
ці два поца - це ж матьориє путіністи! Хоча, що з тебе взяти, лапоть під проксі.