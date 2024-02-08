Трамп є найбільшою перешкодою для схвалення законопроєкту про допомогу Україні, - сенатор США Мерфі

Сенатор-демократ Кріс Мерфі сподівається, що достатня кількість республіканців проголосує за ухвалення пакета допомоги Україні. Водночас він побоюється впливу "головної сили", яка вже знищила двопартійну угоду щодо кордону - колишнього американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Йдеться про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, до якої вже не входить міграційна реформа та заходи щодо безпеки кордону.

"Як тільки він заговорив про імміграційний законопроєкт, все розвалилося… Якщо він направить свій вогнемет на Україну, цікаво, як вона виживе", - наголосив Мерфі.

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Мерфі висловив сподівання, що "провал" із законопроєктом про безпеку кордону стане сигналом для республіканців, щоб вони принаймні проголосували за виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Сенатор-демократ разом із сенатором-республіканцем Джеймсом Ленкфордом та незалежним сенатором Крістен Сінемою погодили двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів.

Минулого тижня Мерфі був упевнений, що достатня кількість республіканців долучиться до більшості демократів Сенату, щоб ухвалити законопроєкт про кордон.

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Після блокування республіканцями схвалення законопроєкту Мерфі заявив, що "ніколи не бачив нічого подібного за всю свою законодавчу кар'єру".

Тепер Мерфі вважає, що з республіканцями ніколи не буде досягнуто згоди щодо безпеки кордонів та імміграції.

Сенатор додав, що такі заходи повинні дочекатися повного контролю демократів над Конгресом і Білим домом та усунення сенатського "філібастеру ", який дозволяє демократам ухвалювати важливі закони без співпраці з республіканцями.

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