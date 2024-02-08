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Туск розкритикував Сенат США щодо допомоги Україні: Рейган перевернувся в могилі

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував республіканців за провал голосування щодо пакета допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Польщі Туска.

Він заявив, що республіканська партія Сполучених Штатів Америки зраджує демократичні свободи, після того, як у Сенаті Конгресу США 7 лютого провалили голосування за законопроєкт, який включає військову та гуманітарну допомогу Україні.

"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", - написав Туск у мережі Х.

Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Автор: 

допомога (8343) США (22799) Туск Дональд (514) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+16
Потужні слова мудрого політика!
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08.02.2024 11:22
+10
Правда в його словах звичайно є, але Туск нехай краще займається тією мафією, яка незаконно блокує український кордон.
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08.02.2024 11:25
+7
Туску респект, точніше і не скажеш, хоча можу сказати, але з розряду ненормативної лексики ...
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08.02.2024 11:24
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Потужні слова мудрого політика!
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08.02.2024 11:22 Відповісти
кацапи почали купувати старлінки маска з ліцензією через Дубай.
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08.02.2024 11:33 Відповісти
Слова потужні, але хіба це щось змінює?

ЄС нас не рятує ніяк від сьогоднішньої ситуації в США, а слова Туска ніяк не розкриють очі ні американцям, ні респам .
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08.02.2024 11:35 Відповісти
Ти спочатку своїх фермерів назад в будку загони, а потім будеш на американців стартувати.
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08.02.2024 11:23 Відповісти
вони не його а піськовські та конфедерації.
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08.02.2024 11:28 Відповісти
Хто в Польщі премʼєр? Туск чи ті, кого ви назвали? Туск не може з купкою якихось говнюків розібратися. А погодьтеся, шо справитися з однією з ТОП2 партій США дещо складніше.
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08.02.2024 11:37 Відповісти
Туск досить швидко вирішив питання з багатомісячним блокуванням кордону перевізниками.
подивимось що буде 9 лютого.
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08.02.2024 11:44 Відповісти
Судячи з того, шо ті підари знову збираються блокувати - вирішив не до кінця. Я симпатизую Туску і вважаю його нормальним і притомним політиком. Але в плані приборкання тих дибілів він таки недопрацював. І це системна проблема. Але виглядає так, шо польській уряд зовсім не проти придушити Україну, як конкурента. Тобто "нехай українці воюють, а цілком законно заробляти гроші на європейському ринку і створювати конкуренцію своїм сраним пшекам ми не дамо". Не дуже красива позиція.
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08.02.2024 11:50 Відповісти
у Туска - урядова коаліція, він її очолює. А в тій коаліції є партія, яка, як і конфедерація, також залежить від фермерів....
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08.02.2024 16:42 Відповісти
А тим часом....

В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму.

За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов - на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.

В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).
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08.02.2024 11:39 Відповісти
Не переводьте стрілки на уран. З тим самим успіхом можна порахувати скільки українських контор торгувало і продовжує торгувати з кацапами. Та ж "Моторсіч" як приклад.
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08.02.2024 11:44 Відповісти
Не зовсім з вами згодний, в тому плані що "Моторсіч"- то тіньові схеми, а от закупівля урану- це рівень держави.
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08.02.2024 12:12 Відповісти
Уран це не пісюном по піаніні грати. Якшо закупили в кацапів, то мабудь інші не були готові замістити такі великі обсяги.
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08.02.2024 12:36 Відповісти
Туску респект, точніше і не скажеш, хоча можу сказати, але з розряду ненормативної лексики ...
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08.02.2024 11:24 Відповісти
В могилі ...Кууурвааа !
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08.02.2024 11:25 Відповісти
Хто курва?
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08.02.2024 11:35 Відповісти
Сенат, не твоя же бабця !
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08.02.2024 11:44 Відповісти
Так треба ж було писати курви. Я б зрозумів
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08.02.2024 11:59 Відповісти
Правда в його словах звичайно є, але Туск нехай краще займається тією мафією, яка незаконно блокує український кордон.
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08.02.2024 11:25 Відповісти
ви пропонуєте розігнати тих кацапських шльондр палицями?
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08.02.2024 11:29 Відповісти
💯%!
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08.02.2024 11:27 Відповісти
А Європа що? Дали 100 ******** танків.Це перемога? В Європі скільки танків? Дали 50 мільярдів і з них понад 30,це кредити.І то до 2027 року розтягнено.

Україні ракети потрібні,не хлопавки якісь,а те,чим можна гатити по москальській території.В Європі є своє виробництво літаків.Єврофайтери є.І зброя своя виготовляється.
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08.02.2024 11:30 Відповісти
А де наші ракети? В асфальті?
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08.02.2024 11:36 Відповісти
Це вже така розжована тема, шо якшо до когось ще досі не дійшло, то вже ніколи і не дійде...
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08.02.2024 11:45 Відповісти
Може й дійшло, але вже запізно... На жаль...
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08.02.2024 11:58 Відповісти
Нє, не дійшло дуже багатьом. Все просрали, армію розвалили, ракетні програми позакривали, Чонгар розмінували, в очко ***** зазирнули. Хто винуватий? Америка, Європа і Порошенко.
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08.02.2024 12:04 Відповісти
Та то шо Порошенко всім у гузні свирбить то в цьому немає сумніву
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08.02.2024 12:10 Відповісти
..після уходу Маккейна, республіканської партії, такою якою вона колись була, нема - а є ті ж самі "слуги урода", продажні-безвольні, офіціанти-хвойди, ну хіба що не зелені..
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08.02.2024 11:47 Відповісти
А Дуда вчора щось інше співав..
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08.02.2024 11:48 Відповісти
Так, Дуда дудів у «дудку» трампа, підступна істота.
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08.02.2024 11:55 Відповісти
Дуду трамп покусав.
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08.02.2024 12:09 Відповісти
Не варто закликати трампістів до совісті та честі. Респи закопають демократію не тільки в Америці, але і в усьому світі.
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08.02.2024 11:57 Відповісти
Які іще республіканці? де республіканці? Є популіст Трамп з пакетом простих рішень складних проблем якого підтримує велика частина американців. А решта пробує пристосуватись. І чим швидше ми зможемо зіскочити з залежності від США - тим краще.
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08.02.2024 12:25 Відповісти
До чого тут стримування рашистської агресії до проблем мігрантів, як повязан іці питання?
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
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08.02.2024 12:27 Відповісти
 
 