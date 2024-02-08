Туск розкритикував Сенат США щодо допомоги Україні: Рейган перевернувся в могилі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував республіканців за провал голосування щодо пакета допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Польщі Туска.
Він заявив, що республіканська партія Сполучених Штатів Америки зраджує демократичні свободи, після того, як у Сенаті Конгресу США 7 лютого провалили голосування за законопроєкт, який включає військову та гуманітарну допомогу Україні.
"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", - написав Туск у мережі Х.
Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЄС нас не рятує ніяк від сьогоднішньої ситуації в США, а слова Туска ніяк не розкриють очі ні американцям, ні респам .
подивимось що буде 9 лютого.
В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму.
За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов - на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.
В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).
Україні ракети потрібні,не хлопавки якісь,а те,чим можна гатити по москальській території.В Європі є своє виробництво літаків.Єврофайтери є.І зброя своя виготовляється.
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!