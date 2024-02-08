Туск розкритикував Сенат США щодо допомоги Україні: Рейган перевернувся в могилі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував республіканців за провал голосування щодо пакета допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі прем’єр-міністра Польщі Туска.

Він заявив, що республіканська партія Сполучених Штатів Америки зраджує демократичні свободи, після того, як у Сенаті Конгресу США 7 лютого провалили голосування за законопроєкт, який включає військову та гуманітарну допомогу Україні.

"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", - написав Туск у мережі Х.

Нагадаємо, Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

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