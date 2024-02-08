Туск раскритиковал Сенат США относительно помощи Украине: Рейган перевернулся в могиле
Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике республиканцев за провал голосования по пакету помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении премьер-министра Польши Туска.
Он заявил, что Республиканская партия Соединенных Штатов Америки изменяет демократическим свободам, после того, как в Сенате Конгресса США 7 февраля провалили голосование за законопроект, включающий военную и гуманитарную помощь Украине.
"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверняка сегодня перевернулся в могиле. Позор вам", - написал Туск в сети Х.
Напомним, Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.
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ЄС нас не рятує ніяк від сьогоднішньої ситуації в США, а слова Туска ніяк не розкриють очі ні американцям, ні респам .
подивимось що буде 9 лютого.
В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму.
За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов - на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.
В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).
Україні ракети потрібні,не хлопавки якісь,а те,чим можна гатити по москальській території.В Європі є своє виробництво літаків.Єврофайтери є.І зброя своя виготовляється.
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!