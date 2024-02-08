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Туск раскритиковал Сенат США относительно помощи Украине: Рейган перевернулся в могиле

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике республиканцев за провал голосования по пакету помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении премьер-министра Польши Туска.

Он заявил, что Республиканская партия Соединенных Штатов Америки изменяет демократическим свободам, после того, как в Сенате Конгресса США 7 февраля провалили голосование за законопроект, включающий военную и гуманитарную помощь Украине.

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверняка сегодня перевернулся в могиле. Позор вам", - написал Туск в сети Х.

Напомним, Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.

Также читайте: Республиканцы помогают Путину, их цинизм в отношении Украины ослабляет гарантии США и делает мир менее безопасным, - The Economist

Автор: 

помощь (7794) США (26583) Туск Дональд (733) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+16
Потужні слова мудрого політика!
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08.02.2024 11:22
+10
Правда в його словах звичайно є, але Туск нехай краще займається тією мафією, яка незаконно блокує український кордон.
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08.02.2024 11:25
+7
Туску респект, точніше і не скажеш, хоча можу сказати, але з розряду ненормативної лексики ...
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08.02.2024 11:24
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Потужні слова мудрого політика!
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08.02.2024 11:22 Ответить
кацапи почали купувати старлінки маска з ліцензією через Дубай.
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08.02.2024 11:33 Ответить
Слова потужні, але хіба це щось змінює?

ЄС нас не рятує ніяк від сьогоднішньої ситуації в США, а слова Туска ніяк не розкриють очі ні американцям, ні респам .
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08.02.2024 11:35 Ответить
Ти спочатку своїх фермерів назад в будку загони, а потім будеш на американців стартувати.
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08.02.2024 11:23 Ответить
вони не його а піськовські та конфедерації.
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08.02.2024 11:28 Ответить
Хто в Польщі премʼєр? Туск чи ті, кого ви назвали? Туск не може з купкою якихось говнюків розібратися. А погодьтеся, шо справитися з однією з ТОП2 партій США дещо складніше.
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08.02.2024 11:37 Ответить
Туск досить швидко вирішив питання з багатомісячним блокуванням кордону перевізниками.
подивимось що буде 9 лютого.
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08.02.2024 11:44 Ответить
Судячи з того, шо ті підари знову збираються блокувати - вирішив не до кінця. Я симпатизую Туску і вважаю його нормальним і притомним політиком. Але в плані приборкання тих дибілів він таки недопрацював. І це системна проблема. Але виглядає так, шо польській уряд зовсім не проти придушити Україну, як конкурента. Тобто "нехай українці воюють, а цілком законно заробляти гроші на європейському ринку і створювати конкуренцію своїм сраним пшекам ми не дамо". Не дуже красива позиція.
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08.02.2024 11:50 Ответить
у Туска - урядова коаліція, він її очолює. А в тій коаліції є партія, яка, як і конфедерація, також залежить від фермерів....
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08.02.2024 16:42 Ответить
А тим часом....

В 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму.

За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов - на 43 процента по сравнению с 2022 годом. Этот показатель стал максимальным с 2010 года, когда на экспорте урана в США РФ заработала 1,05 миллиарда долларов. При этом в декабре закупки российского урана американцами выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, до 193,2 миллиона долларов.

В натуральном выражении экспорт в США стал максимальными с 2013 года. В 2023 было отгружено 702 тонны урана (588 тонн годом ранее). Такой объем позволил России сохранить статус крупнейшего поставщика ядерного топлива Вашингтона с долей в импорте в 27 процентов. В тройку ведущих экспортеров урана также вошли Германия (677 миллионов долларов) и Великобритания (609 миллионов долларов).
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08.02.2024 11:39 Ответить
Не переводьте стрілки на уран. З тим самим успіхом можна порахувати скільки українських контор торгувало і продовжує торгувати з кацапами. Та ж "Моторсіч" як приклад.
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08.02.2024 11:44 Ответить
Не зовсім з вами згодний, в тому плані що "Моторсіч"- то тіньові схеми, а от закупівля урану- це рівень держави.
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08.02.2024 12:12 Ответить
Уран це не пісюном по піаніні грати. Якшо закупили в кацапів, то мабудь інші не були готові замістити такі великі обсяги.
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08.02.2024 12:36 Ответить
Туску респект, точніше і не скажеш, хоча можу сказати, але з розряду ненормативної лексики ...
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08.02.2024 11:24 Ответить
В могилі ...Кууурвааа !
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08.02.2024 11:25 Ответить
Хто курва?
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08.02.2024 11:35 Ответить
Сенат, не твоя же бабця !
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08.02.2024 11:44 Ответить
Так треба ж було писати курви. Я б зрозумів
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08.02.2024 11:59 Ответить
Правда в його словах звичайно є, але Туск нехай краще займається тією мафією, яка незаконно блокує український кордон.
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08.02.2024 11:25 Ответить
ви пропонуєте розігнати тих кацапських шльондр палицями?
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08.02.2024 11:29 Ответить
💯%!
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08.02.2024 11:27 Ответить
А Європа що? Дали 100 ******** танків.Це перемога? В Європі скільки танків? Дали 50 мільярдів і з них понад 30,це кредити.І то до 2027 року розтягнено.

Україні ракети потрібні,не хлопавки якісь,а те,чим можна гатити по москальській території.В Європі є своє виробництво літаків.Єврофайтери є.І зброя своя виготовляється.
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08.02.2024 11:30 Ответить
А де наші ракети? В асфальті?
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08.02.2024 11:36 Ответить
Це вже така розжована тема, шо якшо до когось ще досі не дійшло, то вже ніколи і не дійде...
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08.02.2024 11:45 Ответить
Може й дійшло, але вже запізно... На жаль...
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08.02.2024 11:58 Ответить
Нє, не дійшло дуже багатьом. Все просрали, армію розвалили, ракетні програми позакривали, Чонгар розмінували, в очко ***** зазирнули. Хто винуватий? Америка, Європа і Порошенко.
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08.02.2024 12:04 Ответить
Та то шо Порошенко всім у гузні свирбить то в цьому немає сумніву
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08.02.2024 12:10 Ответить
..після уходу Маккейна, республіканської партії, такою якою вона колись була, нема - а є ті ж самі "слуги урода", продажні-безвольні, офіціанти-хвойди, ну хіба що не зелені..
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08.02.2024 11:47 Ответить
А Дуда вчора щось інше співав..
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08.02.2024 11:48 Ответить
Так, Дуда дудів у «дудку» трампа, підступна істота.
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08.02.2024 11:55 Ответить
Дуду трамп покусав.
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08.02.2024 12:09 Ответить
Не варто закликати трампістів до совісті та честі. Респи закопають демократію не тільки в Америці, але і в усьому світі.
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08.02.2024 11:57 Ответить
Які іще республіканці? де республіканці? Є популіст Трамп з пакетом простих рішень складних проблем якого підтримує велика частина американців. А решта пробує пристосуватись. І чим швидше ми зможемо зіскочити з залежності від США - тим краще.
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08.02.2024 12:25 Ответить
До чого тут стримування рашистської агресії до проблем мігрантів, як повязан іці питання?
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
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08.02.2024 12:27 Ответить
 
 