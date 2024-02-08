Туск раскритиковал Сенат США относительно помощи Украине: Рейган перевернулся в могиле

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике республиканцев за провал голосования по пакету помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении премьер-министра Польши Туска.

Он заявил, что Республиканская партия Соединенных Штатов Америки изменяет демократическим свободам, после того, как в Сенате Конгресса США 7 февраля провалили голосование за законопроект, включающий военную и гуманитарную помощь Украине.

"Уважаемые сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверняка сегодня перевернулся в могиле. Позор вам", - написал Туск в сети Х.

Напомним, Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов.

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