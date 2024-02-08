Республіканці допомагають Путіну, їхній цинізм щодо України послаблює гарантії США і робить світ менш безпечним, - The Еconomist
Події в Сенаті США щодо розгляду питання допомоги Україні та нездатність парламенту до консолідації викликають занепокоєння не лише в Україні. Британське видання The Economist критично оцінює дії американської влади, яка не в змозі допомогти Україні у критичний момент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю The Economist.
"Яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? Україна наполегливо протистояла імперським амбіціям Володимира Путіна, не створюючи загрози жодному американському солдату. Припинення допомоги додасть сміливості агресорам у всьому світі та зробить світ менш безпечним для всіх.
Республіканці Палати представників, безсумнівно, вітають себе за те, як їм вдалось ускладнили життя пану Байдену. Якби вони мали намір завдати шкоди Америці та допомогти пану Путіну, вони навряд чи могли б зробити краще", - оцінює ситуацію оглядач The Economist.
Видання наголошує, що уповільнення американської підтримки вже шкодить Україні на полі бою. Друзі Америки спостерігають за цим нервово, а вороги - з радісним передчуттям, пише The Economist.
На думку видання, затримка рішення Сенату про допомогу Україні не співставна із втратами – репутаційними та фізичними, які вже зараз несе на полі бою український воїн.
"Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування пройде погодження Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і можуть втратити більше території своєї країни", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дорогие подписчики и гости канала! Президент Турции Реджеп Эрдоган не видит смысла встречаться с двойником президента России, по крайней мере до предстоящих президентских выборов. Российский МИД прилагает все усилия для того, чтобы встреча всё же состоялась в ближайшее время, но пока все усилия тщетны. Напомним, что визит "Путина" в Турцию и переговоры с Реджепом Эрдоганом были анонсированы на 12 февраля. Помимо того, что Эрдоган не хочет видеть самозванца до выборов (а выборы должны создать для двойника хоть какое-то подобие легитимности), так президент Турции ещё и не видит перспектив решения насущных проблем. Российское руководство после предложения турецкой стороны перенести визит дублера в Турцию, отправило сразу несколько вариантов уступок по основным вопросам, пытаясь сохранить текущие даты переговоров. Сейчас турки взяли паузу, но надежды на личную встречу двойника с Эрдоганом до апреля, мало.
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев высказал недовольство темпами развития ВПК и импортозамещения. До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу остался недоволен, как минимум на словах, инспекцией одного из предприятий ВПК, и высказал примерно такие же претензии. В общем отсутствие больших и быстрых побед на фронте, это проблема не Генштаба, министерства обороны и уж тем более не Совета Безопасности РФ, а предприятий ВПК и тех кто за развития ВПК отвечает. Выборы президента ещё не состоялись, транзит даже примерно не запущен, а разногласия в "политбюро 2.0" уже выливаются в информационное пространство.
Переписанное интервью двойника президента России скандально известному американскому журналисту Такеру Карлсону вряд-ли можно назвать эпическим, как это пытаются преподнести. Сенсаций там нет, но есть бред, конспирология и вранье. Хотя первый вариант интервью с разоблачившим себя двойником был куда более интересным.
Ось тільки Українці йому стали, як кістка в горлі! Аж посинів весь, сил немає…
Пильнуймо Україну! Україна переможе! Тримаймося гуртом!
Дякуємо Західнім Партнерам за допомогу! Бо на асфальті, слизько від зеленого лайна…
Ага, хворий раком останньої стадії, скоро здохне.
До речі, нагадаю, що при Трампі ні кацапи, ні араби не діяли так зухвало при тому, що у Європі заправляла фрау Меркуль, а Україна була дуже слабкою, і тільки немічний дідок із когорти "Обами-чмо" в черговий раз розв'язав руки кремлівському виродку і іншим злочинцям світового масштабу!
Дивіться по справам, а не по словам! Інакше - повірете, що і блаЗень - найпатріотичніший патріот України!
До речі, вже зараз Бідон може без будь-якого закону передати 4 млн касетних снарядів Україні, які незабаром мають списати! А ще, з минулого року, залишилося 8 млрд баксів нереалізованої допомоги! Але дідок, партію якого фінансували і китайці, і кацапи, напевно, "забув"...
The caucuses on Thursday are the only Nevada contest that counts toward the Republican presidential nomination. They are heavily skewed in Trump's favor because of the intense grassroots support they require from candidates and new state party rules that benefit him further. Trump is expected to handily win the caucuses, which should deliver him all 26 of the state's delegates.
15.01. Айова Трамп має 20 проти 8 у Хейлі
23.01. Нью Гемпшир - 13 проти 9
08.02. Невада тепер усі 26. Якби вона була то було б 16 проти 10.
А далі, можливо б до березня смаки республіканців змінилися б на її користь... Як воно працює?
Nikki Haley's campaign on Monday called the Republican presidential nomination process in Nevada, where a dueling primary and caucuses will be held this week, "rigged" for former President Trump.
"In terms of Nevada, we have not spent a dime nor an ounce of energy on Nevada. We made the decision early on that we were not going to pay $55,000 to a Trump entity … to participate in a process that was rigged for Trump," Haley campaign manager Betsy Ankney said in a call with reporters."
"So Nevada is not and has never been our focus. Truly not sure what the Trump team is out to there, but they seem pretty spun up about it. But we are focused on South Carolina," Ankney added."
Ймовірно, Республіканська партія в Неваді, яка організує кокуси, настільки про-Трамп, що Хейлі вирішила не витрачати там гроші.
Правнуки погані!
(Т. Шевченко)
А що заважає Байдену прямо зараз передати Україні зброю за законом про ленд-ліз, який він успішно саботував? Йому не потрібна була б для цього згода Парламенту. Але спочатку демократи в Сенаті мають проголосувати за продовження закону про ленд-ліз, яке надійшло до них із Конгресу, і яке лідер демократичної більшості у Сенаті відмовився ставити на голосування. Тож не вірте Байдену і не читайте на ніч лівих газет.
На хріна мені вся демократія Світу, якщо не стане України!
The Economist не обвиняет республиканцев в том, что они работают на Путина, блокируя помощь. Республиканцы пытаются хоть как-то заставить Байдена сотрудничать с ними в вопросе иммиграции и рассмотреть их проект. Но Байден ни в какую и на все налажает свое вето. Вот и республиканцы прибегли к своему вето, в надежде найти компромисс. Поэтому и поставили дедушку Байдена перед выбором - или помощь Украине, или голоса либералов-идеалистов на предстоящих выборах. Поставили на шпагат!
А эти политические разборки просто играют на руку Путина, причем на 99,99% это было непреднамеренно.
А манипулировать заголовочками нужно уметь! Или чиркнуть первое, что в голове пришло. Как говориться большинство преступлений совершаются или по умыслу, или по пьяни и дурости!
Але не треба перебільшувати - Трамп і республіканці не служать Путіну. Врни думають тільки про те, як догодити своєму виборцю, який їх утримує і збагачує! На відміну від наших курв провладних, які думають тільки про власну кишені насамперед, а на виборців їм насрати. Правильний був анекдот:
- Шоб ти Йося зробив, якби тебе вибрали царем?
- Грошей назбирав би і втік!
Питання тільки в межах власної жадібності - мавпа не може випустити горіх з руки і тому не може ослобонити руку з горщика-пастки!
де лендліз ?
де літаки f-16 та танки abrams ?
ну не доларовими ж папірцями відбиватися від москалів ?
в США тільки цифри малюють, мовляв упало безробіття - але ціни виросли на 40%
тобто тим, хто не безробітний, просто друкують гроші і роздають - "класна економічна модель" !
вже забули що навіть польскі міги штати заборонили були передавати в Україну,
забороною ударів по раші, без цих ударів війну не виграти ....
та тим що Байден спустив лендліз в урну....
в результаті відсутності арти та ***********, загинуло багато підготовлених мотивованих бійців які мали великий бойовий досвід... та найгірше командирів... а тепер воюємо з тими хто попадає під операцію бусик та по прискореній підготовці їх відправляють в бойові частини, тому що нехватає резервів
застарівша зброя для вас я так розумію: Абрамси, Ф16, М777, Хаймарси, Петріоти і Джавеліни? Давайте без примітивної конспірології.
Обісцянки "лідерів" світових держав, котрі немають жодного відношення до вашої держави і не являються членами цієї НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ ТА НЕ ЗНАЮТЬ УСІХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ, а лише від неї щось вимагають під ПОПУЛІСТИЧНИМИ 5-ти річного "лідеро-словоблудства" та гаслами ОБМАНУ та спонукають керівництво вашої держави піти на кроки котрі вигідні тільки їм, та можуть призвести до послаблення економічної, військової, наукової, національної, територіальної, екологічної стабільності та міцності ВАШОЇ держави та прихованої і реальної окупації та захоплення споконвічно-історичних територій та земель ВАШОЇ держави, є ЗРАДНИКАМИ принципів демократії у СВІТІ та тих держав з котрими ведуть такі ПОПУЛІСТИЧНО НІКЧЕМНІ політичні словоблудства про РОЗБРОЄННЯ, ПОСТУПКИ ТЕРИТОРІЯМИ, та МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ котрі ведуть до розмивання таких НАУКОВИХ та ІСТОРИЧНИХ ВИЗНАЧЕНЬ, як НАЦІОНАЛЬНІСТЬ, ФОЛЬКЛЬОР, ГЕНЕТИКА, ІСТОРИЧНІ ТЕРИТОРІЯ ЗЕМЕЛЬ цих ДЕРЖАВ та їх ГРОМАД...!!!
КЛІНТОН і був цією 5-ти річною маріонеткою популізму, завербованою фсб підоросії, бо у 1994 році мало відбутися ядерне розброєння військ підоросії за договором скорочення атомного озброєння між США та ссср "Договір СНО-I був укладений між СРСР і США 31 липня 1991 року в Москві і набув чинності 5 грудня 1994 року - вже після розпаду СРСР і передачі Росії ядерної зброї для знищення", а ПО СУТІ РОЗБРОЇЛИ на той час не підоросію, а суверенну незалежну державу УКРАЇНА, надавши їй МЕМ-урандівські ОБІСЦЯНКИ захисту та допомоги...!!!
Усі ці дії і ПРИЗВЕЛИ до військового вторгнення підоросії в Україну та анексії її земель та десятки тисяч вбитих УКРАЇНЦІВ та заявами про приєднання цих анексованих земель до боліт гопників підоросії...!!!
Держави світу та Європи чухрають свої макітри та роблять саркастичний вигляд дуже схвильваних, занепокоєних та стурбованих своєю анурестичною діареєю БОЯГУЗНИКІВ та сцикунів перед розростаючою загрозою метастаз, ракової підороської пухлини СМЕРТОНОСНОЇ ВІЙНИ, котру вони тах ретельно ВПРОВАДЖУВАЛИ у суспільство та усі сфери економіки та промисловості і політики своїх держав, методами міграції законспірованих фсбешних деверсантів, вбивць та катів підоросії під виглядом соплименників цих національностей...!!!