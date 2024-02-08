Республіканці допомагають Путіну, їхній цинізм щодо України послаблює гарантії США і робить світ менш безпечним, - The Еconomist

Події в Сенаті США щодо розгляду питання допомоги Україні та нездатність парламенту до консолідації викликають занепокоєння не лише в Україні. Британське видання The Economist критично оцінює дії американської влади, яка не в змозі допомогти Україні у критичний момент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю The Economist.

"Яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході? Україна наполегливо протистояла імперським амбіціям Володимира Путіна, не створюючи загрози жодному американському солдату. Припинення допомоги додасть сміливості агресорам у всьому світі та зробить світ менш безпечним для всіх.

Республіканці Палати представників, безсумнівно, вітають себе за те, як їм вдалось ускладнили життя пану Байдену. Якби вони мали намір завдати шкоди Америці та допомогти пану Путіну, вони навряд чи могли б зробити краще", - оцінює ситуацію оглядач The Economist.

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Видання наголошує, що уповільнення американської підтримки вже шкодить Україні на полі бою. Друзі Америки спостерігають за цим нервово, а вороги - з радісним передчуттям, пише The Economist.

На думку видання, затримка рішення Сенату про допомогу Україні не співставна із втратами – репутаційними та фізичними, які вже зараз несе на полі бою український воїн.

"Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування пройде погодження Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і можуть втратити більше території своєї країни", - резюмує видання.

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