Німецькі політики стривожені блокуванням допомоги Україні в Сенаті США
Відмова республіканців у Сенаті схвалити допомогу Україні є лише першим тривожним сигналом. В разі, якщо до влади прийде Трамп, безпека всієї Європи опиниться під загрозою.
Такої думки, як пише DW, дотримуються німецькі політики, передає Цензор.НЕТ.
"Блокування допомоги Україні в Конгресі - лише перший передвісник того, що ще може відбутися, якщо Дональда Трампа переоберуть до Білого дому в листопаді", - заявив журналістам голова комітету Бундестагу у міжнародних справах Міхаель Рот.
"Тоді одномоментно безпека Європи більше не буде гарантована. Майбутнє вільної та незалежної України опиниться у найвищій небезпеці", - додав він.
Рот критикує позицію ЄС, який, на його думку, надто довго покладався на те, що США продовжать надавати Україні всебічну військову підтримку.
"Ми, європейці, маємо нарешті взяти на себе більше відповідальності, щоб стримати та зупинити російський імперіалізм. Це правильний шлях, незалежно від того, як зватимуть наступного президента (США. - Ред.) - Трамп або Байден", - наголосив Рот.
Експерт партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) з питань зовнішньої політики Норберт Рьоттген назвав позицію республіканців, які блокували допомогу Україні в Сенаті, "руйнівною для зовнішньополітичної ваги США".
Він сказав, що конфлікт між демократами й республіканцями послаблює довіру союзників до США та підштовхує Китай та Іран кинути Штатам воєнний виклик.
Політик закликав Європу посилювати безпеку з огляду на можливе повернення до влади Дональда Трампа.
"Ми маємо нарешті прокинутися й підготуватися до можливого президентства Дональда Трампа, вкладаючи значні кошти в нашу власну безпеку", - підкреслив Рьоттген.
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Дякуємо Західних Партнерів, за допомогу та підтримку України!
Борімося, поборемо! Пам'ятаймо історію України! З такою галіматньою та істерією провокаторів та відказників щодо мобілізації в Україні, і до повторення Крутів недовго!
У 2014-16 роках теж були припадочні з іконами від мацковськага паханату, що колони військові блокували! Пам'ятати треба..
У своєму оці скалки не видно?
Чи хтось вважає що політики ЄС/USA,UK поіфоромавані як пересічний споживач марафону?!