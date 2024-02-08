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Новини
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Німецькі політики стривожені блокуванням допомоги Україні в Сенаті США

бундестаг,німеччина

Відмова республіканців у Сенаті схвалити допомогу Україні є лише першим тривожним сигналом. В разі, якщо до влади прийде Трамп, безпека всієї Європи опиниться під загрозою.

Такої думки, як пише DW, дотримуються німецькі політики, передає Цензор.НЕТ.

"Блокування допомоги Україні в Конгресі - лише перший передвісник того, що ще може відбутися, якщо Дональда Трампа переоберуть до Білого дому в листопаді", - заявив журналістам голова комітету Бундестагу у міжнародних справах Міхаель Рот.

"Тоді одномоментно безпека Європи більше не буде гарантована. Майбутнє вільної та незалежної України опиниться у найвищій небезпеці", - додав він.

Читайте: Сенат США прогнозовано провалив голосування за законопроєкт, де питання про охорону кордону і допомоги Україні були разом

Рот критикує позицію ЄС, який, на його думку, надто довго покладався на те, що США продовжать надавати Україні всебічну військову підтримку.

"Ми, європейці, маємо нарешті взяти на себе більше відповідальності, щоб стримати та зупинити російський імперіалізм. Це правильний шлях, незалежно від того, як зватимуть наступного президента (США. - Ред.) - Трамп або Байден", - наголосив Рот.

Експерт партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) з питань зовнішньої політики Норберт Рьоттген назвав позицію республіканців, які блокували допомогу Україні в Сенаті, "руйнівною для зовнішньополітичної ваги США".

Також читайте: Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Він сказав, що конфлікт між демократами й республіканцями послаблює довіру союзників до США та підштовхує Китай та Іран кинути Штатам воєнний виклик.

Політик закликав Європу посилювати безпеку з огляду на можливе повернення до влади Дональда Трампа.

"Ми маємо нарешті прокинутися й підготуватися до можливого президентства Дональда Трампа, вкладаючи значні кошти в нашу власну безпеку", - підкреслив Рьоттген.

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Автор: 

Німеччина (7351) допомога (8343) США (22799) Трамп Дональд (5619)


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Топ коментарі
+9
Ніби Європа така бідна й нещасна що не може наваляти якійсь росії,з ВВП в 10 раз меншим ніж в Європі!А краще плакатись США!Як автомобілі клепати десятками мільйонів,які в сотні разів складніші за снаряди,то без проблем,а снарядів 1 мільйон,то ніяк!!!І що таке снаряд,40 кг заліза,кільканадцять кг вибухівки і пороху!І ніяк,не можуть!!!Світ зійшов з розуму!!!
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08.02.2024 08:50
+4
Невже спати не можуть? Жах😱
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08.02.2024 08:42
+3
Джерело на російській мові? Тоді,як реагувати на заяви Євросоюзу, що вони будуть працювати разом з Україною і третіми країнами по забезпеченню ЗСУ? Сама більша біда для Європи так це політика Зеленського без політики війни. З рештою розберіться, бо дрони в Україні і дротові війська наразі тільки на папері,якщо вірити Бутусову
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08.02.2024 08:44
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Невже спати не можуть? Жах😱
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08.02.2024 08:42 Відповісти
Джерело на російській мові? Тоді,як реагувати на заяви Євросоюзу, що вони будуть працювати разом з Україною і третіми країнами по забезпеченню ЗСУ? Сама більша біда для Європи так це політика Зеленського без політики війни. З рештою розберіться, бо дрони в Україні і дротові війська наразі тільки на папері,якщо вірити Бутусову
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08.02.2024 08:44 Відповісти
Ніби Європа така бідна й нещасна що не може наваляти якійсь росії,з ВВП в 10 раз меншим ніж в Європі!А краще плакатись США!Як автомобілі клепати десятками мільйонів,які в сотні разів складніші за снаряди,то без проблем,а снарядів 1 мільйон,то ніяк!!!І що таке снаряд,40 кг заліза,кільканадцять кг вибухівки і пороху!І ніяк,не можуть!!!Світ зійшов з розуму!!!
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08.02.2024 08:50 Відповісти
Чогось усі забули,що США і Європа сказали,що виробництво зброї це великий внесок від оборонної промисловості для країн. Їх заводи мають великі контракти, Україна може просто закупити усе,а кошти знайти можна, якщо не красти
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08.02.2024 09:24 Відповісти
Ну так ну так - чого ви такі розумні не жили під час другої війни і під час першої , виб антантівцям і союзникам сказали шо кредити на зброю не тре брати - а просто тре було пошукати гроші по закуткам в своїх країнах ( і це Британія брала кредити - найбільша імперія тих часів ).
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08.02.2024 10:07 Відповісти
Прутін добряче нагадив за 20 років по Світу, своїми агентами за нафтодолари, як і в Україні! Маємо, що маємо!

Дякуємо Західних Партнерів, за допомогу та підтримку України!

Борімося, поборемо! Пам'ятаймо історію України! З такою галіматньою та істерією провокаторів та відказників щодо мобілізації в Україні, і до повторення Крутів недовго!
У 2014-16 роках теж були припадочні з іконами від мацковськага паханату, що колони військові блокували! Пам'ятати треба..
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08.02.2024 09:02 Відповісти
Невже прокинулися?
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08.02.2024 09:14 Відповісти
Ні,вони більш занепокоєні Сенатом,а не Бундестагом.
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Вони такі стурбовані бездіяльністю США, а ось "бурхлива активність" Шольца у питанні передачі Таурасів їх тільки тішить.
У своєму оці скалки не видно?
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08.02.2024 09:17 Відповісти
Яке бажаня допомагати може виникнути в ЄС,коли вони бачать,що в Україні витрачають бюджетні кошти на фінансуваня приватного телебаченя(марафон),на пісені конкурси(Євробаченя),зйомку дебільних серіалів(здебільшого для росринку),рекордного за 30 років,фінансуваня утриманя шапітолію зезидента(з перефарбованих на зелений гбіло-голубих ригів) і все це замість фінансуваня ЗСУ і ВПК!
Чи хтось вважає що політики ЄС/USA,UK поіфоромавані як пересічний споживач марафону?!
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08.02.2024 09:30 Відповісти
То хай дають свої гроші. В чому проблема?
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08.02.2024 09:38 Відповісти
Найбільш твереза на сьогодні позиція політиків Німеччини. Дякуємо Німеччині за підтримку України!
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08.02.2024 17:53 Відповісти
 
 