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Германские политики встревожены блокировкой помощи Украине в Сенате США

бундестаг,німеччина

Отказ республиканцев в Сенате одобрить помощь Украине только первый тревожный сигнал. Если к власти придет Трамп, безопасность всей Европы окажется под угрозой.

Такого мнения, как пишет DW, придерживаются германские политики, передает Цензор.НЕТ.

"Блокировка помощи Украине в Конгрессе - лишь первый предвестник того, что еще может произойти, если Дональда Трампа переизберут в Белый дом в ноябре", - заявил журналистам глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот.

"Тогда сиюминутно безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в самой высокой опасности", - добавил он.

Читайте: Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине, - Маркарова

Рот критикует позицию ЕС, который, по его мнению, слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

"Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут называть следующего президента (США. - Ред.) - Трамп или Байден", - подчеркнул Рот.

Эксперт партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Роттген назвал позицию республиканцев, блокировавших помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".

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Он сказал, что конфликт между демократами и республиканцами ослабляет доверие союзников к США и подталкивает Китай и Иран бросить Штатам военный вызов.

Политик призвал Европу усиливать безопасность, учитывая возможное возвращение к власти Дональда Трампа.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Дональда Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Рёттген.

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Автор: 

Германия (6949) помощь (7794) США (26583) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+9
Ніби Європа така бідна й нещасна що не може наваляти якійсь росії,з ВВП в 10 раз меншим ніж в Європі!А краще плакатись США!Як автомобілі клепати десятками мільйонів,які в сотні разів складніші за снаряди,то без проблем,а снарядів 1 мільйон,то ніяк!!!І що таке снаряд,40 кг заліза,кільканадцять кг вибухівки і пороху!І ніяк,не можуть!!!Світ зійшов з розуму!!!
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08.02.2024 08:50
+4
Невже спати не можуть? Жах😱
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08.02.2024 08:42
+3
Джерело на російській мові? Тоді,як реагувати на заяви Євросоюзу, що вони будуть працювати разом з Україною і третіми країнами по забезпеченню ЗСУ? Сама більша біда для Європи так це політика Зеленського без політики війни. З рештою розберіться, бо дрони в Україні і дротові війська наразі тільки на папері,якщо вірити Бутусову
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08.02.2024 08:44
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Правила форума Совет форумчан
Невже спати не можуть? Жах😱
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08.02.2024 08:42 Ответить
Джерело на російській мові? Тоді,як реагувати на заяви Євросоюзу, що вони будуть працювати разом з Україною і третіми країнами по забезпеченню ЗСУ? Сама більша біда для Європи так це політика Зеленського без політики війни. З рештою розберіться, бо дрони в Україні і дротові війська наразі тільки на папері,якщо вірити Бутусову
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08.02.2024 08:44 Ответить
Ніби Європа така бідна й нещасна що не може наваляти якійсь росії,з ВВП в 10 раз меншим ніж в Європі!А краще плакатись США!Як автомобілі клепати десятками мільйонів,які в сотні разів складніші за снаряди,то без проблем,а снарядів 1 мільйон,то ніяк!!!І що таке снаряд,40 кг заліза,кільканадцять кг вибухівки і пороху!І ніяк,не можуть!!!Світ зійшов з розуму!!!
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08.02.2024 08:50 Ответить
Чогось усі забули,що США і Європа сказали,що виробництво зброї це великий внесок від оборонної промисловості для країн. Їх заводи мають великі контракти, Україна може просто закупити усе,а кошти знайти можна, якщо не красти
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08.02.2024 09:24 Ответить
Ну так ну так - чого ви такі розумні не жили під час другої війни і під час першої , виб антантівцям і союзникам сказали шо кредити на зброю не тре брати - а просто тре було пошукати гроші по закуткам в своїх країнах ( і це Британія брала кредити - найбільша імперія тих часів ).
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08.02.2024 10:07 Ответить
Прутін добряче нагадив за 20 років по Світу, своїми агентами за нафтодолари, як і в Україні! Маємо, що маємо!

Дякуємо Західних Партнерів, за допомогу та підтримку України!

Борімося, поборемо! Пам'ятаймо історію України! З такою галіматньою та істерією провокаторів та відказників щодо мобілізації в Україні, і до повторення Крутів недовго!
У 2014-16 роках теж були припадочні з іконами від мацковськага паханату, що колони військові блокували! Пам'ятати треба..
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08.02.2024 09:02 Ответить
Невже прокинулися?
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08.02.2024 09:14 Ответить
Ні,вони більш занепокоєні Сенатом,а не Бундестагом.
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08.02.2024 09:34 Ответить
Вони такі стурбовані бездіяльністю США, а ось "бурхлива активність" Шольца у питанні передачі Таурасів їх тільки тішить.
У своєму оці скалки не видно?
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08.02.2024 09:17 Ответить
Яке бажаня допомагати може виникнути в ЄС,коли вони бачать,що в Україні витрачають бюджетні кошти на фінансуваня приватного телебаченя(марафон),на пісені конкурси(Євробаченя),зйомку дебільних серіалів(здебільшого для росринку),рекордного за 30 років,фінансуваня утриманя шапітолію зезидента(з перефарбованих на зелений гбіло-голубих ригів) і все це замість фінансуваня ЗСУ і ВПК!
Чи хтось вважає що політики ЄС/USA,UK поіфоромавані як пересічний споживач марафону?!
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08.02.2024 09:30 Ответить
То хай дають свої гроші. В чому проблема?
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08.02.2024 09:38 Ответить
Найбільш твереза на сьогодні позиція політиків Німеччини. Дякуємо Німеччині за підтримку України!
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08.02.2024 17:53 Ответить
 
 