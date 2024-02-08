Германские политики встревожены блокировкой помощи Украине в Сенате США

Отказ республиканцев в Сенате одобрить помощь Украине только первый тревожный сигнал. Если к власти придет Трамп, безопасность всей Европы окажется под угрозой.

Такого мнения, как пишет DW, придерживаются германские политики, передает Цензор.НЕТ.

"Блокировка помощи Украине в Конгрессе - лишь первый предвестник того, что еще может произойти, если Дональда Трампа переизберут в Белый дом в ноябре", - заявил журналистам глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот.

"Тогда сиюминутно безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в самой высокой опасности", - добавил он.

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Рот критикует позицию ЕС, который, по его мнению, слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

"Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут называть следующего президента (США. - Ред.) - Трамп или Байден", - подчеркнул Рот.

Эксперт партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) по вопросам внешней политики Норберт Роттген назвал позицию республиканцев, блокировавших помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".

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Он сказал, что конфликт между демократами и республиканцами ослабляет доверие союзников к США и подталкивает Китай и Иран бросить Штатам военный вызов.

Политик призвал Европу усиливать безопасность, учитывая возможное возвращение к власти Дональда Трампа.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Дональда Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Рёттген.

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